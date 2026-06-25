新商品！MATCH-Air大開口と低コストを叶える建物を実現

株式会社内藤ハウス

株式会社内藤ハウス（本社：山梨県韮崎市、代表取締役：内藤篤、以下「当社」）は2026年6月22日、大開口とコスト合理性を両立した新商品「MATCH-Air（マッチエアー）」を発売いたしました。

「設計自由度」と「コスト合理性」を追求したオール軽量鉄骨造の商品で、平屋建ての店舗や整備工場、倉庫などに対応し、設計制約を抑えた自由度の高い空間づくりを実現します。

※外観イメージMATCH-Airのサイトはこちら :https://www.naitohouse.co.jp/lp/match-air?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=relations&utm_term=MATCHAir&lfcpid=40405

■ MATCH-Airとは？～自由度と合理性を両立する「MATCH-Air」～

「軽量鉄骨の軽さを極めた先に可能性がある」という想いから、合同会社FREHCO様との共同開発により誕生したのが「MATCH-Air」です。

FREHCO様が課題として見据えていた、建築業界における深刻な人手不足や施工負担の増大。その解決を出発点に、システム建築メーカーである内藤ハウスの知見と技術を融合し、MATCH-Airを開発いたしました。

施工の合理化を図りながら、コストバランスと品質の双方を追求。従来の軽量鉄骨の概念をアップデートし、効率性だけでなく、デザイン性や用途への柔軟な対応も可能にした新しい建築システムです。

現在は200平方メートル 以下の小規模モデルを展開しながら、より大規模な建築物への対応に向けた開発も進めています。

■ MATCH-Airの特徴～合理性と自由度を両立する3つのPOINT～

POINT 01：重い梁を徹底的に軽量化（従来比約37％軽量化）

トラス構造により荷重を効率よく分散し、強度を確保しながら梁を軽量化。柱や基礎への負担を軽減することにより、合理的な構造とコストの効率化を実現します。

POINT 02：柱削減で実現する桁側3ｍモジュールと最大開口5.8ｍ

通常1.8m～２ｍとなる軽量鉄骨の柱配置を３ｍに拡大。壁面開口性の自由度が向上しました。

梁が軽くなり、全体の負担が軽減されることで、さらに開口部は5.8ｍまで広げることが可能となりました。

POINT 03：トラス梁による印象的な空間

梁下３～4.8ｍで、高い天井が開放感を生み、構造そのものが洗練された空間を創出します。

■ 活用シーン｜MATCH-Airが活きる建築用途

MATCH-AIRの大開口を活かし、以下の用途に適しています。

- 自動車整備工場・サービス工場- 軽作業場- 店舗（飲食物販・ショールーム）- オフィス、保育エリア

特に「モノの出し入れが多い」「魅せる・見える空間が必要」な用途に特に向いています。

■ MATCH-Airの規格・対応モジュール

MATCH-Airは標準モジュールを組み合わせることで、必要な規模や用途に合わせた空間を構築できます。

■ 最後に

MATCH-Airは、用途や事業スタイルに合わせて柔軟に提案できる建物です。

お客様の課題や計画内容に応じて、最適なプランをご提案いたします。

新規出店や施設計画をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。

MATCH-Airのサイトはこちら :https://www.naitohouse.co.jp/lp/match-air?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=relations&utm_term=MATCHAir&lfcpid=40405

■この件に関するお問い合わせ先

＜MATCH-Air専用サイト＞

https://www.naitohouse.co.jp/lp/match-air

＜連絡先＞

〒102-0084東京都千代田区二番町3番地 麹町スクエア6F

MAIL：https://www.naitohouse.co.jp/contact

TEL：(03)3263-1785 (代)

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■ 株式会社内藤ハウスについて

システム建築・プレハブ、自走式立体駐車場などの建設事業を展開しています。自社工場を持ち、ご提案から設計・施工、アフターメンテナンスまでを一貫しておこない、経験豊富な社員が、お客様のニーズにお応えします。

【会社概要】

社名：株式会社内藤ハウス

本社所在地：〒407-8510 山梨県韮崎市円野町上円井3139

代表取締役：代表取締役社長 内藤 篤

事業内容： システム建築・プレハブ、自走式立体駐車場などの建設事業

設立： 1969年

HP：https://www.naitohouse.co.jp/