「ロンジン」の正統派ドレスウォッチ「ロンジン マスターコレクション」が刷新

スウォッチ グループ ジャパン株式会社 ロンジン事業本部

190年以上の歴史を誇るスイスの時計ブランド「ロンジン」は、ブランドを代表する正統派ドレスウォッチ「ロンジン マスターコレクション」を刷新し、ケース径30mm、34mm、39mm、41mmの新モデルを発売します。最先端の自動巻きキャリバーを搭載したタイムピースは、格調高いブルーを主軸に多彩なバリエーションを展開。精緻なバーリーコーン模様、優美なアラビア数字、さらに新たに設計されたケースとブレスレットによって、ディテールに息づく美しさが際立ちます。それは1832年以来ロンジンが築きあげてきたエレガンスを現代的に昇華したものです。ビジネスシーンにおいては頼れるパートナーとしてその存在感を発揮し、同時に端麗な佇まいがあらゆるスタイルに洗練と品格をもたらします。そのタイムレスなエレガンスは、時代を超えて受け継がれるタイムピースとして、また大切なかたへの贈り物としても、多くの魅力も兼ね備えています。「ザ・ロンジン」ウォッチが、腕元でさりげなく輝きを放ちます。

新生「ロンジン マスターコレクション」は、「ロンジン」が公式パートナー、公式タイムパートナー、公式ウォッチを務める権威ある馬術イベント「ロイヤルアスコット（2026年6月16日～20日・英国開催）」の場でもお披露目され、気品に満ちたエレガントなひとときを刻みました。

ロンジンのウォッチメイキングの結晶「ザ・ロンジン」ウォッチが、今新章へ

2005年の登場以来、「ロンジン マスターコレクション」は、卓越した機械技術と不朽のスタイルが融合する、ロンジンの190年以上のウォッチメイキングのヘリテージを受け継いできました。20年以上に渡り王道のスタイルとして揺るぎない評価を築いてきたドレスウォッチが、今回の包括的なリデザインにより、ダイアルや針から、ベゼル、ブレスレットに至るまですべての要素を再考し、現代的なエレガンスのビジョンを表現するタイムピースへと生まれ変わりました。あらゆる面、あらゆるプロポーション、そしてあらゆる仕上げのひとつひとつに、洗練されたデザインへの一貫したビジョンが息づいています。正統派ドレスウォッチでありながら、卓越したコストパフォーマンスもまた魅力のひとつです。ケース径30mm・34mm・39mm・41mmの 4つのサイズと多彩なダイアルおよび素材の組み合わせで展開し、身に着ける人それぞれに、自分らしいエレガンスとの出会いをもたらします。「ザ・ロンジン」ウォッチ「ロンジン マスターコレクション」は、今年後半には新たな展開を予定しています。

光と質感が奏でるデザイン

新たなデザインの核となるのが、気品あるバーリーコーンパターン。すべてのダイアルを彩るこの精微なモチーフは、光の変化に応じて奥行きと豊かな表情をもたらします。

39mmモデル・41mmモデルは、バーリーコーンパターンがシルバーまたはブルーの色調でダイアル全面に広がります。すべてのモデルに視認性を高め、さらに優美な印象を与えるアラビア数字のアップライトインデックスを採用し、新たにデザインされたブルースティールまたはロジウムカラーの針が、それぞれの構成に調和した明瞭さと端正な佇まいをもたらします。

30mｍモデル・34mmモデルでは、ダイアル全面にシルバーのバーリーコーンパターンを施し、アラビア数字のアプライドインデックスを組み合わせた端麗なモデル、そしてダイアル外周を縁取るようにバーリーコーンパターンを配置したモデルがラインアップ。輝くホワイト・マザー・オブ・パールのダイアルが上品に調和する4モデルは、丸みを帯びたシャトンにセッティングされた11粒のトップ・ウェッセルトン・ダイアモンド（合計0.047カラット）が、控えめながらも洗練された輝きで時を刻みます。また、華やかなバイカラーモデルも登場します。

さらに41mmモデルから、シルバーのバーリーコーンダイアルにイースタンアラビア数字を配し、コレクションに国際色豊かな魅力でファッショナブルな印象をもたらすモデルも登場。日本では8月5日（水）から日本橋三越本店 本館6階 ウォッチギャラリーにて2週間先行販売予定です。

