【イベントレポート】Barky Lifeが「ロンドンドッグフェスタ 2026」に出展！大盛況で終えた当日の様子をレポート

■ 開場前から長蛇の列！熱気に包まれた「ロンドンドッグフェスタ 2026」が開幕

株式会社Vis Creation

犬と人が共に幸せに暮らせる社会を目指す株式会社Vis Creation(https://viscreation.co.jp/)（所在地：東京都品川区南大井6-16-20品川水神ビル6階、代表取締役：藤川進人）は、2026年6月21日（日）に東京ビッグサイトで開催される国内最大級の参加型ドッグイベント「ロンドンドッグフェスタ 2026」に出展しました。

当日は10時の開場前から屋外に長蛇の列ができるなど、多くの愛犬家と愛犬たちの熱気に包まれた幕開けとなりました。

『Barky Life』のスタッフ一同も準備万端で皆さまをお出迎え。オープン直後から多くのお客様にお立ち寄りいただきました。

また、当日はスタッフの愛犬「くろまめちゃん」が看板犬として登場！愛くるしい姿で、ご来場いただいた皆さまを優しくお出迎えする癒やしの存在として大活躍してくれました。

■「うちの子ブランド」を初公開！おやつ缶からはじまる世界に１つだけのグッズ

今回のイベントでは、新サービス「おやつ缶からはじまる、うちの子ブランド」を初公開いたしました。

オリジナルのおやつ缶を制作いただいた方限定で、愛犬のデザインをあしらったオリジナルグッズを先行販売。Tシャツやキャップ、キーホルダーなど全8種類の豊富なラインナップをご用意しました。

愛犬のイラストが入る特別なアイテムをご覧いただき、「可愛い！」「お友達にもプレゼントしたい」と、多くの方に興味を持っていただくことができました。

■ 大人気の試食＆ガチャガチャで起きた嬉しいミラクル

試食も大人気で、たくさんのワンちゃんたちに美味しい笑顔をお届けできました。

さらに、トリーツをまとめ買いした方を対象に実施した「ハズレなしのガチャガチャ」では、嬉しいサプライズも！

なんと、前回のイベントで最高賞である「A賞」を引いたお客様が今回もご来場くださり、2回連続でA賞を引き当てるという奇跡的なミラクルが起き、ブースは大いに湧き上がりました。

また当日は、Dog Hug Lifeのアンバサダー犬たちも駆けつけてくれ、ブースを華やかに盛り上げてくれました。

■ ステージも大熱狂！トークショー＆ギネス世界記録への挑戦

ブース外のステージでは、1万頭以上の指導実績を持つゆうと先生とタレントのやす子さんによる「しつけトークショー」を開催。

さらに、会場の愛犬・飼い主様が一体となり、1時間におすわりをした最多頭数を競う「ギネス世界記録(TM)チャレンジ」にも挑戦！熱い一体感と笑顔に包まれた、豪華なステージコンテンツとなりました。

■ 『Barky Life』の想いと共に、大盛況で幕を閉じた特別な一日

大盛況のうちに幕を閉じた「ロンドンドッグフェスタ 2026」。

『Barky Life』のブースでは、初公開となった「うちの子ブランド」や、オリジナルおやつ缶、ハズレなしのガチャガチャなど、多くの皆さまと笑顔あふれる特別な時間を共有することができました。

また、会場全体のステージコンテンツも大きな盛り上がりを見せ、まさに「犬たちのワンダーランド」を体現した充実の一日となりました。

私たちはこれからも、愛犬と飼い主様が共に幸せに暮らせる豊かな社会を目指し、特別な商品と体験を届けてまいります。

■ 運営会社『株式会社Vis Creation』について

株式会社VisCreationは、Webマーケティング支援事業、クリエイティブ制作・システム開発事業、ドッグフレンドリー事業を展開する会社です。

ドッグフレンドリー事業の一環として、犬と暮らす人々に向けたメディア・EC事業を運営。

「神奈川 DOG SPOT」「東京 DOG SPOT」「Dog Hug Life」を含む複数のInstagramメディアを運営しており、総フォロワー数は10万人を超えます。

自社メディア「Dog Hug Life(https://doghuglife.com/)」では、愛犬とのおでかけ・イベント・健康情報など、愛犬家の日常に役立つコンテンツを幅広く発信。地域密着型の情報メディアと組み合わせることで、神奈川・東京エリアの愛犬家コミュニティの形成に取り組んでいます。

■ 自社サービス紹介

⚫︎ メディア：Dog Hug Life(https://doghuglife.com/)

⚫︎ ECサイト：Barky Life(https://barkylife.jp/)

⚫︎ Instagram：@kanagawa_dogspot(https://www.instagram.com/kanagawa_dogspot/) / @tokyo_dogspot(https://www.instagram.com/tokyo_dogspot/) / @doghuglife(https://www.instagram.com/doghuglife/) / @barkylife.jp(https://www.instagram.com/barkylife.jp/)

【お問合せ先】

株式会社Vis Creation

Mail：info@viscreation.co.jp