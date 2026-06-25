【約3.6トンのお米、728家庭へ発送】株式会社アイモバイル、「ひとり親家庭への支援事業」第5回の活動結果を報告

株式会社アイモバイル

ふるさと納税サイト「ふるなび」（ https://furunavi.jp/(https://furunavi.jp/) ）を運営する株式会社アイモバイル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也、東証プライム市場、以下、アイモバイル）は、企業版ふるさと納税を起点として、社会課題の解決と地方創生の実現を目指す「ふるさと納税地方創生協働ラボ（ https://www.i-mobile.co.jp/sustainability/hurusatonouzei.html(https://www.i-mobile.co.jp/sustainability/hurusatonouzei.html) ）」を設立しております。

この度、第5回「ひとり親家庭への支援事業」を実施し、1,474,975円の寄附金を集めることができました。その結果、【約3.6トンのお米を728家庭へ発送】したことを報告いたします。

近年の物価高騰により、お米の確保が難しくなる中でも、全国の皆様の温かいご支援により、本年度もひとり親家庭へお米を届けることができました。

第5回「ひとり親家庭への支援事業」についてはこちら(https://fcf.furunavi.jp/Project/Detail?projectid=910&tabtype=1)

「ふるさと納税地方創生協働ラボ」では、これまで過去4度にわたり、ひとり親家庭を支援する目的で事業を実施してきました。

これまでに、企業版ふるさと納税の寄附及び、5年にわたり続けてきたひとり親支援事業に関するふるなびクラウドファンディングで集まった寄附金によって収穫された「つくばみらい市産米」累計【約68.6トンのお米】を、NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむが支援する延べ【13,862家庭のひとり親世帯】に向けて発送が完了した事となります。

■あなたの手で育む支援！米作り体験から繋がる未来

第5回「ひとり親家庭への支援事業」お米を発送する様子

2021年から継続している本プロジェクトでは、これまで多額のご寄附をいただき、ひとり親家庭に多くのお米をお届けすることができました。

第4回から引き続き、返礼品のない寄附のみの支援方法は継続しながらも、新しい取り組みとして、ひとり親家庭に実際に届くお米の田植え＆稲刈り体験も提供いたしました。

寄附金という形での支援にとどまらず、つくばみらい市と寄附者が長期的に関係を築き、実際にひとり親家庭に届くお米をつくる過程から携わっていただくことで、“支援を実感する機会”に繋げていきたいという思いを込めております。

■これまでの事業報告

田植え体験：5月16日、稲刈り体験：9月中旬ごろ（成育状況により前後致します）

本事業を通して、つくばみらい市産米の出荷量増加やブランド認知度向上等、市内産米の産業振興支援と同時に、ひとり親家庭の貧困問題の支援を行い、2つの社会課題の解決について貢献することができました。

引き続き、アイモバイルはグループのビジョンである「”ひとの未来”に貢献する事業を創造し続ける」を実現するために、社会の課題に真摯に向き合い、デジタルマーケティング企業として、アドテクノロジーと独自のマーケティング・ノウハウを活用し、課題解決に取り組んでまいります。それにより、中長期的な視点で安定的に発展し、全てのステークホルダーにとって魅力的な企業として、継続的に企業価値向上を目指してまいります。

■□本事業メンバーからのお礼の言葉□■

※本プロジェクトへ寄附をして下さった皆様へお送りしたお礼状より、一部抜粋しております。

・つくばみらい市 小田川 浩 市長

この度は、ふるなびクラウドファンディングプロジェクトにご賛同いただき、温かいご支援を賜りましたこと、心より深く感謝申し上げます。

第5回となる今回も、皆様のお力添えにより、ひとり親家庭の皆様へ当市の美味しいお米をお届けすることができました。

また、昨年度に続き2回目となる「米作り体験」も無事に実施され、寄附者様ご自身が田植えに参加されるなど、関わりの広がりを感じる機会となりました。皆様の温かなご支援が新たな繋がりを生み、回を重ねるごとにその広がりが深まっていることを強く実感しております。

寄附者様の温かい想いに改めて感謝申し上げますとともに、これからも地域に寄り添った取り組みを重ねながら、社会課題の解決に努めてまいります。

・NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ 小森 雅子 理事長

今年もつくばみらい市様のおいしいお米をたくさん頂戴し、誠にありがとうございます。ひとり親家庭の子どもたちが、お腹いっぱい食べて元気に育ってくれるよう、ご支援することができました。

