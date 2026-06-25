株式会社アドバンスト・メディア

株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）は、株式会社 日本HP（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：岡戸伸樹 以下、日本HP）が2026年1月に設立した「HP ハイブリッドAI推進コミッティ」に参画したことをお知らせします。

「HPハイブリッドAI推進コミッティ(https://jp.ext.hp.com/business-solution/hybrid_ai_committee/)」は、日本HPが賛同企業各社とともに設立した、次世代AI活用を推進する共創組織です。ローカルAI、AIエージェント、クラウドAIを適材適所で組み合わせ、業務やデバイス、データをシームレスにつなぐ最適なAI活用のあり方を追求し、日本企業における生成AIの実装と定着を支援しています。

アドバンスト・メディアは、国内シェアNo.1（※）のAI音声認識AmiVoiceおよび生成AIを活用したソリューションの提供を通じて培ってきた知見を活かし、ハイブリッドAIの活用促進と企業への生成AIの定着に貢献するため、本コミッティに参画しました。

今後は、コミッティ参加企業と連携し、AI活用に関する情報発信や実際の業務への導入および導入を想定した活用検証に取り組んでまいります。特に業務プロセスにおいてローカル環境での音声認識と生成AIの組み合わせでの相乗効果を狙い、現場で継続的に活用されるための導入・運用支援を推進します。

■日本HP報道発表資料

https://jp.ext.hp.com/info/newsroom/2026/20260122_4/

※出典：合同会社ecarlate「音声認識市場動向2026」音声認識ソフトウェア/クラウドサービス市場

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株式会社アドバンスト・メディア

経営推進本部 広報チーム

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