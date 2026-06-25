夏休みを「英語を始め、成長するチャンス」に！“ネイティブ講師との工作”や“発音の法則を学ぶフォニックス”などから選べる、子ども向け英語・英会話スクールWinBe(R)『サマーコース』受付開始

株式会社やる気スイッチグループ[表: https://prtimes.jp/data/corp/28894/table/918_1_f456de15d71762bb759fdbbbf8c0bfee.jpg?v=202606251251 ]

総合教育サービス企業の株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)（東京・中央区、代表取締役社長：高橋 直司）が展開する子ども向け英語・英会話スクールのWinBe(R)（ウィンビー）(https://www.winbe.jp/)は、3歳以上のお子さま・小学生を対象に、2026年8月29日（土）まで、全国の教室でサマーコース（夏期集中レッスン）を開催いたします。サマーコースとレギュラーコースの同時入会で、入会金が半額となるキャンペーンも同時に開催しています。

夏休みは子どもたちの学習習慣が途切れがちな空白期間になりやすい一方で、一つのことに没頭できる最大のチャンスでもあります。WinBeが提案する夏休みの英語学習には、3つの大きなメリットがあります。

1.忘却を防ぎ、定着を促す

語学は触れない期間が長いほど定着率が下がります。幼稚園の長期休みや学校の授業がない夏休みに英語を始め、継続して触れることで、学習を定着させ、秋以降のスムーズな英語学習継続につなげます。

2.短期集中が生み出すブレイクスルー

短期間に高密度で英語に触れることで、脳が英語モードに。昨日分からなかった音が聞き取れる、言えなかったフレーズが自然と伝えられるといった、この一気に伸びたという実感は、長期休暇で集中して学ぶことならではの醍醐味です。

3.やり抜いた自信が新学期の原動力に

「自分で目標を決めてコースを完走した」「ネイティブ講師と意思疎通ができた」という成功体験は、自己肯定感を大きく高めます。この夏に得た自信は、英語学習のみならず、秋からの学校生活やあらゆる課題に立ち向かう自信を作ります。

【WinBe「サマーコース」概要】

■レッスン時間：

1回50分

■対象コース：

・Fun-Funクラフト（対象年齢：幼児～小6/全2回）

ネイティブ講師と一緒に紙皿や身の回りの素材を使ったクラフト（工作）を楽しみます。色や形、工作に関する動作フレーズなどを繰り返し口にすることで、遊び感覚で自然と実践的な日常で使用する英単語が身に付きます。ネイティブの正しい発音を簡潔なフレーズを通して体感できるので、英語が初めてのお子さまにもわかりやすく、安心してご参加いただけるプログラムです。最後に、自分で作った作品を英語で紹介する時間も設けています。

・フォニックスコース（対象年齢：幼児～小6/全4回）

ネイティブの子どもたちが学ぶ文字と発音の法則である、フォニックスを身につけていくコースです。一般的に、英語の音に馴染みがない日本人がフォニックスをそのまま学ぶことは困難とされています。そこでWinBeでは、日本人向けに英語特有の179の音と文字のルールを抽出した独自のメソッド“WORLD PHONICS（ワールドフォニックス）”を開発しました。オリジナル教材：Phonics Journeyを使い、音を真似して発話を繰り返すことで、幼児からでも難解な理論なしで自然と正しい発音・スペリングを習得し、4技能（聞くこと・読むこと・話すこと・書くこと）の土台を築きます。

・やる気スイッチグラマー Primary（対象年齢：小1～中学初級程度/全5回）

身近な物、数、いろいろな動作、乗り物や人を表す表現などを題材に、冠詞や疑問文などの構成について分かりやすく解説します。ただ暗記するのではなく、論理的に文の仕組みを理解することで、英検(R)5級レベルのチャレンジも視野に入れた基礎を固めます。

・やる気スイッチグラマー Elementary（対象年齢：小1～中学初級程度/全5回）

日常生活で多く用いられる「5W1H」を使った質問とその答え方、現在進行形や過去形を学び、より豊かな自己表現ができる力を養います。英検(R)4級レベルの学習内容に対応しており、学校で習う英文法の先取りや復習に最適です。

・英検(R)対策コース（対象年齢：小1～/全4回・全8回）

実際のテストと同様の形式の練習問題に取り組み、試験本番の効率的な解き方のコツを教えます。丸暗記ではなく、なぜ正解か、なぜ不正解かを講師が細かく解説するため、単語力・文法力・リスニング力が総合的にアップします。

3級以降は面接試験を、本番同様の流れで練習します。終了後は良かった点や改善点を丁寧にフィードバックし、何度も練習を繰り返すことで、面接試験のコツを掴み、本番で緊張せず実力を発揮できる自信をつけます。

・英会話コース（対象年齢：幼児～/全4回）

国が提唱する4技能5領域（聞くこと・読むこと・話すこと（やり取り・発表）・書くこと）を総合的に学べるオールイングリッシュの集中レッスンです。ネイティブ講師による生きた英語を聞き、英語を英語のまま理解する力を養います。お子さま一人ひとりの理解度に合わせてアウトプットの時間を多く確保し、言語習得のスピードアップを図ります。

