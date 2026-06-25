はじけるバレンシアオレンジのおいしさ！大人の心浮き立つノンアルコール「キリン 氷ゼロ スパークリング バレンシアオレンジ（期間限定）」新発売！

キリンホールディングス株式会社

キリンビール株式会社（社長 堀口英樹）は、ノンアルコール・チューハイテイスト飲料「キリン 氷ゼロ スパークリング（以下、氷ゼロ スパークリング）」ブランドより、「キリン 氷ゼロ スパークリング バレンシアオレンジ（期間限定）」（350ml缶）を7月21日（火）より全国発売します。

近年健康志向や、適正飲酒への関心の広がりを背景に、ノンアルコール・チューハイテイスト飲料カテゴリーの購入者は2019年から2025年まで約2倍と中長期的に増加しています※1。お客様が、ノンアルコール・チューハイテイスト飲料に期待するおいしさに「お酒のような飲みごたえ」に加え、「果実感」「爽快感」があることがわかっています※2。「氷ゼロ スパークリング」は、渋みや雑味を取り除いた透明な「クリア果汁」のみを使用した、みずみずしい果実の爽快なおいしさと、ノンアルコール商品開発で培ってきた特許技術※3で実現した、ノンアルコールでありながら「お酒のような飲みごたえ」が評価をいただいています。

※1 キリンビール調べ

※2 キリンビール調べ

※3 特許番号：5746833

今回発売する「キリン 氷ゼロ スパークリング バレンシアオレンジ（期間限定）」は、バレンシアオレンジのみずみずしい果実感がありながら、程よい酸味と苦みが感じられる「お酒のような飲みごたえ」と、爽快な味わいを実現しました。期間限定品を発売することで、これまでノンアルコール・チューハイテイスト飲料を飲んだことがないお客様にも「氷ゼロ スパークリング」をお手に取っていただき、飲用機会の拡大を図ります。

「氷ゼロ スパークリング」は「果実感」「爽快感」と「飲みごたえ」を兼ね備えたおいしさで、日常をちょっと良くしてくれる新しい選択肢として、飲用シーンを広げ、さらなるノンアルコール飲料カテゴリーの活性化を目指します。

●中味

・「クリア果汁」を使用した、みずみずしいバレンシアオレンジの果実感と「お酒のような飲みごたえ」を爽快に楽しめるノンアルコール・チューハイテイスト飲料です。（果汁1%）

・カロリーゼロ※4、糖類ゼロ※5で食事にも合うおいしさです。

※4 ※5 食品表示基準による。

●パッケージ

・オレンジフレーバーを想起させるベースカラーにみずみずしい果実感と爽快なおいしさ、

品質の良さが感じられるデザインに仕上げました。

・ダイヤカット缶を採用し、スッキリクリアな爽快感を表現しました。

キリングループは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します。



‐記‐

1．商品名 「キリン 氷ゼロ スパークリング バレンシアオレンジ（期間限定）」

2．発売日 2026年7月21日（火）

3．発売地域 全国

4．容量・容器 350ml・缶

5．価格 オープン価格

6．アルコール分 0.00%

7．製造工場 キリンビール仙台工場/キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所（予定）