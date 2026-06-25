【職場の健康課題に応じた運動施策を設計】フラクタルワークアウト、産業保健領域の実行支援を提供開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高瀬雅弘）は、産業医、保健師、産業保健担当者、企業人事、健康経営担当者向けに、職場の健康課題に応じた運動施策の設計・実行支援を提供開始しました。

本支援では、健康診断結果、産業保健面談、従業員アンケート、職場ごとの課題感を踏まえ、企業が実施しやすい運動施策、オンライン・対面での健康支援プログラム、実施後の振り返りまでを支援します。

1. 提供開始の背景

企業の産業保健領域では、健康診断結果、ストレスチェック、長時間労働面談、産業医面談、保健師面談、従業員アンケートなどを通じて、従業員の健康課題や職場課題を把握する機会があります。

一方で、実務上は「健康課題は把握できているが、その後に実行できる施策が不足している」「産業医や保健師の助言を、具体的な運動施策に落とし込めていない」「部署や職種ごとに課題が異なり、全社一律の施策では対応しにくい」といった課題が生じやすい状況があります。

特に、デスクワーク中心の部署、現場作業が多い職場、移動が多い職種、管理職層が多い組織、高年齢従業員が多い拠点では、抱えやすい健康課題や参加しやすい施策が異なります。

そのため、産業保健領域の健康支援では、単発の健康セミナーや一般的な運動啓発だけでなく、職場ごとの課題、勤務形態、対象者、実施目的に応じて、実行可能な施策へ落とし込むことが重要です。

フラクタルワークアウトでは、法人向け健康支援、健康経営支援、メディカルフィットネスの運営を通じて、健康課題の把握後の施策設計、運動支援、実施後の振り返りまでを一気通貫で支援しています。

今回、産業医・保健師・産業保健担当者・企業人事からの相談ニーズを踏まえ、職場の健康課題に応じた運動施策の設計・実行支援を提供開始します。

2. 支援内容

本支援では、産業保健面談や健康診断、従業員アンケート等で把握された健康課題をもとに、職場ごとの状況に応じた運動施策を設計・実行します。

主な支援内容は以下の通りです。

・職場ごとの健康課題整理

・産業医、保健師、企業人事との役割整理

・健康診断結果や従業員アンケート後の施策設計

・部署、職種、勤務形態に応じた運動施策の企画

・従業員向けオンライン運動プログラムの提供

・健康増進施設を活用した対面での運動指導

・案内文面、参加導線、実施日程の整理

・実施後アンケート、参加状況、反応の整理

・次年度の産業保健施策・健康経営施策に向けた振り返り支援

本支援は、産業医・保健師による診断、治療、医療判断を代替するものではありません。

産業保健領域で把握された健康課題を、企業が実施する健康保持・増進、運動習慣づくり、健康経営施策へ接続するための実行支援です。

また、法人向け健康支援サービス「BODY PALETTE」等を活用し、必要に応じて組織単位の健康傾向把握や施策設計にも対応します。

サービス名を前面に出すのではなく、企業人事・産業保健担当者が抱える実行課題の解決を中心に支援します。

3. 想定される活用シーン

本支援は、以下のような課題を持つ企業での活用を想定しています。

・産業医や保健師の助言を、具体的な施策に落とし込みたい

・健康診断後や面談後に案内できる運動施策を用意したい

・職場ごとの健康課題に応じた支援を実施したい

・デスクワーク、現場作業、管理職層など、対象者別に施策を設計したい

・従業員に参加しやすい運動機会を提供したい

・産業保健と健康経営施策を連携させたい

・単発セミナーではなく、実施後の振り返りまで行いたい

・専門家選定、企画、実施、振り返りまで外部に相談したい

企業人事単独での相談だけでなく、産業医、保健師、健康保険組合、健康経営担当者と連携した施策設計にも対応します。

4. フラクタルワークアウトが支援できること

フラクタルワークアウトは、法人向け健康支援、健康経営支援、メディカルフィットネスの運営を通じて、企業の健康施策を実行面から支援しています。

職場課題に応じた運動施策では、どの施策を実施するかだけでなく、誰を対象にするのか、どのような目的で行うのか、勤務時間や職種特性に合わせてどのように参加しやすくするのかを整理する必要があります。

