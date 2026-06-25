工場・現場のIoT導入範囲をさらに広げるBraveJIGシリーズの新製品、本日販売開始

株式会社Braveridge

IoT/DX汎用モジュラーデバイス「BraveJIG」を開発・製造する株式会社Braveridge（ブレイブリッジ、本社：福岡県福岡市、代表取締役：小橋泰成）は、BraveJIGシリーズの新製品3種および関連アクセサリー3種を、本日より発売します。

BraveJIGは、既存の製造設備に手を加えず、後付けでIoTセンサーを導入できる汎用モジュラーデバイスです。

今回の新製品により、これまで対応が難しかった環境--より広範な社内ネットワーク、LAN回線が使えない現場、電源の確保が困難な設置場所--などでも、BraveJIGをより幅広く活用できるようになりました。

工場や物流拠点など、IoT化・DX化のニーズが高まる現場には、さまざまな制約があります。

ネットワーク面では、建屋をまたいだ複数フロアや本社・拠点間のように、広範で複雑なネットワーク構成を持つ環境が少なくありません。屋外や設備の合間など、そもそもLAN回線を引くことが困難な場所も多々存在します。また、電源を確保するのに配線工事が必要な場所や、そもそも近くにコンセントがない設置環境などは、IoTセンサーの導入を阻む大きなハードルとなります。

今回の3製品は、こうした現場の制約に正面から応えるものです。

■ 新製品

●BraveJIG LANルーター Type2 BJ-RT-LAN2-01

製品情報：https://jig.braveridge.com/product/LANRouter

既存の「BraveJIG LANルーター」は、同一ネットワークセグメント内での利用に限られていました。LANルーター Type2は固定IPモデルを採用し、セグメントをまたいだアクセスに対応。工場全体・複数フロア・本社から拠点への接続など、中～大規模なネットワーク環境でも安定して運用できます。

IPアドレスが常に固定されるため、機器の管理・特定も容易。厳格なネットワーク管理が求められる工場や病院など、エンタープライズ環境での本格導入に適しています。

● BraveJIG LTE-Mルーター Type2 BJ-RT-LTEM2-01

製品情報：

https://jig.braveridge.com/product/Lte-mRouter_type2

LAN環境に依存せずにデータ取得が可能な、新しい選択肢です。LTE-M回線を使い、閉域ネットワーク経由でクラウドにデータを送信。LANが整備されていない現場、屋外、設備の隙間など、これまでBraveJIGを設置できなかった場所への導入を可能にします。

WebAPIとWebhookでセンサーデータの取得や機器の操作・設定に対応。既存システムへの組み込みも柔軟に行えます。

※ 本製品の利用には、Braveridgeが提供するIoT通信ネットワークサービス「BraveGATE」の契約（月額）が別途必要です。詳しくはお問い合わせください。

● BraveJIG ラージバッテリー リチャージャブル BJ-LB-RCB-01

製品情報：

https://jig.braveridge.com/product/LargeBattery_Rechargeable

BraveJIG初の充電式大容量バッテリー。高エネルギー密度のリチウムイオン二次電池を内蔵し、約10,000mAh（36.5Wh）の容量でルーターとモジュールの双方に給電できます。IP65相当の防塵・防水性能を備え、工場や屋外など過酷な環境でも使用可能。電源の確保が難しい設置場所での長期稼働を実現します。

本体を充電したり、ルーター／モジュールへの給電に必要な、以下の別売アクセサリーも本日発売します。

■ 2026年6月25日 発売製品一覧

- BraveJIG ラージバッテリー リチャージャブル用充電器 BJ-LBCHG-RCB-01- BraveJIG ルーター ラージバッテリーアダプター BJ-LBAD-RT-01- BraveJIG モジュール ラージバッテリーアダプター BJ-LBAD-MD-01- BraveJIG LANルーター Type2 BJ-RT-LAN2-01- BraveJIG LTE-Mルーター Type2 BJ-RT-LTEM2-01- BraveJIG ラージバッテリー リチャージャブル BJ-LB-RCB-01- BraveJIG ラージバッテリー リチャージャブル用充電器 BJ-LBCHG-RCB-01- BraveJIG ルーター ラージバッテリーアダプター BJ-LBAD-RT-01- BraveJIG モジュール ラージバッテリーアダプター BJ-LBAD-MD-01

購入：BraveJIGストア：https://jig-store.braveridge.com/

■ BraveJIGについて

BraveJIGは、株式会社Braveridgeが開発・製造するIoT/DX汎用モジュラーデバイス。既存の製造設備や機器に手を加えず、後付けでIoTセンサーを導入できます。モジュール化されたルーターと無線センサー群を用途に応じて組み合わせるだけで、どの現場でも同じ手順で同じ品質で繰り返し導入できる仕組み（＝「IoT構築の治具」）を提供し、IoT化のハードルを下げる「IoTのエコシステム」を実現しています。日本国内での自社設計／開発、生産も自社国内工場で行っています。

製品情報：https://jig.braveridge.com/