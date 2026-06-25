【北海道産羊 一頭買い】流通量1％未満の希少羊を3世代食べ比べ！2026年7月限定「北海道産羊 3世代食べ比べジンギスカンコース」全16品 9,980円（税込）『麻布の羊』『市ヶ谷の羊』2店舗にて開催

株式会社Collective&Delight

羊肉専門店「麻布の羊」「市ヶ谷の羊」を運営する株式会社Collective&Delight（東京都港区）は、北海道産羊の「3世代食べ比べ」を楽しめる全16品コースを、2026年7月の期間限定・各店先着50名様限定で提供します。

◆ 北海道産羊の“3世代食べ比べ”、各店先着50名様限定で7月登場

ラム・ホゲット・マトンという月齢の異なる3種を一度に味わえる構成で、国内流通量1％未満ともいわれる希少な国産羊を、北海道から一頭買いで仕入れることで実現しました。

生後1～2年の「ホゲット」を提供する店は都内でも限られます。専門店として一頭を使い切るからこそ、ラム・ホゲット・マトンの3世代を一つのコースに揃えられます。

◆ 「3世代食べ比べ」とは

羊肉は、生育の月齢によって名称も味わいも変わります。本コースでは、その3段階を一度に食べ比べていただけます。

ラム：生後1年未満。クセが少なく、やわらかな赤身。

ホゲット：生後1～2年。羊らしい旨みとやわらかさのバランス。提供する店は都内でも希少です。

マトン：生後2年以上。羊本来の深いコクと食べごたえ。

◆ コース内容（全16品）

1. 大人のグリーンサラダ ～生卵とゴマの自家製ドレッシング～

2. 日替わり小鉢

3. 自家製キムチ

4. 羊乳チーズのハッシュドポテト

5～7. 北海道産ラム 3種盛り合わせ

8～10. 北海道産ホゲット 3種盛り合わせ

11～13. 北海道産マトン 3種盛り合わせ

14. 焼き野菜盛り合わせ

15. 選べる〆（シェフ特製スパイスカレー／〆つけ麺／ミニ冷麺）

16. デザート

※ ラム・ホゲット・マトンは各「3種盛り合わせ」で計9品、前菜・〆・デザートを含め全16品です。

＜コース概要＞

コース名：北海道産羊 3世代食べ比べジンギスカンコース（全16品）

価格：9,980円（税込）

数量限定：各店 先着50名様限定

実施期間：2026年7月1日（水）～7月31日（金）

提供店舗：麻布の羊（麻布十番）／ 市ヶ谷の羊（市ヶ谷）

ご利用条件：

・各店 先着50名様限定（定数に達し次第、受付を終了します）

・事前予約

・2名様以上でのご注文

・仕入れ状況により内容が予告なく終了となる場合がございます

◆ 3世代食べ比べのこだわり

ラム・ホゲット・マトンの食べ比べ盛り合わせ(写真はホゲット)

本コースは、ラム・ホゲット・マトンという月齢の異なる羊肉を一度に味わえるよう設計しています。クセが少なくやわらかなラム、旨みとやわらかさのバランスがよいホゲット、深いコクと食べごたえのあるマトン、それぞれに最適な部位を選び、味わいの違いが際立つ構成にしました。北海道産の羊を一頭買いで仕入れ、希少部位まで使い切ることで実現する食べ比べです。

◆ 羊肉専門店「麻布の羊」「市ヶ谷の羊」について

生ラム6種盛り合わせ麻布の羊市ヶ谷の羊

「麻布の羊」「市ヶ谷の羊」は、生ラムを中心に、鮮度のよい羊肉を専門に提供する羊肉専門店です。部位ごとの特徴を活かし、余計な味付けに頼らず、羊肉本来の旨みと脂の甘みをダイレクトに楽しめるのが特徴。国内流通量1％未満ともいわれる希少な国産羊を北海道から一頭買いで仕入れ、ラム・ホゲット・マトンまで幅広く取り揃えています。

看板は「生ラム」 当店の主役は、冷凍に頼らず鮮度のよい状態で仕入れる「生ラム」です。生ラムは解凍ものに比べ てドリップが少なく、肉のやわらかさとみずみずしさ、赤身の甘みが際立ちます。羊肉特有のクセ や臭みが少ないため、羊が初めての方や苦手な方にも好評です。 部位ごとの特徴を活かし、余計な味付けに頼らず、肉そのものの旨みと脂の甘みをダイレクトに味 わえる提供にこだわっています。3世代食べ比べでも、やわらかな生ラムが入口となり、ホゲット ・マトンへと味わいの違いを楽しめます。

＜店舗概要＞

運営会社：株式会社Collective&Delight

▼店名：麻布の羊(麻布十番)

住所：東京都港区麻布十番1-3-5 クレイン麻布101

営業時間：

[月～金] ディナー17:00～24:00（L.O.23:30）

[土・日・祝] 11:30～24:00（L.O.23:30）

電話番号：03-5545-5944

食べログ：https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130702/13229411/

Instagram：https://www.instagram.com/azabunohitsuji/

予約URL：https://booking.resebook.jp/webrsv/vacant/s014462301/27397?isfixshop=true

▼店名：市ヶ谷の羊（市ヶ谷）

住所：東京都千代田区六番町１－１ 恩田ビル 2F

営業時間：

[月～金] ランチ/ディナー11:30～14:30/17:00～23:00（L.O.22:00）

[土・日・祝] 12:00～22:00（L.O.21:00）

電話番号：03-6261-2129

食べログ：https://tabelog.com/tokyo/A1308/A130803/13304836/

Instagram：https://www.instagram.com/ichigayanohitsuji/

予約URL：https://booking.resty.jp/webrsv/vacant/s014462301/27397?isfixshop=true