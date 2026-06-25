横浜市の物価高騰対策「ヨコハマ生活応援クーポン」申込勧奨はがきを発送します！
横浜市
【申込勧奨はがき 概要】
【申込勧奨はがき イメージ】
申込勧奨はがきイメージ表
申込勧奨はがきイメージ裏
【ヨコハマ生活応援クーポン】
「ヨコハマ生活応援クーポン」の二次元コード
横浜市では、国の重点支援地方創生臨時交付金を活用し、市民１人当たり 5,000 円相当を給付する「ヨコハマ生活応援クーポン」事業を実施しています。
６月 10 日時点で申込みを完了されていない方がいる世帯に、申込勧奨はがきを発送します。
【申込勧奨はがき 概要】
(1) 対象世帯 令和８年６月10日時点で申込みが完了していない方がいる世帯
(2) 対象世帯数 約60万世帯
(3) 発送日 令和８年６月26日（金）、29日（月）、30日（火）
※スマートフォン等をお持ちでなく申込みが難しい方への支援として、「ヨコハマ生活応援クーポンコールセンター」での電話による商品券の申込受付を令和８年６月１日から開始しています。
※スマートフォン等をお持ちでない方や操作に不慣れな方に対して、商品券の申込等の支援を行う「区役所相談ブース」を令和８年７月31日まで延長して開設します。
【申込勧奨はがき イメージ】
申込勧奨はがきイメージ表
申込勧奨はがきイメージ裏
【ヨコハマ生活応援クーポン】
(1) 対象者：令和８年４月１日現在19歳以上で、基準日（令和８年２月1日）時点で本市に住民登録がある方
(2) 給付内容：１人当たり5,000円相当の電子クーポン又は商品券
(3) 申込期限：令和８年７月31日（金）まで
(4) 市ホームページ特設サイト：
市ホームページに「ヨコハマ生活応援クーポン」特設サイトを設置しています。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/bukkakoto/kyufu.html
「ヨコハマ生活応援クーポン」の二次元コード