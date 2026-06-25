東京サマーランドとのコラボレーション第2弾　“休む質”まで進化したプール体験へ

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社 コールマン事業部

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社コールマン事業部（本社：東京都港区、社長：中里豊、以下 コールマン）は、東京サマーランド（所在地：東京都あきる野市、代表取締役社長：武市 敬）におけるコラボレーション企画第2弾を、2026年夏シーズンに実施いたします。

昨年に続く本取り組みでは、記録的な猛暑が続く日本の夏に対応し、コールマン独自の遮光技術「ダークルームテクノロジー」を軸に、レジャープールという大規模屋外施設における快適性・安全性の向上を目指します。また、快適な日陰空間を創出する大型シェードに加えプールレジャーにピッタリなチェアを活用したコールマンレスト(有料席)の拡大、園内を安全に遊ぶための日陰スポットの展開など、昨年よりもコールマン製品の活用範囲を広げ、夏のプール遊びの暑さ対策をサポートします。

■施策内容

１.“休む質”を高める、コールマンレスト（有料席）を拡大

本コラボレーション第2弾では、コールマン製品を活用した特別休憩エリア「コールマンレスト」をさらに拡大します。同エリアでは、「パーティーシェードライト/300+」を設置し、ダークルームテクノロジーによる涼しく快適な空間を実現します。さらに、滞在時の快適性を高めるため、リゾート気分を高めるアイテムを組み合わせて展開。従来の「短時間の休憩スペース」ではなく、“体をしっかり休め、リフレッシュできる滞在空間”としての価値を提供します。特に屋外プールエリアでは、直射日光の影響を大きく受ける環境下においても、長時間快適に過ごせる場所として機能し、レジャー体験全体の満足度向上に寄与します。

◇期間：2026年7月4日（土）～2026年9月27日(日)

◇場所：屋外プールエリア - ビーバー席（20席）、コニファー席（8席）※新設

屋内プールエリア - ステージ席（6席）、ステージDX席（4席）※ダークルームではない一般生地素材製品

屋外エリアでの製品ラインアップ

パーティーシェードライト/300+

紫外線（UV）を99.99％以上カットし、日光を90％以上ブロックする、コールマン独自の遮光技術「ダークルームテクノロジー」を搭載したアイテムです。極めて高い遮光性により、シェード下の温度上昇を効果的に抑制します。木陰の下にいるような涼しさを実現し、日差しの強いレジャーシーンでも快適な寛ぎ空間を提供します。

リゾートチェアメッシュ（クリスタルブルー）

ゆったりとした座り心地で人気の定番リゾートチェアを、夏仕様に仕上げたモデルです。両側のアームレストにカップホルダーが備えられており、 ドリンクを手元に置きながらリラックスすることができます。爽やかなクリスタルブルーは、夏の日差しにきらめく透明感のある水面を表現した涼感カラーで、視覚的にも涼しさを演出。また、通気性の高いメッシュ素材は暑い時期でも蒸れにくく、水濡れに強くお手入れも簡単なため、 プールレジャーに最適です。

インフィニティチェア（ベージュ）

インフィニティチェアは2018年の発売以来、インドアでもアウトドアでも極上のリラックスタイムを堪能できるリクライニングチェアとして人気を誇っています。通気性が良く水濡れに強いメッシュ素材で、プールサイドの休憩チェアとして、快適なリラクシングタイムを提供します。

ナチュラルパズルテーブル/120

幅120cmの広々とした天板は、食事やドリンクをしっかり置ける十分なスペースを確保。プールで遊んだあとのひと休みや、家族・友人との団らんの時間をより心地よいものにします。天板には抗菌加工を施しており、多くの人が利用する環境でも安心して使用可能です。

２.有料席にとどまらない、園内各所へのダークルーム展開

設置イメージ

今回の取り組みでは、有料休憩スペース「コールマンレスト」だけでなく、熱中症対策のクールスポットとして、園内各所やアトラクション待機列にダークルームテクノロジーを搭載した「インスタントバイザーシェードIV/L DR」を展開します。これにより来場者は、遊びの最中にも涼しい空間で一時的に体を休めることができ、安全に遊ぶことができます。

さらに、今年は現場で働くスタッフ環境にも同様の価値を提供。ライフガードの待機場所にもダークルームシェードを導入することで、直射日光を避けながら体調管理ができる環境を整備します。

◇期間：2026年7月4日（土）～2026年9月27日（日）

「インスタントバイザーシェードIV/L DR」

紫外線（UV）を99.99％以上カットし、日光を90％以上ブロックする、コールマン独自の遮光技術「ダークルームテクノロジー」を搭載したアイテムです。極めて高い遮光性により、シェード下の温度上昇を効果的に抑制します。木陰の下にいるような涼しさを実現し、日差しの強いレジャーシーンでも快適な寛ぎ空間を提供します。

また、天井部のワンプッシュ構造による、簡単設営設計が最大の特長。

“必要な場所にすぐ設置できるクールスポット”として機能します。

３.プールでも使えるアウトドア用品をその場で体験・購入

アウトドア製品をより身近に感じられる機会の提供として、コールマン製品を園内売店にてご購入いただけます。ダークルームテクノロジーを搭載したポップアップテントや、持ち運びしやすいコンパクトクーラー、ミニテーブルなど、プールを含む夏のレジャーで活躍するアイテムを販売予定です。

◇場所：スイムショップカトレア（アドベンチャードーム内）

画像：販売商品（予定） ※変更の場合あり

■東京サマーランドについて画像：MONSTER STREAM

東京サマーランドは、東京都あきる野市に位置する総合レジャー施設で、多彩なプールが魅力です。屋内の「アドベンチャードーム」では天候を問わず水遊びが楽しめ、屋外には日本最大級の流れるプール「グレートジャーニー」や2024年に新しくオープンした波のプールと流れるプールが融合した新感覚の冒険体験型プール「MONSTER STREAM」など、大迫力のウォーターアトラクションが人気を集めています。また、水着のまま遊べる遊園地で、幅広い夏のレジャーを満喫できます。自然豊かな環境の中で、非日常のリゾート気分を満喫できるウォーターパークです。

▶「熱中症ゼロへ」とは

熱中症にかかる方を減らし、亡くなってしまう方をゼロにすることを目指すプロジェクトです。木陰のような涼しさを追及したコールマンのダークルームテクノロジーは、2025 年度より「熱中症ゼロへ」プロジェクトに参加しています。

公式サイト：https://www.netsuzero.jp/

リリース本文は以下のURLよりご覧ください。

http://www.coleman.co.jp/wp-content/uploads/2026/06/2026-Coleman-Summerland.pdf

■ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

・職務執行者：ショーン・チャールズ・ベックストローム、中里豊（社長）

・従業員数：371名 ※直雇用のみ（2025年12月31日現在）

・住所：〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル

1976年より、コールマン各種製品の企画・製造、輸入および国内販売を行っています。

■コールマンHP：http://www.coleman.co.jp/(http://www.coleman.co.jp/)

・YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/user/ColemanJAPANtv

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