・株式会社アイモバイル 代表取締役会長 田中 俊彦

アイモバイルが実施する、ひとり親家庭への支援事業も、5年という大きな節目を迎えました。今年度も、ふるなびクラウドファンディングを通じて、全国の皆様から温かいご支援を賜りましたことに、心より厚く御礼申し上げます。

物価高騰の影響により家計への負担が増大する中、皆様のご支援のおかげで、本年度もつくばみらい市産の美味しいお米を、多くのご家庭へお届けすることができました。

食卓に広がる安心と笑顔こそが、私どもにとって何よりの励みとなっております。

また、今年度も田植えや稲刈り体験といった取り組みの実施を予定しており、実際のお米づくりを通じて、支援をより実感していただける機会の創出にも努めてまいります。

ひとり親や子どもたちの笑顔の為に、アイモバイルは引き続きひとの未来に貢献する施策を行い、社会課題の解決を通じた事業を拡げてまいります。

■□お米をお届けしたご家庭の声□■

※実際にしんぐるまざあず・ふぉーらむへ寄せられた喜びの声を一部ご紹介いたします。

※お礼状から抜粋

・お米が高くなり、外国産や古米しか食べていなかったので、久しぶりにみずみずしいふかふかなお米を食べました。おいしいお米を食べると幸せを感じられるんだな！と思いました。このような経験をさせていただき、この度はどうもありがとうございました。

・皆さんに支えられて生活できてることに感謝して、母ちゃんはまた頑張って働きます！！ありがとうございました！

・いつもはお店に並ぶ最も安く買えるお米で生活していますが、今回いただいたお米は、特別、家族が何かを頑張った日にごほうびとして大事にいただいています。炊き上がった香りとお味は最高！美味しすぎて毎回一粒たりとも逃さず大事に大事にといで炊いております。

・お米が5キロ入ってる！と大声で喜んでしまいました。子どもたちの箱を開ける時のワクワク感も伝わってきて私まで嬉しい気持ちになりました。。お米があるってだけでこんなに安心するんですね。ありがとうございました。

・昨今のお米や物価高騰の中、お米を頂けるだけでもありがたいのに、コシヒカリのブランド米でした。1番嬉しかったのは母である私でした。その優しさに涙が出てきました。ご寄附頂けた方には感謝してもしきれません。。子供とご飯が炊けるのをワクワクしながら待って久しぶりに白米を頂きました。最高の贅沢です。

■ふるさと納税地方創生協働ラボについてはこちら(https://www.i-mobile.co.jp/sustainability/hurusatonouzei.html)

お米をもらって笑顔の子供たち

■ふるさと納税サイト「ふるなび」について

「ふるなび」では、ふるさと納税を通じて全国の市町村に寄附金を集めることで地域活性化を支援しています。



■「ふるなび」サービス一覧

・ふるさと納税コンシェルジュサービス「ふるなびプレミアム」（ https://furunavi.jp/premium/ ）

・あとからゆっくり選べるポイント制ふるさと納税「ふるなびカタログ」（ https://furunavi.jp/catalog ）

・ふるさと納税で旅行に行ける「ふるなびトラベル」（ https://tp.furunavi.jp/ ）

・クラウドファンディング型ふるさと納税サイト「ふるなびクラウドファンディング」 （ https://fcf.furunavi.jp/ ）

【アイモバイルについて】

アイモバイルは、『“ひとの未来”に貢献する事業を創造し続ける』というビジョンを実現するために、ふるさと納税をはじめとした「コンシューマ事業」と、テクノロジーを駆使した「インターネット広告事業」の2つの領域で成長しているマーケティングカンパニーです。



【株式会社アイモバイル 会社概要】

社名 ： 株式会社アイモバイル

所在地： 東京都渋谷区渋谷三丁目26番20号 関電不動産渋谷ビル 8階

代表者： 代表取締役社長 野口 哲也

設立 ： 2007年8月17日

URL ： https://www.i-mobile.co.jp/

【本リリースに関するお問合せ】

株式会社アイモバイル

Mail：info@i-mobile.co.jp