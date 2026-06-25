日韓美容特化のADDICT、韓国・釜山のグローバル総合企業「Peak グループ」と業務提携を締結

株式会社ナハト

株式会社ナハト（以下、「ナハト」）のグループ企業において、日韓の美容領域に特化したマーケティング支援を展開する株式会社ADDICT（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：伊藤匠海、以下「ADDICT」）は、韓国・釜山のグローバル総合企業グループであるPeakグループと業務提携を締結したことをお知らせいたします。

ADDICTは、韓国の美容領域に特化したSNSマーケティングカンパニーです。 日韓の美容メーカー支援において数多くの実績を持ち、自社プロダクション「ONEVIEW」のクリエイティブ力を融合させ、インフルエンサー施策から広告運用、リテール連動までを一貫した自社ディレクションで提供しています。

業務提携の背景と目的

経済産業省などのデータによると、日本における韓国コスメ・美容市場は約1,800億円規模にまで成長し、日韓の美容の垣根はなくなりつつあります（※）。韓国美容は若年層だけでなく、30代～50代以上のミドル・エイジングケア層へも広く浸透している一方、韓国観光においては依然として「ショッピング・グルメ」に需要が集中している現状が課題となっています。

また、2030年国際博覧会（エキスポ）の誘致活動を経て急成長を続ける国際都市・釜山は、海外観光客500万人を見込む充実したインフラや、海雲台（ヘウンデ）・広安里（クァンアンリ）をはじめとするプレミアム商圏を保有しています。これらに加え、K-コンテンツやK-ビューティーに対するグローバル需要の高まりが追い風となり、同市は今、日韓協業における最適な舞台として急浮上しています。

本提携では、地理的・文化的に日本と最も近い都市である「釜山」を拠点に据え、ADDICTが持つ韓国の美容領域に特化したSNSマーケティング力と、Peakグループが釜山に保有する強固なインフラ（バイオ、エンタメ、不動産、金融、ホテル）を融合させます。これにより、単なる観光を超えた「クリニック施術・ビューティー体験」を軸とする、新しい日韓ビジネスエコシステムの創出を目指します。

主な提携内容

・Bio（バイオ）

ADDICTのもつ日本国内の流通網を活用したK-バイオ・ビューティー製品の展開。日本の美容クリニック・チャネルへ進出の加速。

・Entertainment（エンタメ）

釜山を舞台としたK-コンテンツを日本のエンターテイメント市場への流通、コンテンツ制作。アーティスト交流の推進。

・Real Estate（不動産）

釜山のプレミアム商業・住居開発プロジェクトにおける日本の不動産システムの導入ならびに日本人観光客の釜山滞在・居住のサポート。

・Finance（金融）

両国間の投資・資産管理を連動させたクロスボーダー金融ソリューションの提供。

・Hospitality（ホテル）

釜山の主要観光地における、日本人向けのオーダーメイド型のプレミアムホスピタリティサービスの提供。

※出典：経済産業省「化粧品産業をめぐる状況」

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/cosmetic_industry/pdf/001_04_00.pdf

Peakグループ 会長 チョン・チャングァン コメント

「釜山は海で日本とつながり、文化で世界とつながっている都市です。Peakグループは、この都市で Bio・エンターテインメント・不動産・金融・ホテルが一つにつながる真の複合ビジネスエコシステムを構築します。ADDICTとの今回の協約は、その最初の大いなる一歩です。」

株式会社ADDICT 代表取締役 伊藤 匠海

「日本と釜山は距離にしてわずか約200kmであり、ビジネスにおいてはもはや一つの都市も同然です。現在、日本の美容市場では美容医療発想の最先端ケアへの関心がかつてないほど高まっています。私たちはPeakグループと共に、釜山を日韓美容ビジネスの実質的な中心地へと育成していく所存です。そして、これまでのショッピングやグルメ主体の観光から、現地での高度なクリニック施術や本格的なビューティー体験へと日本人観光客のニーズを転換させる、大きな契機にしてまいります。」

Peak グループについて

Peak グループは、Peak Bio・Peak Entertainment・Peak 不動産・Peak 金融・Peak ホテルの 5 つの系列会社を保有する釜山基盤の複合企業グループであり、釜山を中心に韓国とアジア市場を結ぶビジネスエコシステムの構築に先頭に立っている。

ADDICTについて

ADDICTは、2026年4月に設立された韓国の美容領域特化のSNSマーケティングカンパニーです。

日韓の美容メーカー支援において数多くの実績を持つ「データ運用力」と、トレンドを牽引する自社プロダクション「ONEVIEW」の「クリエイティブ力」を完全融合。インフルエンサー施策から広告運用、リテール連動までを一貫した自社ディレクションで提供します。 一過性の認知獲得に留まらず、ユーザーの根源的な欲求を突く「緻密なロジック」と「表現力」を掛け合わせ、クライアント企業の売上成長とブランド価値を同時に最大化する本質的なマーケティングを追求しています。

詳しくは、コーポレートサイト（https://ad-dict.co.jp/）をご覧ください。

【株式会社ADDICTに関する問い合わせ先】

E-mail：pr@ad-dict.co.jp

株式会社ナハト について

ナハトは、ミッションに「ドラマを起こせ。」を掲げ、マーケティングを武器に事業成長を実現する、事業創造マーケティング企業です。広告やSNS支援にとどまらず、D2C、店舗運営、二次流通、コンサルティングなど、領域を超えて自ら事業を作り伸ばしてきた実践知をもとに、認知・獲得にとどまらず、戦略やプロダクトにまで踏み込み、非連続な成長へと導きます。すべては、仲間と勝ち続けるために。2040年、3000人、2000億の企業体を目指します。詳しくは、公式サイト(https://nahato.co.jp/)をご覧ください。

【会社概要（URL：https://nahato.co.jp/）】

・所在地：東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティウエスト 15F

・代表者：安達 友基

・創 業：2018年7月

・事業内容：マーケティング事業、D2C事業、クリエイティブ事業、人材育成事業 等

【本リリースに関するお問合せ先】

・ナハト広報担当

・E-mail：pr@nahato.co.jp