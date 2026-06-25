“こころ舞いあがる、はれやかな味わい”の新ブランド、「メルシャン・ワインズ　ダンデライオン レッド」「メルシャン・ワインズ　ダンデライオン ホワイト」を8月25日（火）に新発売！

キリンホールディングス株式会社

メルシャン株式会社（社長 大塚正光、以下メルシャン）は、世界の造り手とメルシャンの造り手が日本のお客様のために共に創るワインブランド「Mercian Wines（メルシャン・ワインズ）」から「メルシャン・ワインズ ダンデライオン レッド」「メルシャン・ワインズ ダンデライオン ホワイト」を、8月25日（火）より全国で新発売します。「メルシャン・ワインズ ダンデライオン」は、お客様に心地よいひとときをお届けすることを目的に、パートナー社であるボデガス・ビニバル社とともに“こころ舞いあがる、はれやかな味わい”を目指し開発した新ブランドです。

近年のスティルワイン市場では、500ｰ999円の価格帯のワインの構成比が伸長しており、全体の5割弱を占めています※1。また、当社調査によると、この価格帯のワインを楽しまれているお客様は、「お求めやすい価格」に加え、「おしゃれなパッケージ」や「目新しさ」を重視される傾向があります。本商品は、こうしたお客様に向けて、おしゃれで覚えやすいパッケージデザインと、フルーティで飲み飽きないやさしい味わいを特長に、ワインに詳しくない方でも手に取りやすく、気軽に楽しめるよう開発しました。

※1 インテージSRI+ スティルワイン市場（フルボトル）2017年1月～2025年12月 推計販売容量 7業態計（SM、CVS、DRUG、HC、酒量販店、一般酒販店、業務用酒販店）（キリン定義）

当社は、「メルシャン・ワインズ ダンデライオン」を通じて、ワインのある日常をより身近で心地よいものとし、ワイン市場のさらなる活性化を目指します。

●ブランド「メルシャン・ワインズ ダンデライオン」について

・飲み飽きないやさしい味わいで、心地よいひとときをお楽しみいただけるワインです。

・「幸せ」の花言葉を持つ「たんぽぽ」をモチーフに、「ダンデライオン（和訳：たんぽぽ）」と名付けました。ワインを楽しむ時間が、日常のささやかな幸せや前向きな気持ちにつながるよう願いを込めています。

●味わいについて

・「メルシャン・ワインズ ダンデライオン レッド」は、チェリー・ラズベリーを思わせる華やかな香りに、渋みと甘みが調和したフルーティでやさしい味わいに仕上げました。

・「メルシャン・ワインズ ダンデライオン ホワイト」は、ミカン・洋ナシを思わせる芳醇な香りに、酸味と甘みが調和したフルーティでやさしい味わいに仕上げました。

・料理とも合わせやすく、日常の食卓からくつろぎの時間まで幅広いシーンで楽しめます。

●容器・パッケージについて

・たんぽぽと「ダンデライオン」の語源であるライオンをモチーフにしています。たんぽぽの花は「今日の幸せ」、綿毛は「明日への希望」、気持ちよく晴れた日の空を思わせる爽やかな空色は「心が晴れやかになる爽やかさ」を表現しています。

・“びんと同等の品質保持性※2”を備えた“ワインのためのペットボトル”を使用しています。ペットボトルのため、扱いやすく、日常のさまざまなシーンで気軽にお選びいただけます。

・当社が製造・販売するワイン用ペットボトル全商品に採用することで、年間で約95.1トン※3のPET樹脂と、約307.4トン※4のCO2排出量の削減をしています。

※2 キリンホールディングス 飲料未来研究所における１年半相当の安定性試験において、びんと同等の品質安定性を確認

※3、※4 2025年出荷実績に基づき算出

●「メルシャン・ワインズ」のサステナブルなワイン造りについて

「メルシャン・ワインズ」は、もっと多くの日本のお客様に、気軽に自由にワインを楽しんでいただくことを目指し、世界の優れたワイナリーと共に創るワインブランドです。サステナビリティに真摯に取り組む、品質の高いワイン造りをするワイナリーと共に、日常をもっと楽しくする感動のおいしさのワインをご提案します。また当ブランドは、持続可能なワイン造りを目指し、「環境負荷軽減」、「産地との共存」、「人への負荷軽減」、「情報の見える化」の4つの項目に挑戦し、ワイナリーと協力して近年高まりを見せるエシカル消費ニーズにも応えます。

●パートナー：ボデガス・ビニバル社について

・ボデガス・ビニバル社は、スペイン南東部バレンシアを拠点とし、温暖な気候のもと果実味豊かなワイン造りが強みです。

・サステナブルな取り組みにも注力し、持続可能なワイン造りを推進しています。

メルシャンは、企業パーパス「自然のめぐみを、幸せにかえてゆく。」のもと、ネイチャー・ポジティブな取り組みとともに、ワインのある豊かな時間を通じて、人と人とのつながりを楽しんでいただけるよう、さまざまな提案を続けていきます。

-記-

1．商品名 １.「メルシャン・ワインズ ダンデライオン レッド」

２.「メルシャン・ワインズ ダンデライオン ホワイト」

2．アルコール度数 １.２.11％

3．容量・容器 720ml・ペットボトル

4．カテゴリー分類 果実酒

5．発売日・発売地域 2026年8月25日（火）・全国発売

6．価格 オープン価格