「やよい軒」店内BGMオリジナルコンテンツ『ミュージックギグ』7月はデビュー20周年を迎えた 絢香 さんが登場！

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、定食レストラン「やよい軒」を、2026年5月末現在国内376店舗展開しております。「やよい軒」では公式SNS『X・Instagram・LINE』でも新商品情報を配信しております。(＃やよい軒)

全国の「やよい軒」店舗で放送している店内BGMオリジナルコンテンツ『ミュージックギグ』の7月ゲストとして、2026年2月にデビュー20周年を迎えた絢香さんを迎えます。2026年7月1日（水）より、全国の「やよい軒」店内にて放送を開始いたします。

■20周年を迎えた「やよい軒」と絢香さんによる特別な『ミュージックギグ』全国の「やよい軒」店内BGMオリジナルコンテンツ『ミュージックギグ』7月放送

『ミュージックギグ』では、毎回様々なゲストが登場し「やよい軒」とのエピソードやゲストアーティストの最新情報、楽曲をいち早く紹介いたします。

7月のゲストには、心に響く歌声と寄り添う言葉で多くの人々を魅了し続けるシンガーソングライターの絢香さんが登場。2026年2月にデビュー20周年を迎えた絢香さんは、長年にわたり数々の楽曲を届け、幅広い世代から支持を集めています。

また、「やよい軒」も2026年7月にブランド20周年を迎えます。ともに20周年という節目を迎えた「やよい軒」と絢香さんによる今回の『ミュージックギグ』では、音楽活動への想いや日々の食事、「やよい軒」にまつわるエピソードなどを交えながら、最新情報と楽曲をお届けいたします。

『ミュージックギグ』でしか聴くことのできない特別なトークとともに、全国の「やよい軒」でのお食事の時間をお楽しみください。

■やよい軒公式アプリだけで聴ける『絢香さん番組紹介 本人によるメッセージ』

絢香さんが語る「ミュージックギグ」収録時の余談や番組紹介などの特別オリジナルメッセージをやよい軒公式アプリで聴くことができます。ぜひ、この機会にお得で便利なやよい軒公式アプリをダウンロードしてみてください。

■お得に便利に！やよい軒公式アプリ！

新商品・キャンペーン情報のご確認や、メニューの閲覧、店舗検索に加え、出前館や Uber Eats をアプリ内から直接ご注文いただける機能などをご利用可能です。また、ミニゲームでゲットできるスタンプを貯めてもらえるクーポンなど、商品をお得にお楽しみいただける、多様なサービスの QR クーポンをご提供しています。

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■やよい軒『ミュージックギグ』

・出演：絢香 さん

・放送期間：2026.7.1(水)～2026.7.31(金)

・放送時間：毎時0分から放送 ※約10分間

▼やよい軒プレイリスト ご紹介ページ

https://www.yayoiken.com/lp/playlist/

※2026年6月30日(火) 20:00更新予定

■やよい軒公式アプリ『絢香さん番組紹介 本人によるメッセージ』

・出演：絢香 さん

・放送期間：2026.7.1(水)～2026.7.31(金) ※約1分間

■絢香

2006年に「I believe」でデビュー。「三日月」「にじいろ」が音楽ストリーミング1億回再生を突破。2025年「日本国際博覧会 開会式」にて日本国歌独唱を務め、2026年2月1日にデビュー20周年を迎えた。9月にベストアルバム発売、そして大阪城ホールと日本武道館のアリーナ公演を含む全国ツアー開催。