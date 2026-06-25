ワクワクする交流をみんなで描こう、第3回「JTB交流創造キャンバス」、ふるさと×交流のアイデアを募集！入賞者には“新たな交流の扉を拓く旅”に使えるJTBトラベルギフト総額120万円を贈呈

株式会社JTB

株式会社JTBは第3回「JTB交流創造キャンバス」にて、「ふるさと×交流」のアイデアを6月25日(木)から9月30日(水)まで募集します。最優秀作品の賞品はJTBトラベルギフト50万円など、受賞作品に総額120万円の“新たな交流の扉を拓く旅”に使えるJTBトラベルギフトを贈呈します。

◆JTB交流創造キャンバスとは

JTBグループの経営理念は「地球を舞台に、人々の交流を創造し、平和で心豊かな社会の実現に貢献する」ことです。この具現化に向け、事業ドメインを「交流創造事業」とし、交流の領域を拡大するとともに、交流の価値を高めることに取り組んでいます。

JTBグループは旅やイベント、各種ソリューションを通じて、人と人、人と地域、人と組織の価値ある出会いを生み出してきました。これからはそんな交流を様々な分野の皆様と共創し、新たな未来を切り拓いていきたいと考えています。そこで、「JTB交流創造キャンバス」を企画し、毎年「交流」のテーマを変え、学生からシニアまで幅広い世代から「未来の新しい交流」のアイデアを募っています。

第1回目は「スポーツ×交流」、第2回目は「博覧会×交流」をテーマに募集し、全国から斬新で創造性に富むアイデアが数多く寄せられました。受賞作品は特設サイトにご紹介しています。

交流が、私たちの未来をつくる。

あらゆる人々、地域、文化がつながる時、そこに、感動が生まれる。

交流は、人を満たし、社会を発展させ、地球の豊かさを守る。

交流にはきっと、世界を変える力がある。

想像するとワクワクする世界。みんなで未来の交流を色あざやかに描いていこう。

「JTB交流創造キャンバス」2026年度の募集概要」

1．2026年度のテーマ

「ふるさと×交流で、ワクワクするアイデアを描こう！」

2．各賞の内容

応募作品の中から、「ドリーム賞」「クリエイティブ賞」として、それぞれ最優秀作品1点、優秀作品1点を選出します。入賞者には「新たな交流の扉を拓く旅に使える「JTBトラベルギフト」を贈呈(１受賞作品につき１点)。また、「JTB交流デザイナー」として認定証を進呈します。

※応募者はドリーム賞・クリエイティブ賞の選択はできません。審査員が決定します。



(1)ドリーム賞

こんな交流があったらワクワクする夢のあるアイデアを表彰します（実現可能性は問いません）。

最優秀作品(1点)：JTBトラベルギフト50万円

優秀作品(1点)： JTBトラベルギフト10万円

(2)クリエイティブ賞

おおよそ3年以内に実現可能な「ワクワクするアイデア」を表彰します。

最優秀作品(1点)：JTBトラベルギフト50万円

優秀作品(2点)： JTBトラベルギフト10万円

3．スケジュール

(1)応募期間：2026年６月25日(木)～2026年９月30日(水)17:00(日本時間)まで

(2)審査期間：2026年10月～12月

(3)入賞者発表：2026年12月末頃 入賞者のみにご連絡します

(4)入賞作品の公表：1月中旬にJTBグループコーポレートサイト及び日経新聞紙面等に掲載予定

4．応募資格

応募者は個人またはグループとします。年齢制限はありません。

5．審査基準

以下の6つの観点で審査を行います。

JTBが考える「交流が生み出す3つの価値」に関連しているか

１.人を満たす ２.社会を発展させる ３.地球の豊かさを守る

参照：「交流が生み出す3つの価値」https://www.jtbcorp.jp/jp/ourstory/process/

４.オリジナリティがあるか

５.ワクワクする夢のある内容か

６.(クリエイティブ賞のみ)おおよそ3年以内に実現可能なアイデアであるか

6．審査員について

7．応募方法

JTBグループコーポレートサイト内の特設サイトにて、応募用紙をダウンロードの上、ご応募ください。

8．特設サイト

その他、詳細は特設サイトにてご確認ください。

URL：https://www.jtbcorp.jp/jp/ourstory/canvas/

9．お問合せ先

JTB交流創造キャンバス事務局 平日10:00～17:00 jtb_ks_jimukyoku@jbx.jtb.jp

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――