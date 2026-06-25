1回あたりコストは最大2.3倍、それでも6割が個別指導を選ぶ理由【中高生保護者249人調査】

株式会社インタースペース

パフォーマンスマーケティング事業・メディア事業の株式会社インタースペース（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）のグループ会社である株式会社ユナイトプロジェクト（所在地：東京都新宿区、代表取締役：古岡秀士）が運営する学習塾検索サイト 「塾シル」は、中学生・高校生の保護者249人を対象に、塾の費用・通塾実態に関するアンケート調査を実施しました。今回はそのデータのうち、塾の種類・通塾頻度・月謝の関係と、1回あたりのコスト比較を中心にお伝えします。

【調査サマリー】- 個別指導型（1対1・1対2以上）が全体の約6割を占め、最も多く選ばれている- 月謝平均は完全個別（1対1）が約4.1万円、集団（大人数）が約2.7万円と1.4万円の差- 通塾頻度を加味した1回あたりコストは完全個別が約7,300円、集団（大人数）が約3,200円で約2.3倍の差- コストが高くても個別指導型を選ぶ家庭が多く、価格より「子どもへの個別対応」を優先する傾向がうかがえる【調査概要】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/13544/table/571_1_7d654e2aeff0cc1460f24a53a75d884e.jpg?v=202606251251 ]

【調査結果の引用時のお願い】

※本調査内容を転載・ご利用いただく場合は、出典元の表記および塾シルサイトへのリンクの掲載をお願いします。

塾シル：https://jukushiru.com/

例：「塾シルの調査によると」「塾シル調べ」など

約6割が個別指導型を選択、塾の種類と通塾頻度

最も多い回答は「個別指導塾（先生1人に生徒2人以上）」で118件（47.4%）、次いで「完全個別指導塾（先生1人に生徒1人）」が31件（12.4%）でした。両者を合わせると全体の59.8%が個別対応型の塾を選んでいます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/13544/table/571_2_a6fe3838f4c404ac0304afa8b6496f49.jpg?v=202606251251 ]

通塾頻度は塾の種類によって異なります。完全個別指導塾では週1回（51.6%）が最多で、集団指導塾（少人数）では週3回（37.8%）が最多と、選ぶ塾によって通塾ペースも変わってくることがわかりました。

月謝の塾種別比較、完全個別と集団で1.4万円の差

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/13544/table/571_3_8c45de0a8aa4991535ea52efdc5e2a5d.jpg?v=202606251251 ]

月謝の平均は塾の種類によって大きく異なります。完全個別指導塾（1対1）が約4.1万円で最も高く、集団指導塾（大人数）の2.7万円とは約1.4万円の差がある結果となりました。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/13544/table/571_4_bef424a5febee44e2f70b28fbf021eb1.jpg?v=202606251251 ]

1回あたりコストは最大2.3倍の差、月謝だけでは見えない実態

月謝の金額だけで塾を比べると、通塾頻度の差を見落としてしまいます。各回答者の月謝を月間通塾回数で割った「1回あたりコスト」で比較すると、塾種別の差はより鮮明になります。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/13544/table/571_5_8af3527d531fe6258bb5b67280d7a055.jpg?v=202606251251 ]

完全個別指導塾と集団指導塾（大人数）の月謝差は約1.4万円ですが、1回あたりコストに換算すると約2.3倍の差になりました。完全個別は通塾頻度が少なめのため、1回の授業あたりのコストが集団に比べて大きくなる構造です。

コストより「個別対応」を優先する傾向

コスト面だけを見れば集団塾が有利ですが、今回の調査では個別指導型を選んでいる保護者が全体の約6割を占めていました。「費用が安い塾」より「子どもに合わせてくれる塾」を優先する保護者が多く、1回あたりのコストが高くなっても個別対応型を選ぶ理由がそこにあると考えられます。

【塾シルについて】

「あなたにピッタリな塾、しる、さがす、みつかる。」

塾シルは、あらゆる条件や目的にあわせた全国の学習塾が探せる学習塾検索サイトです。初めて塾を探す方も、新たな塾を探す方にも失敗しない塾選びをお手伝いします。

URL：https://jukushiru.com/

詳しい調査結果はこちら：https://jukushiru.com/article/post-37464/

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■株式会社ユナイトプロジェクト

社名 株式会社ユナイトプロジェクト （https://unite-project.co.jp/ ）

所在地 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル8階

代表者 古岡 秀士

資本金 90,000,000円

事業内容 学習塾のポータルサイト『塾シル』（https://jukushiru.com/ ）の運営

■会社概要

社名 株式会社インタースペース （https://www.interspace.ne.jp/ ）

所在地 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル8階

代表者 河端 伸一郎

設立 1999年11月8日

資本金 984,653,800円

事業内容 パフォーマンスマーケティング事業、メディア事業

【サービスに関するお申込み・お問い合わせ先】

株式会社ユナイトプロジェクト

E-mail：：info@unite-project.co.jp

TEL：03-5339-8727

資料請求はこちら： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz6_4nTfUA7RrQEaH-U_7-s4AhI1EvouEXjZ-agFxOkZcM0Q/viewform

【リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社インタースペース コーポレート統括室 広報担当 三ツ村

E-mail：contact@interspace.inc TEL：03-5339-8680 FAX：03-5909-4578