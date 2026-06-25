AI面接×チャットで採用を高速化。米国日系企業向け採用支援プラットフォーム『HRAIT IQ+ Ver. 2.0』をリリース

AITWORKS INC

aiTWorks, Inc.（本社：カリフォルニア州ビバリーヒルズ、CEO：Takashi Takahashi）の人材紹介サービス『HRAIT』は、アメリカの日系企業向け採用支援プラットフォーム『HRAIT IQ+（ハライト・アイキュープラス）』の大型アップデート版『HRAIT IQ+ Ver.2.0』をリリースいたします。

HRAITは、これまでに米国の日系企業400社以上の採用を支援してきました。現在は8,000名以上のHRAIT登録者データベースを活用し、日英バイリンガル人材や米国現地人材の採用をサポートしています。

HRAITが提供する採用支援プラットフォーム『HRAIT IQ+』は、AI面接、リクルーターによるヒアリング情報、候補者データベースを組み合わせ、履歴書だけでは見えにくい候補者の強みや適性を可視化します。企業は、自社に合う人材をより速く見つけ、より納得感を持って採用判断を進めることができます。

今回のVer.2.0では、新たにチャット機能を搭載。候補者確認、面接調整、面接リンク発行、評価共有、採用判断までを、一つのプラットフォーム上でスムーズに進められるようになりました。

HRAIT IQ+ Ver.2.0は、アメリカで採用に取り組む日系企業に向けて、「人材を探す」「見極める」「つなぐ」採用プロセスを、より速く、より正確に、よりシンプルに進化させます。

採用は企業成長を左右する大きな経営課題に

近年、米国で採用活動を行う日系企業では、採用課題がより複雑になっています。

応募者の確保に加え、日本語と英語の両方で業務を進められるバイリンガル人材や、日本企業の文化・価値観を理解しながら現地ビジネスにも適応できる人材の見極めが重要になっています。

一方で、優秀な日英バイリンガル人材や日系企業での就業経験を持つ候補者は限られており、履歴書や面接だけで自社との相性を判断するのは簡単ではありません。

候補者への連絡、面接調整、評価共有に時間がかかれば、選考スピードが落ち、優秀な人材を他社に奪われるリスクも高まります。

採用後に仕事内容や社風とのミスマッチが起これば、企業側には再募集や教育コストが発生し、候補者にとっても本来の力を発揮しにくい状況につながる可能性があります。

HRAIT IQ+ Ver.2.0は、こうした課題に対し、候補者発掘、候補者理解、評価、コミュニケーション、選考管理を一つにつなげるために開発されました。

HRAIT IQ+とは

HRAIT IQ+は、HRAITの登録者データベースとAIを活用し、企業に合う候補者の発掘・評価・マッチングを支援する採用プラットフォームです。

従来のHRAIT IQ+では、履歴書情報、AI面接データ、リクルーターによるヒアリング情報をもとに、求人とのマッチ度を可視化してきました。

今回のHRAIT IQ+ Ver.2.0では、マッチング精度をさらに高めるとともに、候補者確認から面接調整、評価共有までを一つの画面で進められるよう機能を強化しました。

候補者を探すだけでなく、見極め、共有し、選考を前に進めるためのアップデートです。

1. 業界ごとの基準で候補者と求人のマッチ度を可視化

HRAIT IQ+では、求人情報と候補者情報をもとに、AIがスキル、経験、希望条件などを分析し、候補者ごとのマッチ度を可視化しています。

Ver.2.0では、このマッチング機能がさらに進化しました。職種ごとに「活躍しやすい人材」は異なることを踏まえ、職種や自社の企業文化に合う価値観などを従来のHRAIT IQ+の判断基準に追加。それぞれの求人情報に合った人材のマッチ度が可視化されるようになりました。

単に条件が合っているかだけではなく、職種ごとの特徴や実務で活躍できる可能性まで踏まえた、的確な採用が可能になります。

2. AI面談データで「長期的に活躍する人材」を見極め

HRAIT IQ+では、AI面談ツール『AI Sakura』による面談データを活用し、候補者の考え方、コミュニケーションの傾向、仕事への姿勢、職務への適性などを確認できます。

履歴書や職務経歴書だけでは判断しにくい部分も含めて確認できるため、採用ミスマッチの削減につながります。

これにより、面接担当者の感覚だけに頼らず、AIによる分析データも参考にしながら採用判断が可能に。単に条件に合う人材ではなく、入社後に成果を出し、長く活躍できる人材を見極めることを支援します。

