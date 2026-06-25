Sansan、サステナビリティの国際的評価機関 ISS ESG Corporate Ratingにおいて「Prime」認定を継続取得

Sansan株式会社

働き方を変えるAXサービスを提供するSansan株式会社（東証プライム上場：証券コード4443）は、サステナビリティの国際的な評価機関であるISS STOXXによる「ISS ESG Corporate Rating」において、「Prime（プライム）」認定を継続取得したことをお知らせします。

■ISS ESG Corporate Ratingについて

「ISS ESG Corporate Rating」は、議決権行使助言会社として世界最大手であるInstitutional Shareholder Services（ISS）のESG投資関連ソリューション部門であるISS STOXXが実施するサステナビリティ格付けです。環境（Environment）・社会（Social）・ガバナンス（Governance）の観点から、企業のバリューチェーンにわたるESGリスク・機会・影響を評価し、業種ごとに設定された基準値（Primeしきい値）を上回った企業に対して「Prime（プライム）」ステータスを付与します。

■当社の評価について

今回の評価（2026年5月7日付）では、当社が属する「Software & Diversified IT Services（ソフトウエア・多角化ITサービス）」業界において、「Prime」認定を継続取得しました。

当社は、2022年に特定した重要課題（マテリアリティ）に沿って2030年5月期に向けた定量的な長期目標を定め、持続可能な社会の実現に向けてESGへの取り組みを推進しています。今回の評価においても、これらの取り組みおよびサステナビリティ情報の積極的な開示が評価されたものと考えています。

サステナビリティサイト：https://jp.corp-sansan.com/sustainability/

今後も、当社グループの持続的な企業価値の向上と社会課題の解決に寄与する取り組みを継続し、ステークホルダーの皆さまに向けて積極的に発信してまいります。

（以上）

■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるAXサービスを提供しています。主なサービスとして、ビジネスデータベース「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理AXサービス「Bill One」、取引管理サービス「Contract One」、データクオリティマネジメント「Sansan Data Intelligence」を国内外で提供しています。

設立：2007年6月11日

URL：https://jp.corp-sansan.com/

所在地：〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金：73億50百万円（2026年2月28日時点）

事業内容：働き方を変えるAXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/

Eight https://8card.net/

Bill One https://bill-one.com/

Contract One https://contract-one.com/

Sansan Data Intelligence https://jp.sansan.com/sansan-data-intelligence/