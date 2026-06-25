コミュニティ運営者の孤独を集合知で超える少人数座談会「コミュニティLab」第一回を7月27日(月)に参謀BAR新宿で開催

株式会社 経営参謀

ビジネスコミュニティバー「参謀BAR」を運営する株式会社経営参謀（本社：東京都新宿区、代表取締役：新谷 健司）は、コミュニティ設計・運営の専門家集団であるJINEN株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：藤田 崇志）と共同で、コミュニティ運営者向けの少人数座談会「【第一回】コミュニティ Lab ～コミュニティ運営者の孤独を、集合知で超えよう～」を2025年7月27日（月）に参謀BAR新宿にて開催します。本イベントは、コミュニティの設計・運営支援を専門とするJINEN株式会社が主催し、企業・地域・オンライン・趣味などジャンルを問わず、コミュニティ運営に携わる実践者が実践事例や悩みを持ち寄り、互いの経験から学び合う場です。

開催の背景

コミュニティ運営には決まった正解がありません。「盛り上がりがなぜか長続きしない」「メンバーの熱量の差をどう扱えばいいか分からない」「コミュニティの価値や成果をうまく言葉にできない」--こうした悩みは、運営者が一人で抱え込みやすいものです。だからこそ、同じ立場の実践者と対話することで見えてくるものがあります。コミュニティLabは、成功事例だけでなく、失敗談や今まさに悩んでいることも歓迎し、運営者同士が互いの経験から深め合う少人数の座談会として企画されました。

こんな方におすすめ

・コミュニティ運営に携わっている方（企業・地域・オンライン・趣味などジャンル不問）

・コミュニティの立ち上げを検討している方

・他の運営者のリアルな事例や試行錯誤を聞いてみたい方

・自分のコミュニティを客観的に見つめ直したい方

・同じテーマに向き合う実践者とつながりたい方

開催概要

日時：2025年7月27日（月）19:00～21:00

タイムスケジュール：

19:00 受付・アイスブレイク

19:20 実践者によるライトニングトーク（2名×2分）

19:35 自己紹介ラウンド

19:45 座談会（グループディスカッション・全体共有）

20:10 コミュニティLab ミニセッション

20:20 交流・個別相談（～21:00）

会場：参謀BAR新宿 東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿ビル5F

地図：https://maps.app.goo.gl/eFbGZm8eYEaMvsqK7

定員：15名

参加費：5,000円（飲み放題・軽食付き） ※JINENサロンメンバーは参加費無料

対象：上記「こんな方におすすめ」に該当する方

申込：https://luma.com/iz1ls1s3(https://luma.com/iz1ls1s3?utm_source=prtimes)

イベント運営者

藤田 崇志（ふじた たかし）氏

JINEN株式会社 代表取締役

三谷産業株式会社で法人営業、株式会社カオナビでユーザーコミュニティの立ち上げを経験した後、独立。 上場企業のファンコミュニティ構築から、中小企業の組織開発、個人向けオンラインサロン運営まで、幅広い領域で「コミュニティを活用した事業成長」を支援。その後、JINEN株式会社を設立。3期目に株式会社オーケーウェブとの株式交換を実施し、同社執行役員に就任。 現在は企業経営に加え、東京大学高齢社会総合研究機構の産学連携メンバーとして、「ウェルビーイング」をテーマにした地域コミュニティに関する研究・実践にも取り組んでいる。

株式会社経営参謀 代表取締役 新谷 健司

ビジネスコミュニティバー「参謀BAR」主宰

デロイトトーマツグループにて１０年間、中小企業向けコンサルティングに従事し、5つの事業立ち上げに参画。その後独立し、株式会社経営参謀を設立。現在は多くの経営支援を行う傍ら、日本茶ブランド「CRAFT TEA」などを展開する株式会社クラフト・ティーの代表も務める。自らの経営経験をもとに、経営者の孤独に寄り添うコミュニティ運営に尽力している。

ビジネスコミュニティバー「参謀BAR」について

経営者やビジネスパーソン、クリエイターが集い、お酒を片手に真面目なビジネスの相談から未来のアイデアまでを熱く語り合う「ビジネスコミュニティBAR」です。単なる異業種交流の場にとどまらず、参加者同士がお互いの「参謀」となって課題解決のヒントを導き出し、新たなコラボレーションを生み出す刺激的な空間です。

＜イベント一覧＞

https://luma.com/sanbou.bar

・参謀BAR新宿

〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目１５－１１ アドホック新宿 5F reDine 新宿 内

https://maps.app.goo.gl/rFq9gjPxPQ2WpMDW8

・参謀BAR浜松町

〒105-0022 東京都港区海岸１丁目２－３ 汐留芝離宮ビルディング B1F 浜松町ネオ横丁内

https://maps.app.goo.gl/z9G2tYQpqRw5oSMY6

・参謀BAR汐留

〒105-7090 東京都港区東新橋１丁目８－２ カレッタ汐留 地下2階 汐留横丁内

https://maps.app.goo.gl/TiRrEMsgZMxiYmFo7

会社概要

会社名：株式会社経営参謀

代表取締役：新谷 健司（Kenji Araya）

設立：2015年11月

事業内容：経営コンサルティング、経営者コミュニティ「参謀」の運営、参謀BARの運営

URL：https://www.ksanbou.co.jp/