3. AI×リクルーターで採用ミスマッチを大幅に削減

HRAIT IQ+は、AIによる情報分析だけでなく、米国の採用市場を理解したHRAITリクルーターの知見を組み合わせて、企業の採用判断をサポートします。

AIが候補者のスキル、経験、希望条件、面接データなどを整理し、リクルーターが企業の採用方針や現場の状況を踏まえて、候補者の強みや懸念点を補足することで、より実践的な採用支援を実現。

これにより、履歴書やスコアだけでは判断しにくい部分も把握しやすくなり、企業は自社に合う人材かどうかをより納得感を持って確認できます。

4. 【新機能】チャット・面接リンク発行・評価共有を一つの画面で管理

今回のHRAIT IQ+ Ver.2.0では、企業担当者、候補者、HRAITリクルーターが一つの画面上でやり取りできるチャット機能を追加しました。

候補者への質問、求人内容の確認、面接希望の連絡、候補日時の共有など、これまでメールや個別連絡で行っていたやり取りを、プラットフォーム上でスムーズに行えます。

さらに、面接リンクの発行や面接サマリーの確認、候補者比較、評価共有も同じ画面上で行えるため、採用担当者は候補者ごとの状況を短時間で把握し、次の判断に進みやすくなります。

連絡、調整、情報整理にかかる確認工数を減らすことで、候補者対応のスピードを高め、優秀な人材を逃さない採用活動を支援します。

採用担当者は作業負担を抑えながら、より重要な採用判断や採用戦略に集中しやすくなります。

HRAIT IQ+ Ver.2.0で変わる採用フロー

HRAIT IQ+ Ver.2.0では、企業の採用担当者が以下のような流れで採用を進めることができます。

これにより、候補者確認から採用判断までの流れを、より分かりやすく、より速く進めることができます。

採用から定着・活躍までを支援

HRAITが提供する人材紹介サービスは、採用して終わりではありません。

採用後もHRAITリクルーターがフォローアップを行い、企業と人材の継続的なコミュニケーションを支援します。

入社後もやりがいを持って長く活躍できる環境づくりをサポートすることで、採用、定着、成長、活躍までをつなげることを目指します。

HRAIT IQ+ Ver.2.0は、採用の入口から入社後のフォローまでを見据えた、次世代の採用支援プラットフォームです。

【HRAIT IQ+紹介動画】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=hJ1CpH1AMoU ]

CEOコメント

「履歴書だけで採用を判断する時代は、もう終わりました。

これからの採用で重要なのは、候補者の経歴だけではなく、自社で活躍できるのか、チームに合うのか、長く定着できるのかを見極めることです。

HRAIT IQ+ Ver.2.0は、AI×リクルーター×データベースの力で、履歴書では見えない候補者の強みや適性、企業との相性を可視化します。

採用は空いたポジションを埋める作業ではありません。企業の未来をつくるための投資です。HRAITは、アメリカで挑戦する日系企業の採用を、より速く、より正確に、より戦略的なものへ進化させていきます」

- aiTWorks, Inc. CEO Takashi Takahashi

無料デモのご案内

HRAITでは、導入を検討されている企業の採用担当者向けに、オンライン無料デモを実施しています。

デモでは、HRAIT IQ+の画面を実際にご覧いただきながら、候補者確認、AIスコア、チャット機能、面接調整、評価共有までの流れをご紹介します。

デモ内容 HRAIT IQ+の機能紹介 候補者確認から面接調整までの操作説明 AI面接・スコアリングの見方 質疑応答

採用のスピードと精度を高めたい企業様は、ぜひ一度ご相談ください。

HRAITについて

HRAITは、AIやITを活用した人材紹介・採用支援サービスです。

米国で採用活動を行う日系企業に向けて、候補者紹介、採用支援、AI面接、候補者分析、採用後のフォローまでを一貫してサポートしています。

従来の人材紹介に、AIによるデータ分析やITを活用したコミュニケーション機能を組み合わせることで、企業と候補者のより良いマッチングを実現します。

HRAITは、企業が本当に必要とする人材と出会い、その人材が入社後も長く活躍できるよう、テクノロジーと人のサポートを掛け合わせた新しい採用体験を提供してまいります。

会社概要

企業名：aiTWorks, Inc.

所在地：211 S Spalding Dr, Beverly Hills, CA 90212

代表者：CEO - Takashi Takahashi

事業内容：人材紹介・採用支援サービス、AI面接・評価ツール開発・運営、マーケティング支援、ビジネスコンサルティング

公式サイト：https://hr.aitworks.com/

お問い合わせ先：hr@aitworks.com

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HRAIT事業部

Email：hr@aitworks.com

Website：https://hr.aitworks.com/