東京都4店舗目！あきる野市初出店！北九州のソウルフード資さんうどんは「資さんうどん 秋川小川店」を7/16（木）午前8時～グランドオープン！美味しいお食事と笑顔でお客さまに幸せをお届けします。

株式会社資さん「資さんうどん 秋川小川店」7月16日（木）OPEN！

東京都内4店舗目！あきる野市初出店！「資さんうどん 秋川小川店」がオープン！

この度、東京都4店舗目、あきる野市初出店！「資さんうどん」112店舗目となる「資さんうどん 秋川小川店」が、7月16日（木）午前8時にグランドオープンすることが決定いたしました。

これまで地域の皆さまに愛していただいてきた「ガスト 秋川小川店」が「資さんうどん 秋川小川店」に生まれ変わります。

～店舗へのアクセス～

「資さんうどん 秋川小川店」は、あきる野市内の主要ルートである滝山街道（国道411号）沿いの非常にアクセスしやすい場所に位置しております。お車でのご来店が大変便利な立地で、あきる野市内からはもちろん、隣接する八王子市や福生市、昭島市、羽村市といった周辺地域からも、日常の移動ルートとしてスムーズにお越しいただけます。

また、圏央道「あきる野IC」からお車で約5分という至近距離にあるため、奥多摩方面へのドライブや週末のレジャーの前後、お出かけの合間の休憩・お食事にも最適です。

さらに、公共交通機関をご利用の場合は、JR五日市線「東秋留駅」から徒歩約15分となっており、お車以外での多方面からのアクセスにも便利な環境にあります。

周辺は、日々のお買い物に便利な大型商業施設やロードサイド店舗が立ち並ぶとともに、穏やかな住宅街や豊かな自然も広がる利便性の高いエリアです。週末のレジャーやお買い物帰りの方はもちろん、近隣にお住まいのご家族での団らん、お仕事中のランチ休憩など、日々の暮らしのさまざまなシーンで、いつでも気軽にお立ち寄りいただける場所として便利にご利用いただけます。

東京都の皆さま、あきる野市の皆さまに愛されるお店となれるよう、従業員一同鋭意努力して参ります。皆さまのご来店を、心よりお待ちしております。

店舗概要

店舗名：資さんうどん 秋川小川店

グランドオープン日時：2026年7月16日（木） 8時～

所在地： 東京都あきる野市小川６１２

＞＞＞Googleマップはこちら(https://maps.app.goo.gl/vqkPnGVCheybDSQ19)から確認いただけます。

営業時間：8:00～26:00

※オープン後、順次24時間営業へ切り替え予定

（日程が決まり次第、店頭・HP等でお知らせいたします）

※深夜料金の設定はございません。

店休日：年中無休

※年数回、休日設定の可能性あり。

客席：87席

駐車場：36台

※満車時、道路での待機は出来ません。予めご了承ください。

資さんの使命

肉ごぼ天うどん

――幸せを一杯に。

資さんは、いつの時代も、どんな場所でも「最高の一杯」をお届けし、一杯を通じて幸せを分かち合います。

そのために、資さんの伝統をさらに進化させ、常に本物の美味しさへの挑戦を続けます。

そして、すべての地域に元気とぬくもりをお届けし、「この街に資さんがあってよかった！」と思っていただけるようなお店を目指してまいります。

資さんが掲げている３つの約束

・味と品質にこだわり、すべてのお客さまに満足いただける一杯をお届けします

・気持ちのよい接客と心地よい雰囲気で、いつでもホッと安らげるお店をつくります

・互いに尊敬し合い、相手を思いやることで、安心して働ける職場をつくります

◆資さんうどん

1976年に創業し、北九州市を中心に九州全７県、山口県、岡山県、大阪府、兵庫県、広島県、千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、群馬県、奈良県、京都府の1都2府16県で100店以上舗展開している北九州発祥のうどんチェーン店。うどんや丼などの豊富なメニューで、お子さまからご年配の方まで幅広いお客さまに「北九州のソウルフード」としてご愛顧いただいております。

創業以来、私たちが守り続けているのは、毎日店舗で何度も出汁を取るという「手作り」のこだわりです。手間を惜しまず人の手で取った出汁には、「おいしさ」はもちろんですが、「お客さまにおいしいお食事を届けたい」という作り手の想いが詰まっています。

そんな自慢の「出汁」で味わう、人気NO.1の「肉ごぼ天うどん」や北九州名物の「かしわうどん」をはじめ、「海老天うどん」「もつ鍋うどん」「焼きうどん」「季節限定のうどん」など、様々なうどんメニューを提供しており、とろろ昆布・天かす入れ放題等も、資さんうどんの魅力のひとつとなっています。

うどん以外にも、「そば」「丼」「カレー」「おでん」「かしわおにぎり」など、全150種類以上のメニューをご用意していることに加え、年間680万個を売り上げる「ぼた餅」も、資さんうどんの名物として多くのお客さまに親しまれています。

また、営業時間の長さも多くのお客様に喜ばれているポイントの一つです。ほとんどの店舗が深夜まで営業しており、24時間営業の店舗も数多くございます。どの時間帯でも気軽にご来店いただきたいという想いから、深夜料金は一切設定しておりません。お好きな時間に、お好きなメニューを、いつもの価格でお楽しみください。

店内は、テーブル席、カウンター席、ボックス席と様々な種類の座席を用意しており、ゆったりとお食事をお楽しみいただけます。ご家族連れから、ご友人同士、お一人のお客さままで、皆さまのご用途に合わせて、便利にご利用ください。

SDGsの取り組み

「資さんうどん」では、2021年3月に「資さんSDGs」宣言！を行い「"幸せ"な世界を創る」を目標として掲げ、一人ひとりが目標達成に向けて意識して行動し、より良い社会の実現に向け活動しています。ダイバーシティ&インクルージョンを重視した職場体制の構築や、サーキュラーエコノミー実現に向けた産学官が連携する事業への協力、実質CO2ゼロの自然エネルギーの利用等、活動内容は多岐に渡りますが、中でも「地域の宝」である、お子さまに向けた取り組みについては注力しています。「資さんこども基金」の設立や、「資さんの食育教室」の実施、「児童養護施設」や「こども食堂」へのキッチンカーでのご訪問・お食事のご提供等、精力的に活動を行っています。お子さまに向けた取り組みについて、現在は、福岡地区を中心に活動していますが、今後は「資さんうどん」出店地域への活動拡大も視野にいれて取り組んでいます。

※最新の取り組みは以下よりご覧いただけます※

【NOTE】https://note.com/sukesanudon1976/

食育活動の様子「資さんうどん」のキッチンカー企業情報

会社名 ： 株式会社資さん

http://www.sukesanudon.com

住所 ： 〒800-0225

福岡県北九州市小倉南区上葛原2‐18‐50

代表取締役 社長：崎田 晴義

事業内容 ： 飲食業（うどん店109展開）

連絡先 ： 093-932-4757

公式アカウント

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【Instagram】https://www.instagram.com/sukesan1976/

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【資さん公式ストア】https://sukesanstore.com/



※本リリースは2026年6月23日時点の情報です。