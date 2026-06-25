【ロイヤルパークホテル】MOET & CHANDON アイス アンぺリアルとともに贅沢なステイを叶える夏限定プランが登場！

三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

ロイヤルパークホテル（所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1、総支配人：小澤 幸一）では、2026年7月1日（水）～2026年8月31日（月）の夏季限定で、20F「エグゼクティブラウンジ」で「モエ・エ・シャンドン アイス アンぺリアル」1杯と2種のアミューズをお楽しみいただける「MOET & CHANDON Moments 涼を感じる夏のエグゼクティブフロアステイ～アイス アンぺリアル・2種のアミューズ付～」を発売いたします。

■東京タワーを望むラウンジで、涼やかな「モエ・エ・シャンドン アイス アンぺリアル」を。

MOET & CHANDON Moments 涼を感じる夏のエグゼクティブフロアステイ

URL：http://rsv.ihonex.com/cgi-bin/ihonex3/plan_shokai.cgi?hid=rphs_nihonbashi&plan_groupcd=MOET2678&form=jp(http://rsv.ihonex.com/cgi-bin/ihonex3/plan_shokai.cgi?hid=rphs_nihonbashi&plan_groupcd=MOET2678&form=jp)

ホテル最上階の「エグゼクティブラウンジ」で「モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル」1杯と2種のアミューズをお楽しみいただける、贅沢なステイプランが登場。

華やかな“サーモンマリネのゼリー寄せ”は、オレンジ風味のソースを合わせて爽やかな味わいに仕上げました。“フォアグラのタルティーヌ”は、濃厚なフォアグラとブリオッシュに添えられた柑橘系のジャムが見事に調和した一品。

どちらも、キリッと冷えたシャンパーニュの魅力を引き立てる夏らしいアミューズです。

また、ラウンジでは17:00～20:00のカクテルタイムに、メゾンを代表する「モエ・エ・シャンドン ブリュット アンペリアル」をはじめ生ビール、ワインなどをフリーフローでお楽しみいただけるほか、カフェや軽食、朝食など充実のサービスをご提供しております。

エグゼクティブフロアは、全室シモンズ社製のベッドを備えるくつろぎの空間で、南仏オートプロヴァンスの人気ブランドL’OCCITANEのアメニティの香りに包まれる快適なステイを満喫いただけます。

この機会に夏限定のシャンパーニュとともに優雅な涼を感じるホテルステイをお楽しみください。

■MOET & CHANDON Moments

涼を感じる夏のエグゼクティブフロアステイ ～アイス アンペリアル・2種のアミューズ付～ 概要

宿泊期間：2026年7月1日（水）～2026年8月31日（月）

料 金：1室2名様利用時1名料金 エグゼクティブフロア スタンダードルーム 26,200円～

予約・詳細：http://rsv.ihonex.com/cgi-bin/ihonex3/plan_shokai.cgi?hid=rphs_nihonbashi&plan_groupcd=MOET2678&form=jp(http://rsv.ihonex.com/cgi-bin/ihonex3/plan_shokai.cgi?hid=rphs_nihonbashi&plan_groupcd=MOET2678&form=jp)

※料金にはシャンパン・アミューズ・消費税・サービス料が含まれます。別途現地にて、東京都宿泊税を申し受けます。

■スイート・エグゼクティブフロアご宿泊者様限定特典について

エグゼクティブラウンジ

・20F「エグゼクティブラウンジ」にて

専用チェックイン・アウト

朝食／ティータイム／

カクテルタイムのサービスご提供

・ご宿泊者様専用ジムの無料ご提供など、

より快適なご滞在をサポートいたします。

詳細はこちらをご覧ください。

https://www.rph.co.jp/stay/floor/lounge/

※画像は全てイメージです。※内容は変更になる場合がございます。

ロイヤルパークホテルについて

お客様の幅広いニーズにクオリティの高いサービスをご提供するフルサービス型ホテルとして、1000平方メートル を誇る宴会場、直営レストラン・バーを備え、1989 年に開業。「CHIC TOKYO STAY～粋な街の、意気なおもてなし～」をコンセプトに、新旧が交差する街、東京・日本橋に位置するホテルとして“粋で洗練されたおもてなし”でお客様をお迎えしてまいります。

所 在 地：東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1

客 室 数：419室

館内施設：レストラン、バー、宴会場、茶室（耕雲亭）、

チャペル、神殿、ショッピングアーケード、美容室、

理容室、リラクゼーションサロン、写真室、衣裳室、

フラワーショップ、日本庭園など

アクセス：東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅に直結（4番出口）

東京メトロ日比谷線「人形町」駅より徒歩約5分（A2出口）

都営浅草線「人形町」駅より徒歩約8分（A3出口）

URL：https://www.rph.co.jp/

ロイヤルパークホテルズについて

ロイヤルパークホテルズは、全国に25ホテル・6,397室を展開しております。三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社が計画・運営し、当社指針である【Vision＆Credo／Value／Service Standard】に沿って、私たちだからこそ提供できるサービスや価値をお届けいたします。今後も新規ホテル出店を進め、チェーン拡大とブランド力の向上を図るとともに、グループ一体となって持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。