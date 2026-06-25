【茨城県常陸太田市】オンライン移住イベント「見つけよう！ちょうどいい田舎暮らし」を開催します

常陸太田市

本イベントは、実際に常陸太田市へ移住した移住者が、自身の経験をもとに企画し、ファシリテーターとして進行します。田舎でのリアルな暮らしや、里山や街中の魅力を、分かりやすくお伝えします。

移住を考え始めたばかりの方へ

・移住に興味はあるけれど、何から始めればいいの？

・住まいはどうやって探すの？

・仕事や収入はどうしている？

・田舎での暮らしで「良かったこと」「困ったこと」は？

こうした疑問について、常陸太田市ならではの事情や具体例を交えながらお話しします。

また、自然に囲まれた地域で、趣味や自分らしい暮らしを楽しんでいる先輩移住者ゲストをお迎えし、実体験をもとに、皆さんの気になること・不安・疑問にお答えします。移住前に準備したこと、住居の探し方、移住後の暮らしの変化など、ぜひ気軽にご質問ください。

気軽にご参加いただけます。

・画面オフ参加 OK

・耳だけ参加 OK

・チャットでの質問 OK

ラフな参加スタイルでも大歓迎です。

＼こんな方にオススメ／

・常陸太田市での暮らしに興味がある・これから考えてみたい方

・自然豊かな地域でのスローライフに惹かれている方

・移住から転職までの流れや現実を知りたい方

・自分に合った仕事が地域にあるか気になっている方

・中古住宅や一軒家の探し方を知りたい方

・実際の移住者のリアルな話を聞いてみたい方

開催概要

【開催場所】オンライン「Zoom」

【参加費】無料

【応募締切】各イベント開催日の前日まで

○第１回：子育て編

【日程】令和８年7月11日（土）

【開催時間】10:00～12:00

○第２回：農的暮らし編

【日程】令和８年10月17日（土）

【開催時間】10:00～12:00

○第３回：在宅ワーカー編

【日程】令和９年1月27日（水）

【開催時間】19:00～21:00

内容

1．常陸太田市の紹介

2．常陸太田市での暮らしの紹介

・実際の暮らしの事例

・近隣のお店や生活費

3．移住者ゲストトーク（1回あたり１組）

・移住の経緯

・常陸太田市を選んだ理由

・仕事・暮らし・苦労話

4．フリートーク・質疑応答

参加特典（条件付き）

以下の特典をご用意しています。

１. 「お買い物1,000円分券」TSUTAYA BOOKSTORE 常陸太田（イベントごとの申込先着5組）

（対応商品：書籍、文具雑貨、食雑貨、トレーディングカードなど店舗取扱い商品 ※ただし図書カードなど金券は除く）

２. 「お試し居住利用券」3日利用無料（イベントごとに抽選1組）

※以下すべての条件を満たした方が対象となります

・常陸太田市外在住の方

・イベント終了後のアンケートに回答

※特典の当選連絡は、イベント終了後1か月以内に当選者の方へメールにてお知らせします。

お申し込み方法

チラシに掲載されているQRコードからお申し込みください。

問い合わせ先

常陸太田市企画部少子化・人口減少対策課

TEL：0294-72-3111（内線：346）

MAIL: kikaku3@city.hitachiota.lg.jp

主催：常陸太田市

運営：合同会社創荘

詳細を見る :https://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/jozuru-life/news/page011176.html