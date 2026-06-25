【しごおわ×女子会＝完全優勝!!】『至福の殺し屋ごはん』第２巻が6月25日発売！
株式会社双葉社
1.あらすじ
1話目はこちらから :
https://comic-action.com/episode/2550912966004581363
2.コミックス情報
3.書店特典情報
4.連載先
5.著者情報
クセつよ殺し屋女子たちが任務後に食欲を解放するグルメコメディ、『至福の殺し屋ごはん』コミックス第２巻が2026年6月25日(木)に株式会社双葉社から発売されます。
1.あらすじ
組織No.1の殺し屋・ジライアは、任務時のアドレナリンをリセットするため、今日も今日とてこだわり作法で一人メシを喰らう！
…はずが、気づけば同僚たちに囲まれていて――!? ぽんこつ拷問担当やこじらせ爆弾魔、人たらし潜入担当…クセつよ殺し屋女子たちの欲望解放(ハート)グルメコメディ！
(C)田中守/双葉社
1話目はこちらから :
https://comic-action.com/episode/2550912966004581363
2.コミックス情報
『至福の殺し屋ごはん２.』
著：田中守
発売日：2026年6月25日(木)
定価：792円(税込)
判型：B6判
ISBN：978-4-575-86238-6
レーベル：アクションコミックス
詳細：https://www.futabasha.co.jp/book/97845758623860000000
3.書店特典情報
メロンブックスでお買い上げの方に、描きおろしイラストカードをプレゼントいたします。
※特典数には限りがございます。詳細は店舗にお問い合わせください。
4.連載先
「webアクション」（https://comic-action.com/）
5.著者情報
田中守
著書に『時をトめる処刑人はギソウ妻』（竹書房刊）、『悪魔はロザリオにキスをする』（KADOKAWA）：作画担当がある。
公式X：https://x.com/arxelhltea0110