精度と快適性を宿す機能美

各タイムピースには、ロンジン独自の自動巻きムーブメントを搭載しています。30mmモデルにはキャリバーL592.5、34mm・39mm・41mmモデルにはキャリバーL888.5を採用し、シリコン製ヒゲゼンマイを備えることで耐磁性に優れ、より高い精度と信頼性を実現しています。ステンレススティール製モデルではロジウムカラー、バイマテリアルモデルではゴールドカラーに調和するローターが、サファイアクリスタルのシースルーケースバックから鑑賞できます。すべてのモデルに3時位置の日付表示を備えています。

新たに設計された短いリンクを採用し、マイクロアジャストメント付きフォールディングクラスプを備えたステンレススティール製ブレスレット、またはブルー、ボルドー、アンスラサイトなど調和のとれたカラーのレザーストラップ（新設計のマイクロアジャストメント付きフォールディングクラスプ採用）が、タイムピースを完成させます。ダイアルから手元に至るまで、あらゆるディテールに「ロンジン マスターコレクション」を象徴するエレガンスが息づいています。

英国「ロイヤルアスコット」での披露

ロンジンは、2026年6月16日（火）から20日（土）まで開催された権威ある馬術イベント「ロイヤルアスコット」におけるオフィシャルパートナー、オフィシャルタイムパートナー、そしてオフィシャルウォッチを務めました。19世紀に遡る豊かな馬術の伝統に根ざすロンジンは、アンバサダー・オブ・エレガンスであるヘンリー・カヴィルを迎え、ブランドの価値観を体現し、刷新された「ロンジン マスターコレクション」の魅力を披露しました。なお、2007年以来、ロンジンはアスコット競馬場と密接な関係を築いており、エレガンス、伝統、パフォーマンスという共通の価値観、そして馬術競技の卓越性への揺るぎないコミットメントによって結ばれています。

ロンジン マスターコレクション

＜詳細＞

径39mm：L2.949.4.73.2 / L2.949.4.73.6 / L2.949.4.93.2 / L2.949.4.93.6

すべて \378,400

径41mm：L2.950.4.73.2 / L2.950.4.73.6 / L2.950.4.93.2 / L2.950.4.93.6

すべて \394,900

L2.950.4.79.2 / L2.950.4.79.6 各\394,900

キャリバー：自動巻き機械式ムーブメント

ロンジン エクスクルーシブ キャリバーL888.5

シリコン製ヒゲゼンマイ

11 1/2 リーニュ 21石 25,200振動/時

パワーリザーブ：約72時間

機能：時、分、秒、3時位置に日付表示

ケース：径 39mm 厚さ 9.05mm / 径 41mm 厚さ 9.50 mm

ラウンド型 ステンレススティール製

両面多層反射防止コーティングを施した、サファイアクリスタル

シースルーケースバック、サファイアクリスタル

ラグ幅：径39mm: 20mm / 径41mm: 21mm

ダイアル：

・シルバー（L2.949.4.73.2・ L2.949.4.73.6・L2.950.4.73.2 ・L2.950.4.73.6）、ブルー（L2.949.4.93.2・L2.949.4.93.6・L2.950.4.93.2・L2.950.4.93.6）のバーリーコーン：11個のアプライドアラビア数字

・シルバーのバーリーコーン（L2.950.4.79.2・L2.950.4.79.6）：11個のアプライド東アラビア数字

針：

・ブルースティール（L2.949.4.73.2・ L2.949.4.73.6・L2.950.4.73.2 ・L2.950.4.73.6・L2.950.4.93.6・L2.950.4.79.6）

・ロジウムカラー（L2.949.4.93.2・L2.949.4.93.6・L2.950.4.93.2・L2.950.4.93.6）

防水性：3気圧

ブレスレット／ストラップ：

・ステンレススティール製ブレスレット（L2.949.4.73.6・L2.949.4.93.6・L2.950.4.73.6・L2.950.4.93.6・L2.950.4.79.6）：プッシュピース式開閉システム、マイクロアジャストメント（微調整可能）付き、トリプルセーフティ フォールディングクラスプ付属

・ブルーのアリゲーターレザー製（L2.949.4.73.2・L2.949.4.93.2・L2.950.4.73.2 ・L2.950.4.93.2・L2.950.4.79.2）：

プッシュピース式開閉システム、マイクロアジャストメント（微調整可能）付き、トリプルセーフティ フォールディングクラスプ付属

径30mm：L2.449.4.73.6 \343,200 / L2.449.4.87.6 \412,500 / L2.449.4.87.2 \412,500 / L2.449.5.87.2 \500,500 / L2.449.5.89.2 \500,500

径34mm：L2.450.4.73.6 \369,600 / L2.450.4.87.6 \438,900 / L2.450.4.87.2 \438,900 / L2.450.5.87.2 \526,900 / L2.450.5.89.2 \526,900

