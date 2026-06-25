神戸の魅力と17年分の感謝を！神戸元町東急REIホテル、神戸の地酒＆ワイン無料飲み放題など「感謝を届ける3日間」を開催！

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社

神戸元町東急REIホテル（兵庫県神戸市中央区 総支配人：加賀山真弓）は、2026年7月17日（金）に開業17周年を迎えます。これを記念し、2026年7月17日（金）から7月19日（日）までの3日間、日頃のご愛顧への感謝の気持ちを込めた「感謝を届ける3日間」を開催いたします。

2009年7月17日に「ホテル東急ビズフォート神戸元町」として開業した当ホテルは、2015年4月に現在の「神戸元町東急REIホテル」へとリブランドし、神戸元町の地で、多くのお客さまと共に歩んでまいりました。

17周年の節目となる今回は、神戸の魅力をより身近に感じていただけるよう、神戸産の日本酒や神戸ワインの無料提供をはじめ、地元老舗菓子店の銘菓に17周年記念ロゴを施した菓子のプレゼントなど、神戸ならではの企画をご用意いたします。

17周年記念イベント概要

■神戸の地酒とワインを楽しむ「セルフ式ミニバーコーナー無料開放」

セルフ式ミニバーコーナー「Port Stand（ポートスタンド）」にて、神戸産の日本酒3種と神戸ワイン3種を無料・飲み放題で提供いたします。

神戸が誇る日本酒とワインをミックスナッツなどの無料おつまみと共にお楽しみいただけます。

【開催日】2026年7月17日（金）～7月19日（日）

【開催時間】15:00～22:00

【提供銘柄】

日本酒：福寿 純米吟醸／白鶴 大吟醸／沢の鶴 特別純米酒 実楽 山田錦

ワイン：神戸ワイン エクストラ 赤／エクストラ 白／セレクト 白

【スナック】ナッツ、コーンスナックなどのおつまみ類

【利用形式】セルフ式のサーバーからお客さまご自身でグラスに注いでお楽しみください

※写真はイメージです。 ※ご利用は開催当日に宿泊されるお客さまに限ります。

※日本酒、ワインの銘柄は変更となる場合があります。

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客さまへのアルコールの提供は一切お断りいたします。

※開催場所へのその他のご飲食物のお持ち込みはご遠慮ください。

■特設ポップコーンステーション

2階メインロビーに、特設ポップコーンステーションを設置し、出来立てのポップコーンを無料で提供いたします。

世界中の映画館やアミューズメントパークで使用されるアメリカ製ポップコーンメーカーを使用し、出来立てならではの香ばしい風味をお楽しみいただけます。

【設置期間】2026年7月17日（金）～7月19日（日）

【設置時間】15:00～22:00

※ご利用は開催当日に宿泊されるお客さまに限ります。

■17周年記念ロゴ入りオリジナル瓦せんべいプレゼント

神戸で150年以上愛され続ける老舗「亀井堂総本店」の瓦せんべいに17周年の記念ロゴを刻印したオリジナル瓦せんべいを、お一人さま一枚、先着600名さまにプレゼントいたします。

熟練の職人が一枚一枚丁寧に焼き上げた瓦せんべいは、サクサクとした食感と上品な甘さが特徴です。

創業から受け継がれるやさしい味わいとともに感謝の気持ちをお届けします。

※画像はイメージです

【配布期間】2026年7月17日（金）15:00～7月19日（日）24:00

※各日チェックイン手続きの際にお渡しいたします

■Instagramキャンペーン「Anniversary 0717」

開業記念日である7月17日にちなみ、誕生日の数字の中に「7」または「1」を含む方を対象としたInstagramキャンペーン「Anniversary 0717」を実施し、抽選で3組6名さまを、1泊朝食付き宿泊へご招待いたします。

【実施期間】2026年7月1日（水）～7月20日（月・祝）

【参加条件】誕生日に「7」または「1」の数字を含む方

【参加方法】

（1）「【公式】神戸三宮東急REIホテル／神戸元町東急REIホテル」の

Instagramアカウントをフォロー

Instagramアカウントはこちら :https://www.instagram.com/tokyureihotel_kobe/

（2）キャンペーン投稿に「いいね」

（3）コメント欄に誕生日を投稿

※詳細は公式サイトにてご確認いただけます

キャンペーン詳細はこちら :https://www.tokyuhotels.co.jp/kobemotomachi-r/information/143447/index.html

※当選者には、チェックインの際に生年月日が確認できる公的証明書（運転免許証、パスポートなど）をご提示いただきます

※当選者の同伴者には、参加条件を求めません

神戸元町東急REIホテルでは、これからも神戸の魅力を発信し、皆さまに心地よい滞在を提供できるよう努めてまいります。開業記念のこの機会にぜひ当ホテルにて特別なひとときをお過ごしください。

総支配人ご挨拶

平素より格別のご愛顧を賜りまして、厚くお礼申し上げます。

おかげさまで、当ホテルは2026年7月17日をもちまして、開業17周年を迎えます。

2009年の開業以来、日本三大中華街のひとつ「南京町」に隣接し、異国情緒あふれる旧居留地にも近いこの地で営業してまいりました。観光やビジネス、近年では“推し活”の拠点としても、多くのお客さまにご愛顧いただいております。

皆さまの温かい笑顔とご支援に、スタッフ一同感謝申し上げます。

また、昨年新設いたしましたセルフ式ミニバーコーナー「Port Stand（ポートスタンド）」は、神戸産の日本酒やワインなど、地元の味を気軽に楽しんでいただくスポットとしてご好評をいただいております。今後も皆さまが「また泊まりたい、帰ってきたい」と思えるような、温かみのあるおもてなしでお迎えいたします。

今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう、何卒お願い申し上げます。

神戸元町東急REIホテル 総支配人 加賀山真弓

総支配人 加賀山真弓■神戸元町東急REIホテル 概要

神戸の人気観光スポット南京町東側入口、JR・阪神電車の各元町駅から徒歩約3分の好立地。

シンプルで機能的な客室は、ビジネス・観光・女子旅・推し活でも自由に心地よくお過ごしいただけます。

部屋数 191室、ゲストラウンジ 1カ所

所在地：〒650-0023

兵庫県神戸市中央区栄町通1-2-35

TEL：078-327-0109（代表）

公式サイト :https://www.tokyuhotels.co.jp/kobemotomachi-r/index.html

■株式会社亀井堂総本店 概要

明治6年（1873年）創業、「瓦せんべい」発祥の店として、150年以上にわたり、愛され続ける神戸の老舗店です。

老舗の伝統を守り、創業当時から変わらない美味しさの瓦せんべいは、今も熟練の職人が一枚一枚、愛情を込めて焼き上げています。

他に、「瓦まんじゅう」や「やわらか焼き」など多様な菓子を販売しています。

所在地：〒650-0022 神戸市中央区元町通六丁目3番17号

TEL：078-351-0001（代表）