・English Lab（対象年齢：小1～/全8回）

知的好奇心を刺激するテーマ（色や模様・スポーツ選手・宇宙と惑星・ものの重さなど）などを英語で学びます。聞く・話す・読む・書くことのそれぞれにゴールが設定されており、学んだことを発表したり、作ったものについてお友だちと話したりすることで、自然と4技能が養われます。人前で英語を発表するチャレンジ精神や、主体性を引き出します。

サマーコースは、複数コースの受講が可能です。

英語初心者で楽しみながら英語学習をスタートしたい方は、Fun-Funクラフトとフォニックス、ネイティブ講師との会話を増やし実践的な英語力を伸ばしたい方は、英会話コースとFun-Funクラフト、英語の土台を身につけ2学期以降学校の英語の授業をより理解したい方は、フォニックスコースとやる気スイッチグラマーなど、夏休みに集中して伸ばしたいことによって、コースを選ぶことができます。

■開催期間

～2026年８月29日（土）

※定員になり次第、締め切りとさせていただきます。

※スクールにより開催曜日・時間が異なります。

■対象

3歳～小学生のお子さま

■定員

1クラス6名までのレベル別クラス設定です。

■お申込み方法

下記のウェブサイトまたは電話でお申し込みください

・ウェブサイト「サマーコースに申し込む」ボタンより：

https://hs.yarukiswitch.jp/frm/wb/summer/

・電話 0120-79-0438（受付時間:平日10:00～18:00、日祝を除く）

■注意点：

・開講コースはスクールによって異なります。 詳細は、各スクールへお問い合わせください。

・コースによって別途教材費がかかる場合があります。

・各コースには定員がございます。予めご了承ください。

※英検(R)・英検Jr.(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

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WinBe(R)（ウィンビー）

ネイティブ講師と日本人講師による少人数レッスンと自然に英語が身につく独自のカリキュラムを特長とした子ども向け英語・英会話スクール。

特徴：

１.母国語習得のプロセスに沿った独自のカリキュラムと3つのコースで、4技能（聞く・話す・読む・書く）をバランスよく磨き、一人ひとりの英語経験や伸ばしたいチカラがぐんぐん伸ばせる

２.ハロウィンやクリスマス、スペリングビー※１や、やる気スイッチカップ（暗唱・スピーチコンテスト）などのイベントを通じて、世界とつながる豊かな国際感覚や柔軟なコミュニケーション能力を身につける機会を提供

３.英検(R)※２対策もWinBeにおまかせ。出題傾向に沿った対策で目標級の合格をしっかりサポート

やる気スイッチグループは、英検協会より英語教育への貢献が評価され、「英検(R)プラチナパートナー」に認定されました。

公式サイトURL: https://www.winbe.jp/

※１スペリングビー：子どもたちを対象とした英単語のスペリング（つづり）力を競う大会。アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなど、世界各地でも開催されています。

https://www.yarukiswitch.jp/spelling_bee/

※２英検(R)・英検Jr.(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

株式会社やる気スイッチグループ

株式会社やる気スイッチグループは、個別指導塾「スクールIE(R)」や知能育成（知育）と受験対策の幼児教室「チャイルド・アイズ(R)」、子ども向け英語・英会話スクール「WinBe(R)（ウィンビー）」、英語で預かる学童保育「Kids Duo(R)（キッズデュオ）」、幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン(R)」、バイリンガル幼児園「Kids Duo International(R)（キッズデュオインターナショナル／略称：KDI）」「i Kids Star(R)（アイキッズスター）」、「プログラミング教育 HALLO(R)」の8つのスクールブランドを展開する総合教育サービス企業として、現在国内外でおよそ2,400以上※の教室を展開し、13万8千人以上※の子どもたちの学びをサポートしています。また、やる気スイッチグループは英検協会より英語教育への貢献が評価され、「英検(R)プラチナパートナー」に認定されております。

2023年6月にTBSグループに参画。教育サービスとメディアの融合を目指しています。また、2024年12月には愛媛県を中心に集団学習塾などを展開する寺小屋グループを連結子会社化しました。教育の地域差をなくし、地方における教育再編を推進してまいります。

やる気スイッチグループは、『しあわせな未来を創る3つのチカラ（未知の世界へ踏み出す「自分力」、共に高め合う「共創力」、違う視点に立ち物事を考える「想像力」』を育んでいきます。そして、子どもたち自身で人生を切り拓く力を引き出し、世界中の子どもたちの夢と人生を応援していきます。公式サイトURL：https://www.yarukiswitch.jp/

※2026年2月末時点

やる気スイッチグループは、私たちと共に子どもたちの学びを支援していくフランチャイズオーナーを募集しています。

フランチャイズオーナー募集サイトURL： https://www.yarukiswitch.jp/fc/