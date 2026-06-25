大学をめぐる状況の変化は2026年からさらに加速し、2030年に「勝敗が決する」といわれています。

そのとき、勝ち残るのはどの大学か、消え去るのはどの大学か…

志願者激増という「大異変」が起きた2026年度入試。

アロー教育総合研究所は、2026年７月16日（木） 代々木ゼミナール本部校(代ゼミタワー) にて、

学習塾・予備校、高等学校、教育関係者対象の「大学入試2027研究会『大学入試戦線、異状あり』」開催する。

今回の研究会では、その異変の中心地でスポットライトを浴びた4大学「センター4」が集結します。

志願者数10万人を超えてさらに数字を伸ばした東洋大学、法政大学。

入試偏差値が急上昇した大東文化大学。

志願者数伸び率No.1となった桜美林大学。

「センター4」の強さとはなにか、そして2027年度入試はどうなるのかを展望。

予測し難い入試戦線を勝ち抜くために不可欠のプログラム。

また、大学入試界の巨人・代ゼミのキーパーソンが登壇。混迷する入試を一刀両断します。

2026年度入試を振り返り、2027年度入試を展望。さらに2030年に向けた「次の一手」をご紹介いただきながら、これからの大学の姿を考えるプログラムです。

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SAPIX YOZEMI GROUP共同代表（学校法人高宮学園代々木ゼミナール副理事長）の髙宮敏郎氏が

特別講演で登壇！！

桜美林大学×大東文化大学×東洋大学×法政大学注目の4大学(センター４)入試部門のTOPが終結！！

ここでしか聞けない入試最新情報も！？

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■日時：2026年７月16日（木）

11:00 ～ 13:00（受付開始10:30）



※事前申し込み制

※入場無料

※対面開催のみ（オンライン配信はありません。）

https://www.allow-web.com/useful/all/university-changing-014/





■プログラム

第１部： 【特別講演】『日々是決戦!!77,800の入試は、なにを物語るのか』

SAPIX YOZEMI GROUP 共同代表／学校法人高宮学園 代々木ゼミナール

副理事長 髙宮 敏郎氏

［プロフィール］たかみや・としろう●SAPIX YOZEMI GROUP共同代表（学校法人高宮学園代々木ゼミナール副理事長）1974年東京生まれ。1997年、慶應義塾大学経済学部卒業後、三菱信託銀行（現三菱ＵＦＪ信託銀行）に入社。2000年4月、祖父・髙宮行男が興した学校法人高宮学園代々木ゼミナールに入職。同年9月から米国ペンシルベニア大学に留学、2005年に教育学博士号（大学経営学）を取得。2009年から現職。

SAPIX小学部などを展開する株式会社日本入試センター代表取締役副社長、オンライン英会話スクールを運営する株式会社ベストティーチャー代表取締役社長なども兼務。著書に「『考える力』を育てるためにSAPIXが大切にしていること」（総合法令出版）がある。三児の父。

第２部：トークセッション企画「受験戦線、異状あり」

桜美林大学×大東文化大学×東洋大学×法政大学

注目の4大学入試部門のTOPが大集結！！

■桜美林大学 入学部 部長 高原幸治氏

■大東文化大学 副学長・入学センター所長 堀川信一氏

■東洋大学 入試部 部長 前原隆三氏

■法政大学 入学センター長 岡田雅隆氏

進行：アロー教育総合研究所 所長 田嶋裕

第3部：登壇者と来場者による名刺交換／情報交換

■会場：代々木ゼミナール本部校(代ゼミタワー)13階

〒151-8559東京都渋谷区代々木2-25-7

〈アクセス〉

●JR【新宿駅】新南改札より徒歩5分

●JR・都営地下鉄大江戸線【代々木駅】北口より徒歩5分

●都営地下鉄・京王新線【新宿駅】A1口より徒歩2分

●都営地下鉄・京王新線【新宿駅】出口6より徒歩3分

●小田急線【南新宿駅】より徒歩3分

【アクセスマップ】





■参加申込方法

以下のドメインから申込フォームにアクセスし、必要事項を入力のうえお申し込みください。

https://forms.gle/ZTrN1rr5ftxPWwVf9

※申し込み締め切り日 2026 年７月13日（月）



■主催・運営：アロー教育総合研究所

【アロー教育総合研究所とは】

大学入試や大学教育に関する調査・研究を目的に設立した研究機関です。大学入試や大学教育に関連するさまざまな事象を調査・分析して、

入試の未来予測を行っているほか、弊社進学情報誌や各種メディアを通じて、広く情報を発信しています。

最新情報は、メールマガジンやフェイスブック等をご確認ください。

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