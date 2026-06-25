ビジネスエンジニアリング株式会社

ビジネスエンジニアリング株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：羽田 雅一、以下「B-EN-G」）は、2026年5月7日付で、医薬品業界の受発注EDIシステム「JD-NET」とSAP S/4HANA(R)をつなぐ連携パッケージ「B-EN-Gp JD-NET Solution」が、SAP社（本社：ドイツ、ワルドルフ CEO：クリスチャン・クライン）の「SAP-Validated Partner Use Case（VPUC）」に公式認定されたことを発表します。

認定の概要

VPUCは、SAP(R)Business Technology Platform（BTP）の活用を加速させるソリューションをSAPが審査・認定するプログラムです。「明確な顧客メリット」や、「即座に導入可能な汎用性（Repeatable）」など、SAPが定める基準を満たした稼働実績を持つソリューションが認定されます。

今回の認定対象は、JD-NETとSAP S/4HANAを安全・確実に接続するユースケースです。B-EN-Gが長年の導入実績に基づいて標準化・汎用化した本パッケージは、すでに複数のお客様にて導入プロジェクトが進行しており、SAPの審査においてその専門性と反復可能性が認められました。

「B-EN-Gp JD-NET Solution」について

「B-EN-Gp JD-NET Solution」は、「JD-NET」とSAP S/4HANAを連携させる医薬品業界向けパッケージです。B-EN-Gが医薬品業界へのSAP ERP導入で培った業務知見をもとに機能を標準化・汎用化しており、SAP S/4HANAへの新規導入・移行時のJD-NET連携をスムーズに実現します。

詳細は https://www.b-en-g.co.jp/jp/solution/sap/B-EN-GpJD-NET.html をご覧ください。

SAPジャパン 認定コメント

SAPジャパンは、「B-EN-Gp JD-NET Solution」がSAP-Validated Partner Use Case（VPUC）として認定されたことを歓迎します。

本ソリューションは、SAP Business Technology Platformを活用し、医薬品業界における受発注プロセスの高度化と効率化に貢献するものです。ビジネスエンジニアリング株式会社の豊富な業界知見と実績に基づく本ユースケースが、SAP S/4HANAへの移行を検討されるお客様にとって、再利用性の高い価値あるソリューションとなることを期待しています。

SAPジャパン株式会社

チーフ・パートナー・オフィサーパートナーエコシステムサクセス統括本部長

服部 貴志江

今後の展望

B-EN-Gは、医薬品業界における豊富な業務知見とSAP製品に関するノウハウを融合させ、医薬品メーカー・卸売業者のSAP S/4HANA移行ならびに基幹システム構築を引き続き支援いたします。今後も付加価値の高いソリューションの提供を通じて、医薬品業界のお客様の継続的なデジタル変革（DX）と発展に貢献してまいります。

＊SAP、SAPロゴ、記載のSAP製品およびサービス名は、SAP SE の商標または登録商標です。またその他の記載の社名・製品名は各社の商標または商標登録です。

＊本ニュースリリースに記載されている社名、製品名などは、各社の登録商標または商標です。

ビジネスエンジニアリング株式会社について

ビジネスエンジニアリングは、製造業を中心としたお客様のデジタル変革をITで支援しています。IT企画からシステムの構築、導入、運用にわたるコンサルティングおよび支援サービス、ならびに自社開発のパッケージソフトウェア「mcframe」の販売、導入で豊富な実績を有しています。また、基幹業務システム（ERP）やサプライチェーン（SCM）、IoT等で蓄積されたデータを活用して、システムの高度化やカイゼン活動をお手伝いしています。中国（上海）、タイ（バンコク）、シンガポール、インドネシア（ジャカルタ）、アメリカ（シカゴ）の5ヶ所に海外子会社を有し、海外進出企業に対しても、日本と現地でよりそいながら製品やサービスを提供し、お客様の経営課題を解決しています。

ビジネスエンジニアリング株式会社の詳細は https://www.b-en-g.co.jp/ をご覧ください。

【当ソリューションに関してのお問い合わせ窓口】

ビジネスエンジニアリング株式会社 ソリューション事業本部 ソリューションマーケティング部

E-mail：solution-info@b-en-g.co.jp



【当報道に関してのお問い合わせ窓口】

ビジネスエンジニアリング株式会社 経営統括本部 広報グループ

電話：03-3510-1619 ／ E-mail：kouhou@b-en-g.co.jp

ビジネスエンジニアリング株式会社

ビジネスエンジニアリングは、製造業を中心としたお客様のデジタル変革をITで支援しています。IT企画からシステムの構築、導入、運用にわたるコンサルティングおよび支援サービス、ならびに自社開発のパッケージソフトウェア「mcframe」の販売、導入で豊富な実績を有しています。また、基幹業務システム（ERP）やサプライチェーン（SCM）、IoT等で蓄積されたデータを活用して、システムの高度化やカイゼン活動をお手伝いしています。中国（上海）、タイ（バンコク）、シンガポール、インドネシア（ジャカルタ）、アメリカ（シカゴ）の5ヶ所に海外子会社を有し、海外進出企業に対しても、日本と現地でよりそいながら製品やサービスを提供し、お客様の経営課題を解決しています。

ビジネスエンジニアリング株式会社の詳細は https://www.b-en-g.co.jp/ をご覧ください。