キャリバー：自動巻き機械式ムーブメント

径30mm：ロンジン エクスクルーシブ キャリバーL592.5

シリコン製ヒゲゼンマイ

8 ¾ リーニュ 22石 28,800振動/時

パワーリザーブ：約45時間

径34mm：ロンジン エクスクルーシブ キャリバーL888.5

シリコン製ヒゲゼンマイ

11 1/2 リーニュ 21石 25,200振動/時

パワーリザーブ：約72時間

機能：時、分、秒、3時位置に日付表示

ケース：径 30mm 厚さ 9.10mm / 径 34mm 厚さ 9.30 mm

・ラウンド型 ステンレススティール製（L2.449.4.73.6・L2.449.4.87.6・L2.449.4.87.2・L2.450.4.73.6・L2.450.4.87.6・L2.450.4.87.2）

・ラウンド型 ステンレススティール製、2N イエローゴールド製キャップ、 2N 18Kイエローゴールド製リューズ（L2.449.5.87.2・L2.450.5.87.2）

・ラウンド型 ステンレススティール製、5N ローズゴールド製キャップ、 2N 18Kローズゴールド製リューズ（L2.449.5.89.2・L2.450.5.89.2）

両面多層反射防止コーティングを施した、

サファイアクリスタル

シースルーケースバック、サファイアクリスタル

ラグ幅：径30mm: 15mm / 径34mm: 18mm

ダイアル：

・シルバーバーリーコーン：11個のアプライドアラビア数字（L2.449.4.73.6・L2.450.4.73.6）

・ホワイトのマザー・オブ・パール：11粒のトップウェッセルトンダイアモンド VS-SI 8/8（径1.00-1.05mm、合計0.047カラット）（L2.449.4.87.6・L2.449.4.87.2・L2.449.5.87.2・L2.449.5.89.2・L2.450.4.87.6・L2.450.5.87.2・L2.450.5.87.2・L2.450.5.89.2）

針：

・ブルースティール（L2.449.4.73.6・L2.449.4.87.6・L2.449.4.87.2・L2.450.4.73.6・L2.450.4.87.6・L2.450.4.87.2）

・PVD 2N ゴールドカラー（L2.449.5.87.2・L2.450.5.87.2）

・PVD 5N ローズカラー（L2.449.5.89.2・L2.450.5.89.2）

防水性：3気圧

ブレスレット／ストラップ：

・ステンレススティール製ブレスレット：プッシュピース式開閉システム、マイクロアジャストメント（微調整可能）付き、トリプルセーフティ フォールディングクラスプ付属（L2.449.4.73.6・L2.449.4.87.6・L2.450.4.73.6・L2.450.4.87.6）

・ブルーまたはボルドーのアリゲーターレザー製：プッシュピース式開閉システム、マイクロアジャストメント（微調整可能）付き、トリプルセーフティ フォールディングクラスプ付属（L2.449.4.87.2・L2.449.5.87.2・L2.449.5.89.2・L2.450.5.87.2・L2.450.5.87.2・L2.450.5.89.2）

■ロンジン（LONGINES）について

ロンジンは1832年以来、約190年もの間スイスのサンティミエを拠点としています。そのウォッチメイキングの専門技術は、伝統、エレガンス、パフォーマンスへの強い情熱を反映しています。スポーツの世界選手権のタイムキーパーとして、また国際スポーツ連盟のパートナーとして長年の経験を持つロンジンは、長年にわたりスポーツ界と強固で持続的な関係を築いてきました。エレガントなタイムピースで知られるロンジンは、世界をリードする時計メーカーであるスウォッチ グループの一員です。翼のある砂時計をエンブレムとするこのブランドは、150カ国以上に店舗を展開しています。

ムーブメントについて

数世紀にわたるウォッチメイキングの専門技術により、ロンジンは数多くの技術的進歩において先駆的な役割を果たし、今なお革新への揺るぎないコミットメントを示し続けています。常に卓越性を追求し、すべての自動巻き時計に、シリコン製ヒゲゼンマイを含む最新鋭のムーブメントを搭載しています。シリコンは、軽量で耐食性に優れているだけでなく、通常の温度変化や磁場の影響を受けにくいのが特徴です。このユニークな特性により時計の精度と寿命を向上させることで、ロンジンは自動巻きモデルの5年間保証を提供しています。

ロンジン公式LINEアカウント：https://page.line.me/080cjajm

ロンジン公式Xアカウント：https://x.com/Longines_Japan

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