フラクタルワークアウトでは、産業医・保健師の助言や企業側の課題感を踏まえながら、企画整理、対象者や実施目的の設定、専門家選定、オンライン・対面での運動プログラム提供、実施後の振り返りまでを支援します。

また、健康増進施設および指定運動療法施設としての施設機能を活かし、法人向けの健康支援と、医師の指示に基づく運動療法の考え方を分けながらも、運動支援に関する専門的な相談が可能な体制を整えています。

これにより、企業人事・産業保健担当者は、個別に専門家を探したり、施策案を一から作成したり、実施後の振り返りを別途設計したりする負担を抑えながら、職場の健康課題に応じた施策を進めやすくなります。

5. 期待できる運用上のメリット

職場課題に応じた運動施策の設計・実行を外部支援として活用することで、企業にとって以下のような運用上のメリットが期待されます。

・産業保健面談後に案内できる具体的な施策を用意しやすくなる

・産業医、保健師、企業人事の役割整理がしやすくなる

・職場ごとの課題に応じた運動機会を設計しやすくなる

・専門家選定、企画、運用、振り返りを一括管理できる

・産業保健と健康経営施策を接続しやすくなる

・単発施策ではなく、次年度施策につながる振り返り材料を残せる

・月額換算で継続的な健康支援施策を検討しやすくなる

職場で把握された健康課題をその場限りにせず、企業として実施可能な健康支援施策に落とし込むことで、産業保健と健康経営の実行力向上を支援します。

6. 導入について

導入にあたっては、企業の既存施策、産業保健体制、対象者、予算、実施時期に応じて、必要な支援範囲を整理します。

主な流れは以下の通りです。

・初回相談

・健康課題と対象者の整理

・実施内容、期間、方法の設計

・社内案内や参加導線の準備

・オンラインまたは対面での実施

・実施後の振り返り

既存施策の一部補完、産業医・保健師との共同設計、オンライン施策、対面指導、次年度に向けた継続施策設計など、状況に応じた相談が可能です。

ご相談について

フラクタルワークアウトでは、職場の健康課題に応じた運動施策をはじめ、企業の健康経営施策や産業保健施策における運動施策の設計・実行・振り返りを支援しています。

「産業医・保健師の助言を具体的な施策に落とし込みたい」

「職場ごとの健康課題に応じた運動施策を設計したい」

「産業保健と健康経営施策を連携させたい」

「従業員向けの運動施策を外部委託したい」

「専門家選定、企画、実施、振り返りまで一括で相談したい」

このような課題をお持ちの企業人事、産業医、保健師、産業保健担当者、健康経営担当者の方は、お気軽にご相談ください。

会社概要

会社名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地：東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表者：代表取締役 高瀬雅弘

設立：2020年4月1日

資本金：5,000万円

事業内容：

法人向け健康支援・健康経営支援／BODY PALETTE（ボディパレット）の提供

メディカルフィットネス／パーソナルトレーニングジム／パーソナルピラティスの運営

URL：

フラクタルワークアウト公式サイト：https://fractal-workout.com/

BODY PALETTE公式サイト：https://body-palette.com/

加盟・参画・認定等：

PHRサービス事業協会

健康経営アライアンス

がん対策推進企業アクション

スマート・ライフ・プロジェクト

Sport in Life

東京都スポーツ推進企業

健康優良企業“銀の認定”

問い合わせ先

フラクタルワークアウト株式会社

担当：広報／事業開発 水島

Email：contact-bp@fractal-workout.jp