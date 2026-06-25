あのハイジがネスレに入社！？“係長”として会社での日常をSNSで発信公式SNSアカウント「ネスレ日本の係長ハイジ」6月25日（木）より開設

ネスレ日本株式会社

ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO： 深谷 龍彦、以下「ネスレ日本」）は、公式SNSアカウント「ネスレ日本の係長ハイジ」を2026年6月25日（木）より開設します。

6月25日（木）より新たに公式SNSアカウント「ネスレ日本の係長ハイジ」を開設します。昨年の大阪・関西万博スイス館での出会いをきっかけに、「アルプスの少女ハイジ」がこの夏ネスレ日本に入社し、“未来のことを考えよっ課”に配属され、“係長”として働きはじめます。この課では、「ハシレ ネスレ 未来が拍手することを、今。」*をテーマに、ネスレ日本がこれまで大切にし続けてきた共通価値の創造（CSV）やサステナビリティに向けての取り組みを、「未来に対して責任ある一歩を踏み出し、進み続ける」という姿勢とともに、分かりやすく社会に伝えていきます。

「日本のみんな、こんにちは。ネスレ日本の係長になったハイジよ！」そんなちょっと不思議だけど、ハイジらしく元気いっぱいの投稿を通じて、会社での日常や出来事をSNSで発信していきます。まだ会社に慣れていないハイジは、社員たちに囲まれて毎日奮闘します。時にはちょっとズレたことを言ってしまったり、うまくいかないことも。それでも一生懸命に働く姿は、どこか応援したくなります。ネスレ日本のオフィスにおけるハイジの様子や、さまざまな取り組みの裏側も少しずつ明らかにしていきます。

＜イメージ画像＞

＜SNSアカウント＞

Instagram https://www.instagram.com/nestle_japan

X https://x.com/Nestle_Japan

TikTok https://www.tiktok.com/@nestle_japan

＜参考資料＞

■「ハシレ ネスレ 未来が拍手することを、今。」について

「ハシレ ネスレ 未来が拍手することを、今。」は、ネスレ日本がこれまで大切にし、続けてきた共通価値の創造（CSV）やサステナビリティに向けての取り組みをまとめ、「未来に対して責任ある一歩を踏み出し、進み続ける」という私たちの姿勢を、分かりやすく社会に伝えるためのコミュニケーションです。このキャンペーンでは、スイスで生まれ、自然や人との共生を象徴するキャラクター「ハイジ」を起用します。同じくスイスを発祥とするネスレの価値観と重ねることで、長い視点で未来を見つめ、持続可能な社会づくりに取り組む姿勢を、親しみやすく、分かりやすい形で皆さんにお伝えしていきます。

https://www.nestle.co.jp/hashire-nestle

■アニメ「アルプスの少女ハイジ」について

1974年に、日本で初めてのアニメ化。スイスアルプスの大自然での暮らしを通し、少女ハイジの成長とハイジをとりまく人々や動物たちとのふれあいを謳った感動のアニメーションです。美しい背景・大胆な構図で、キャラクターたちの生活や心理を丁寧に描写したこの作品は、日本のアニメ界の巨匠たちが製作に参加。スイスへのあこがれと共に、大人と子どもが感動を共有できるアニメーションとして世界各国で愛され、繰り返し放送されています。

(C)ZUIYO 「アルプスの少女ハイジ」公式ホームページ http://www.heidi.ne.jp