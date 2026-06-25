RGBストライプ × 5層タンデムOLED構造でより進化した映像美を体感 圧倒的な没入感と臨場感を高めるウルトラワイドモニター 「MAG 341CQP QD-OLED X28」発売
この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2026年06月25日（木）より、ゲーミングモニターの新モデルを発売いたします。高いゲーミング性能と耐久性を兼ね備えた『MAG』シリーズから、RGBストライプ構造、ダークアーマー・フィルム・5層タンデムOLEDの3要素を備え、高い没入感を得られるUWQHD解像度・リフレッシュレート280Hzの高いゲーミング性能で、ゲームを思う存分楽しめる「MAG 341CQP QD-OLED X28」が新たにラインナップに加わります。
主な特徴
RGBストライプ構造のサブピクセル配置
・サブピクセル配置を最適化することで、コントラスト比を高めつつ、色にじみを抑えフォントの明瞭化を実現
次世代ダークアーマー・フィルム
・色かぶりを抑えつつ、純粋な黒レベルを最大40％向上させてコントラストを強化
・従来製品と比べ2.5倍の耐傷性を実現し、日常使いでの摩耗にも強い
5層タンデムOLEDのQD-OLEDパネル
・従来製品と比べ、明るさを30％向上させた5層タンデムOLED構造で、HDRのピーク性能をより長く維持
・量子ドット × 有機ELの組み合わせで、深い黒と鮮やかな色彩を両立
圧倒的な表示領域
・21：9のアスペクト比のUWQHD（3,440 × 1,440）解像度で、対応ゲームにおいて高い没入感を体験可能
リフレッシュレート280Hz・応答速度 0.03ms（GTG）
・280Hzの高リフレッシュレート対応で、レーシングゲームやフライトシミュレーター等も滑らかな映像で楽しめる
・液晶モニターとは比べ物にならない圧倒的な応答速度で、残像感を大幅に軽減
広色域表示
・Adobe RGB、DCI-P3を広範囲でカバーしており、クリエイティブ用途やHDRコンテンツの鑑賞などに最適
・出荷時にキャリブレーション済みで、色精度をΔE≤2に抑えた正確な色合い
HDR表示を最適化するユニフォーム・ルミナンス機能
・HDRの急激な輝度変化を抑え、シーンに応じた自然な明るさで目に優しく高画質を維持
MSI OLED Care 2.0
・パネルプロテクトやピクセルシフト、静止画検出、ロゴ検出等の焼き付き防止機能を多数搭載
・デフォルト設定で24時間毎のパネルプロテクトは、電源OFFやスタンバイ時に自動で実行され、ゲームプレイに集中可能
【MAG 341CQP QD-OLED X28】
■MAG 341CQP QD-OLED X28製品ページ
https://jp.msi.com/Monitor/MAG-341CQP-QD-OLED-X28
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