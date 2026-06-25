株式会社grubio、東京科学大学と博士人材を活用した産学連携エコシステム構築に関する共同事業を開始

株式会社grubio

株式会社grubio（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：佐藤 龍飛、以下「grubio」）は、国立大学法人東京科学大学（Science Tokyo）産学共創機構（所在地：東京都目黒区、理事長：大竹 尚登、以下「東京科学大学」）と、「博士人材を活用した産学連携エコシステムの共同構築および人材育成・教育プログラムの企画・実施に関する共同事業契約」を締結しました。両者は、博士人材・若手研究者が多様な場で活躍できる環境づくりに向けて、幅広く連携してまいります。

実施背景

東京科学大学は、国際卓越研究大学として認定され、その事業計画である「研究等体制強化計画」に基づき、教育・研究活動の強化に向けた事業を推進しています。本計画の認可により、大学経営の更なる戦略的高度化を進められています。

国としても、博士人材・若手研究者の育成と、その活躍の場をアカデミア内外へ広げることが重要課題とされています。一方で、制度整備が進む中でも、現場レベルでの企業との接点づくりや実践的な人材育成には依然として空白が残っています。

grubioは、産学連携施策の設計・共創プロジェクト・インターンシップの企画・設計・実行、そして研究者コミュニティの運営を通じて蓄積した一次情報を基盤に、この空白を現場起点で埋める取り組みを展開してきました。研究人材への投資と外部連携を強める東京科学大学の方針のもと、両者が共同事業契約を締結することで、博士人材が研究室の外でも価値を発揮できるエコシステムづくりを一層加速させます。

本共同事業について

両者はそれぞれの強みを持ち寄り、産学官の多様な主体との連携機会の拡大や、実践的な連携・人材育成の取り組みを共同で推進します。具体的な取り組み内容や成果については、順次発信してまいります。

東京科学大学 産学共創機構 機構長・教授東京科学大学 執行役副学長大嶋洋一

国際卓越研究大学として『人』への投資を掲げる本学にとって、博士人材の活躍環境整備は最重要課題です 。産学共創機構は、本学発ベンチャーであるgrubio様との共同事業により 、現場起点のイノベーションと、若手研究者が社会へ羽ばたく実践的なイノベーションエコシステムの構築を力強く推進してまいります。

株式会社grubio代表取締役CEO 佐藤 龍飛

私自身、本学の博士学生として、研究室と社会の間にあるギャップを現場で感じてきた経験からgrubioを立ち上げました。

国際卓越研究大学として制度改革を推進する東京科学大学と、現場起点でエコシステムを構築してきたgrubioが協力することで、博士学生・若手研究者が研究室の外でも価値を発揮できる環境を、より具体的な形で実現してまいります。

株式会社grubioについて

株式会社grubioは、博士人材を中心とした若手研究者と社会の新たな接点を設計し、共創機会の創出を推進する東京科学大学認定ベンチャーです。産学連携施策、共創プロジェクト、インターンシップの企画・設計・実行、研究者コミュニティの運営を通じて、研究者の可能性を研究室の外へ拡張し、大学と社会を繋ぐ環境づくりに取り組んでいます。

代表者：代表取締役CEO 佐藤 龍飛

URL：https://grubio.jp

東京科学大学 産学共創機構について

産学共創機構は、産学連携推進業務の円滑な遂行を通じて、産業界と共にScience Tokyoの知を実装化することで、産業界さらには社会の進展に貢献し、大学と社会との好循環を実現することを目的としています。

機構長：大嶋洋一

URL：https://www.isct.ac.jp/ja/001/about/organizations/center-for-innovation-management