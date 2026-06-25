スピードと没入感を両立する240Hz対応湾曲ゲーミングモニター ゲーマー向け機能も充実した23.6インチ・フルHDモデル 「MAG 245C X24」発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2026年6月25日（木）より、ゲーミングモニターの新モデルを発売いたします。高いゲーミング性能と耐久性に優れた『MAG』シリーズから、ゲームへの高い没入感が得られる湾曲パネル、240Hzの高リフレッシュレートのゲーミング性能を備え、よりゲームを楽しめるAIビジョン、FreeSync Premium等のゲーマー向け機能を搭載した「MAG 245C X24」が新たにラインナップに加わります。

■ 主な特長

高い没入感

・人間の視野に近い1,500Rの湾曲率で、画面端まで視界に入りやすく、高い没入感

・マルチモニター環境でも境目が自然なカーブを描き、違和感なく使用可能

240Hzの高リフレッシュレート

・FPSやレースゲームなど動きの速いゲームでも、より滑らかな映像表示が可能

応答速度1ms（MPRT）

残像感を抑え、スピード感のあるゲームプレイに適した表示性能

ゲーマー向け機能

・AIビジョン機能搭載で明度・彩度を自動調整し、より鮮明なゲーム映像を表示

・FreeSync Premium機能でティアリング・スタッタリング等画面のカクつきやずれを抑制しストレスフリーなゲーム体験

次世代家庭用ゲーム機との接続に対応

・次世代家庭用ゲーム機との接続で、1080p/120Hz/HDR表示に対応し、滑らかでメリハリのある映像

アンチフリッカー、ブルーライトカット、ノングレア

・長時間の使用でも目に優しく、快適な視聴環境をサポート

【MAG 245C X24】

■MAG 245C X24製品ページ

https://jp.msi.com/Monitor/MAG-245C-X24

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また、グラフィックスカードやマザーボードといったPCパーツで多数ご好評をいただいております。

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