ニッポンレンタカー公式アプリ限定の格安乗り捨てプラン『超得ワンウェイ』を6月25日より提供開始！（乗用車3,300円/日から）

ニッポンレンタカーサービス株式会社

ニッポンレンタカーサービス株式会社（本社:東京都千代田区、代表取締役社⾧執行役員:藤原 徳久） は、2026年6月25日（木）より、レンタカーの利用区間を限定したお得な乗捨てプラン『超得ワンウェイ』をニッポンレンタカーメンバーズクラブ 「ゴールド会員 ※」 向けに提供開始いたします。

本サービスは、当社が取得している特許技術（特許第6863928号）を活用し、公式アプリ上でお客さまの「片道利用ニーズ」と当社の「車両移動ニーズ」を最適にマッチングさせる募集型のワンウェイプランです。

※1年間に3回以上ご利用の会員

1.『超得ワンウェイ』とは

レンタカーを出発営業所とは別の営業所に返却できる「ワンウェイ・レンタル」サービスは、効率的な移動手段としてご好評をいただいています。一方で、当社にとって返却先の車両を元の地域へ戻す必要もありました。

『超得ワンウェイ』は、当社が車両移動を必要とする情報をニッポンレンタカー公式アプリに掲載し、片道利用を希望するお客さまとマッチングするサービスです。お客さまは、ご希望の区間や条件に合うプランが見つかれば、通常よりもお得な料金でレンタカーをご利用いただける商品です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/170205/table/6_1_d9b7a368ad074a5dc333bde566dba9dc.jpg?v=202606251251 ]

※『超得ワンウェイ』は、2021 年より販売休止中だった「特割ワンウェイ」をリニューアルしたサービスです。

2.『超得ワンウェイ』プラン概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/170205/table/6_2_bf0787227c1e099fb152366e5f9c1282.jpg?v=202606251251 ]

■サービス紹介ページ

https://www.nipponrentacar.co.jp/app/chotoku/