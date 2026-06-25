【ミスミ×LayerX】「顧客の兆し」をいかに検知し、ビジネスに繋げるか？ AI時代の顧客理解を考える7/22日・23日「BtoB Synergy FORUM」開催

株式会社翔泳社

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、代表取締役社長：臼井かおる）の運営するマーケター向け専門Webメディア「MarkeZine」と、テクノロジーで営業組織を支援するWebメディア「SalesZine」は、BtoBビジネスリーダーに向けた新イベント「BtoB Synergy FORUM」を開催します（参加費無料／事前登録制）。

「BtoB Synergy FORUM」特設サイト：https://event.shoeisha.jp/mzday/bsforum2026

「BtoB Synergy FORUM」とは

「BtoB Synergy FORUM」は、マーケティング専門Webメディア「MarkeZine」と営業×テクノロジー専門Webメディア「SalesZine」による初の共同開催カンファレンスです。 職種や業種、あるいは売り手と買い手といった既存の枠組みを超え、多角的な「Synergy（相乗効果）」を創出することを目指しています。

本フォーラムでは、組織変革の道標となる「STRATEGY（組織戦略）」、成長を加速させる「TECHNOLOGY（テクノロジー）」、そして現場の熱量を伝える「PRACTICE（実践と対話）」という3つの切り口を柱に、BtoBビジネスの持続的な成長を願うあらゆるプロフェッショナルのためのコンテンツをお届けします。

編集部おすすめセッションを紹介！

「BtoB Synergy FORUM」は、アーカイブ配信はなく、会場でのみご聴講いただけます。満席間近のセッションも増えていますので、気になるセッションがある場合は早めの参加登録をおすすめします。

タイムテーブル：https://event.shoeisha.jp/mzday/bsforum2026/timetable

●7月23日（水） 13：00～13：40

AI時代のCRM戦略と実践、スコアリングの限界をどう超えるか？

～データ活用を共通言語に変え、部門の垣根を越える方法～

モデレーター：安藤 健作氏［合同会社エスプーマ］／北川 峻氏［株式会社LayerX］／天間 要介氏［株式会社ミスミ］

セッション詳細：https://event.shoeisha.jp/mzday/bsforum2026/session/6835

「顧客のプロセスや温度感を把握して、最適なタイミングでコミュニケーションをとりたい。」これは、多くのビジネスパーソンの願いです。一方で、データが足りない・古いままといった課題によって、実現が難しいものでした。しかしAIの活用が進む現在、新しい「顧客シグナルの検知」の方法を各社が試みています。

本セッションでは、モデレーターとしてメールマーケティング・エバンジェリストで多くのBtoB希少を支援する安藤健作氏、パネリストとしてCRM領域のリーダーを務めるミスミ天間 要介氏と、LayerXの北川 峻氏が登壇。各社の取り組みを通してAI時代のCRMはどう変化するか？ を語り合います。

「AI×CRMで顧客との関係性を深めたいが、どうすればいいかわからない」「シグナル検知にAIを活用し始めたが、根拠がわかりにくく提案が他部署に信頼されない」など、モヤモヤを抱える方のヒントになる内容です。

このセッションで学べるポイント

開催概要

- 従来のスコアリングの限界を突破し、多様なデータから顧客の検討プロセス捉える手法- AIの予測モデルをブラックボックス化させず、マーケと営業が同じ方向を向くための合意形成のあり方- AIによる自動化が進む中で、これから求められる役割と考え方

名称：BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

日時：2026年7月22日（水）13:00～18:30予定、7月23日（木）13:00～18:30予定

※両日ともに12:30受付開始

懇親会（参加無料）7月23日（木）19:00～予定

会場：コモレ四谷 タワーコンファレンス

〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 コモレ四谷 四谷タワー3階

主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部、SalesZine編集部

参加費：無料（事前登録制）