横浜市の物価高騰対策「ヨコハマ生活応援クーポン」申込勧奨はがきを発送します！

横浜市

横浜市では、国の重点支援地方創生臨時交付金を活用し、市民１人当たり 5,000 円相当を給付する「ヨコハマ生活応援クーポン」事業を実施しています。

６月 10 日時点で申込みを完了されていない方がいる世帯に、申込勧奨はがきを発送します。

【申込勧奨はがき 概要】

(1) 対象世帯 令和８年６月10日時点で申込みが完了していない方がいる世帯

(2) 対象世帯数 約60万世帯

(3) 発送日 令和８年６月26日（金）、29日（月）、30日（火）

※スマートフォン等をお持ちでなく申込みが難しい方への支援として、「ヨコハマ生活応援クーポンコールセンター」での電話による商品券の申込受付を令和８年６月１日から開始しています。

※スマートフォン等をお持ちでない方や操作に不慣れな方に対して、商品券の申込等の支援を行う「区役所相談ブース」を令和８年７月31日まで延長して開設します。

【申込勧奨はがき イメージ】申込勧奨はがきイメージ表申込勧奨はがきイメージ裏【ヨコハマ生活応援クーポン】

(1) 対象者：令和８年４月１日現在19歳以上で、基準日（令和８年２月1日）時点で本市に住民登録がある方

(2) 給付内容：１人当たり5,000円相当の電子クーポン又は商品券

(3) 申込期限：令和８年７月31日（金）まで

(4) 市ホームページ特設サイト：

市ホームページに「ヨコハマ生活応援クーポン」特設サイトを設置しています。

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/bukkakoto/kyufu.html

「ヨコハマ生活応援クーポン」の二次元コード