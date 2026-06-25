【ワンルームマンション売却査定】適正価格見える化キャンペーン開始！「超高精度AI査定くん」でリアルな相場を無料でチェック

株式会社フロンティア

株式会社フロンティアは、AIが売却相場に基づく適正価格を算出するサービス「ワンルーム売却 超高精度AI査定くん」を活用した『適正価格見える化キャンペーン』を6月25日より開始いたしました。

本キャンペーンでは、公式LINEから物件情報を入力した方を対象に、AIによる売却査定額と価格アップのヒントを無料で提供します。

「ワンルーム売却 超高精度AI査定くん」は、直近5年間・実際の不動産取引データと価格推移をAIが分析し、ワンルームマンションの「現実に即した売れやすい査定額」を算出する完全無料のサービスです。LINEから手軽に利用でき、サブリース中・空室・地方物件の査定にも対応しています。

不動産会社に相談する前に、売却相場の目安を把握しておきたい方は、下記の公式LINEから無料で査定できます。

公式LINEで簡単査定！（完全無料）：https://lin.ee/TUDQTis

公式サイト：https://1r-baikyaku-ai.com/(https://1r-baikyaku-ai.com/)

■ ワンルームマンションの売却査定における見えにくい「適正価格」の課題

売却に向けて査定を依頼した際、「不動産会社によって査定額がバラバラで、どの価格を信じればいいかわからない」と悩むオーナー様は少なくありません。

売却の依頼を獲得するための「高すぎる査定額」が提示されることもあり、実際の売却活動に入ると想定より低い金額でしか成約しないギャップが生じています。

こうしたワンルームマンションの売却査定における「本当に売れる価格が不透明」という課題を解決するため、今回の『適正価格見える化キャンペーン』を実施する運びとなりました。

公式LINEで簡単査定！（完全無料）：https://lin.ee/TUDQTis(https://lin.ee/TUDQTis)

■ 実取引データからワンルームマンションの売却適正価格を算出

『ワンルーム売却 超高精度AI査定くん』は、直近5年間の実取引データや価格推移、マンションデータをAIが分析し、ご所有のワンルームマンションの現実的な「売却適正価格」を高速で算出するサービスです。

一般的な簡易査定で提示されがちな「高く見せるための査定額」ではなく、実際の売買相場に極めて近い“売れる適正価格”を見える化できるのが最大の特徴です。

■ 特徴１. 実取引データを利用したリアルな査定

直近5年間に実際に行われた売買データを使用します。机上で想定した理想の価格ではなく、現実の成約事例をもとにした適正価格を算出します。

■ 特徴２. 価格の推移も含めた最新の市況分析

過去の成約事例だけでなく、ワンルームマンションの価格推移も分析。現在の不動産市況を踏まえた精度の高い査定が可能です。

■ 特徴３. 約200万棟規模のデータベースを活用

約200万棟規模のマンションデータから、査定対象の物件と条件が近い事例を抽出し、多角的な視点で分析することで査定額のブレを防ぎます。

■ 特徴４. 査定だけで終わらない「売却価格アップのヒント」

適正な査定価格を提示して終わりではありません。相場より高い価格で売却できた事例などを参考に、価格アップにつながる改善策や売却方法のヒントもご案内。

公式LINEで簡単査定！（完全無料）：https://lin.ee/TUDQTis

■ ユーザーの不安に寄り添う「3つの安心ポイント」

本サービスは、一括査定サイトを利用する際の心理的なハードルを下げ、安心してお使いいただける設計を採用しています。

多数の営業連絡は一切なし

複数の不動産会社へ一括で査定を依頼するサービスではないため、ひっきりなしに営業電話がかかってくる心配はありません。まずはLINE上でAIによる査定価格を確認する仕組みです。

今すぐ売却する予定がなくても完全無料

「とりあえず現在の相場を知りたいだけ」という方でも無料でご利用いただけます。

高く見せるための「机上査定」を排除

約200万棟規模のマンションデータベースから条件が近い事例を抽出し、現在の市況を踏まえて分析。「高く見せる」のではなく、現実の成約事例をもとにした適正な査定額を提示します。

公式LINEで簡単査定！（完全無料）：https://lin.ee/TUDQTis(https://lin.ee/TUDQTis)

■ LINEで完結！ワンルームマンションの売却査定の流れ

面倒な会員登録は不要です。思い立ったタイミングですぐにワンルームマンションの売却査定をお試しいただけます。

- 公式LINEで友だち追加- 物件情報を入力（所在地、マンション名、専有面積など）- AIが適正な売却査定額を高速で算出- 査定結果と高く売却するためのヒントを確認

査定結果に加えて、相場より高い価格で売却できた事例などをもとに「価格アップにつながる改善策」もご案内します。

公式LINEで簡単査定！（完全無料）：https://lin.ee/TUDQTis(https://lin.ee/TUDQTis)

■会社概要

会社名：株式会社フロンティア

公式サイト：https://1r-baikyaku-ai.com/(https://1r-baikyaku-ai.com/)

公式LINE：https://lin.ee/TUDQTis