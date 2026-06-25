【支援総額180万円突破！】世界を沸かせた「着物×ダンスエンタメショー」東京浅草上演プロジェクト、クラウドファンディングCAMPFIREにて2週間で目標達成。6月28日まで実施中！

株式会社KIMONO DANCE JAPAN

日本「KIMONO×DANCE PROJECT」を主催する株式会社「KIMONO DANCE JAPAN」（本社：東京都世田谷区、代表取締役：新川綾乃、小泉妙子、以下KIMONO DANCE JAPAN）は、2026年9月12日（土）13日（日）に、パリ、世界各国で披露してきた「着物×ダンスエンタメショー」の東京上演に向け開始したクラウドファンディングが、開始2週間で目標金額100万円を達成したことをお知らせします。

現在支援金額は180万円を突破。プロジェクトのさらなる飛躍のため、ネクストゴールとして300万円を設定し、6月28日まで実施いたします。また、ネクストゴール達成時には支援者全員に公演DVDを贈呈を行います。

終了まであと10日！KDP主催公演クラウドファンディング

・支援受付開始：2026年5月5日(火) 10:00

・支援受付締切：2026年6月28日(日) 23:59

・受付ページ：https://camp-fire.jp/projects/943517/

今回のご支援は、会場使用料、舞台セット・照明といった演出に関わる費用に使わせていただきます。本公演のクラファンに参加することで、イベントを楽しみながら日本文化の発信・継承といった社会課題への貢献にもつながります。

また、応援したい出演メンバーののぼりやタペストリー掲示権、公演後出演メンバーとのチェキ撮影、こどもたちを公演に招待する権利など、多くの方に楽しんでいただけるリターンを多数ご用意しております。

KIMONO DANCE PROJECTについて

「伝統をアップデートし新たな魅力を見出す」をテーマに世界に愛を届ける和装ダンスアーティスト集団です。

古着をアップサイクルした着物を纏い、和楽器やアニメとコラボしたダンスパフォーマンスを日本全国で披露しています。2024年からは活動を海外に広げ、JAPAN EXPO Paris、MANGA BARCELONA等、世界各国でもパフォーマンスを行っています。

企業情報

社名：株式会社KIMONO DANCE JAPAN

本社所在地：

154-0004 東京都世田谷区太子堂2丁目17-5 佐藤ビル3階

代表取締役：新川綾乃 小泉妙子

事業内容：ダンスパフォーマンスの提供、ダンスレッスンスタジオの運営、イベントの企画・運営

設立：2024年12月26日

HP：https://kimonodance.jp/ (https://kimonodance.jp/)