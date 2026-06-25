【KNOWYOUR】リブランディング後、初の新商品「Beauty Charge Renew」の本販売を開始

KYO株式会社

KYO株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：瀬尾有里佳）は、ウェルネスブランド「KNOWYOUR（ノウユア）」より、新商品「Beauty Charge Renew（ビューティーチャージ リニュー）」を2026年6月25日から公式オンラインストアにて本販売いたします。

単品および定期便を含む全ラインナップの販売を開始し、商品の発送は2026年7月上旬を予定しています。

なお４月より実施していた「Beauty Charge Renew」 10本入定期便の特別価格による先行予約販売は、限定数量に達し次第終了いたします。

「KNOW YOUR ORIGIN」から「KNOWYOUR」へ

「Beauty Charge Renew」の新発売に先駆けて、2026年3月、私たちは「KNOW YOUR ORIGIN」から「KNOWYOUR」へとブランド名を変更しました。

ブランドローンチから3年。多くのお客様との対話や、代表・瀬尾自身の妊娠・出産の経験を通じて見えてきたのは、女性たちが日々の忙しさのなかで、自分自身と向き合う時間を持つことの難しさでした。



これまでブランド名に掲げてきた「ORIGIN（原点）」には、“自分をつくるもの”“自分を突き動かすもの”という意味を込めていました。リブランディングではその考え方をさらに発展させ、「自分の原点を見つけるには、自分自身と深く向き合うことが大切」との想いから、あえて「ORIGIN」を外し、「KNOWYOUR」へと生まれ変わることにしたのです。

私たちが目指すのは、「なりたい自分」をあきらめなくてすむ社会です。

女性はライフステージやホルモンバランスの変化などによって、心身のコンディションが大きくゆらぎます。さまざまな変化に振り回されず、自分らしい選択を続けられるようサポートしたい。そんな想いのもと、KNOWYOURはセルフケアを通じて女性の可能性を広げる商品づくりを続けています。

美容成分を進化させた、新しい全方位美容液「Beauty Charge Renew」

KNOWYOURへのリブランディング後、初めて開発したプロダクト「Beauty Charge Renew」は、当初予定していた発売時期から大幅な延期となっていましたが、いよいよ６月25日より本販売を開始する運びとなりました。

背景には、中東情勢の影響による原材料調達や物流面での課題がありました。しかしそれ以上に、開発チームがこだわったのは「本当に納得できる品質で届けること」でした。

成分選定や配合バランスを何度も見直し、妥協のない製品開発を続けた結果、予定より長い時間を要することとなりました。

発売をお待ちいただいたお客様には多大なるご不便をおかけしましたが、その時間を経て完成したのが、ブランドの新たな象徴となる「Beauty Charge Renew」です。

「Beauty Charge Renew」は、旧商品「Beauty Charge -Femcare-」でご好評いただいていた美容成分をベースにしながら、構成をさらにアップデートしました。

従来配合していたヒト臍帯由来幹細胞培養液は、より希少性の高いヒト臍帯血由来幹細胞培養液へ変更。また、コラーゲンはコラーゲンと加水分解コラーゲンの2種類を採用し、美容成分を見直しました。

さらに新たに、うるおいを与え、肌を健やかに保つラクトバチルス菌、オリーブ果実油、ツボクサ葉エキスを配合しています。

〈変更〉ヒト臍帯血由来幹細胞培養液

お母さんと赤ちゃんをつなぐ臍帯血由来の組織から得られる幹細胞培養液で、美容分野で注目されている成分です。年齢を重ねた女性の美しさを支えます。

〈新配合〉ラクトバチルス菌

近年、美容業界で注目されるプロバイオティクス由来成分を９％配合。肌フローラという考え方が広がるなか、美と健やかさをサポートする成分として関心を集めています。

※U-ferment SVB、Medi Probiotics 4 Complex

〈新配合〉オリーブ果実油

古くから美容に用いられてきた植物由来成分です。オレイン酸や天然由来の保湿成分を含み、うるおいを保ちながらしなやかな美しさを支えます。

〈新配合〉ツボクサ葉エキス

CICA（シカ）として知られる植物由来成分。乾燥や外部環境による肌のゆらぎに着目したスキンケア製品にも広く採用されており、健やかなコンディションをサポートします。

美しさの原点に寄り添い、再定義する

代表・瀬尾有里佳よりコメント



ブランドを立ち上げてからの3年間、ポップアップイベントやチャットメッセージなどを通じて多くのお客様とお話しするなかで感じたのは、“なりたい自分”をあきらめてしまう女性が想像以上に多いということでした。

私自身も２児の妊娠・出産を経験し、自分と向き合う時間を持つことの難しさと大切さをあらためて実感しています。



新しく開発した「Beauty Charge Renew」には、現代の忙しい女性たちに“自分を慈しむ時間を届けたい”という想いを込めています。

旧商品から定期便をご利用いただいている会員の皆さま、そして先行予約にてご購入いただいた皆さまには、長らくお待たせしてしまいましたが、ようやく自信を持ってお届けできるプロダクトが完成しました。

この美容液が、自分らしい美しさと出会うきっかけになればうれしく思います。

【商品概要】

商品名：Beauty Charge Renew

発売日：2026年6月25日



販売場所：KNOWYOUR公式オンラインストア

https://knowyour.jp

お届け開始予定：2026年7月上旬

販売価格（全て消費税・送料込み）：

単品 5本入15,100円／10本入26,100円

定期便 5本入11,000円／10本入20,900円／15本入30,800円／30本入58,300円

＊敏感肌パッチテスト済み：全ての方に皮膚刺激がおきないわけではありません。

【数量限定】先行特別価格（予約販売）

Beauty Charge Renew 10本入（定期便）

ずっと41％オフ！ 19,580円（消費税・送料込み）

先行特別販売 専用商品ページ

https://knowyour.jp/products/beautycharge-re10-subsc-ebd

※割引率は5本入（単品）の1本あたりの通常価格（3,030円／消費税・送料込み）を基準に算出しています。

※スキップや休止はマイページからお手続きいただけます。解約は3回目から可能です。

◇KNOWYOUR 公式インスタグラム

https://www.instagram.com/knowyour_official

KNOWYOURはこれからも「今を誇れる、自分に」というブランドメッセージのもと、一人ひとりが自分らしい美しさと向き合うためのセルフケアを提案してまいります。