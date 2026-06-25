「Studio」と「楽楽メールマーケティング」が連携を開始

Studio株式会社Studioと楽楽メールマーケティングのロゴ画像

AI搭載の国産Web制作プラットフォーム「Studio」を運営するStudio株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：石井 穣）は、株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中村 崇則）が提供するメールマーケティングサービス「楽楽メールマーケティング」（旧名称：配配メール）と連携を開始いたしました。

本連携では、「Studio」と「楽楽メールマーケティング」のメール配信・顧客管理機能を掛け合わせることで商談化率の最大化を目指します。

連携の背景

BtoBマーケティングでは、リードを獲得しても顧客のWeb行動を十分に把握できず、次のアプローチを判断しづらい状況が続いています。

その結果、思うように問い合わせや商談に結びつかないという課題を抱える企業が多く見られます。両社はこうした課題の解決を目指し、連携に至りました。

今回の連携により、メールへの反応やWeb来訪から顧客の興味・関心を把握し、Webサイトの改善や営業アプローチに迅速に反映できる仕組みの構築が可能になります。

本連携により実現すること

「楽楽メールマーケティング」と「Studio」を組み合わせることで、商談獲得に向けた施策をマーケターや営業担当者自身で迅速に展開できる環境を実現します。

エンジニアへの依頼不要で、リード・商談獲得の機能をすぐに活用

フォーム作成、ポップアップ表示、日程調整といったリード・商談獲得に役立つ機能を、マーケターや営業担当者自身で設定・運用できます。施策の実行に必要な準備を、スピーディーに進められます。

来訪ページをもとに、顧客の興味関心を把握

閲覧されたページを、顧客の興味関心や検討状況を理解する手がかりとして活用できます。メールや電話などの接点において、一人ひとりの状況に応じたコミュニケーション設計が可能になります。

施策に応じた遷移先ページをスピーディーに作成・公開

Studioでは、ページの複製や新規作成、テキスト・画像の編集をノーコードで行えます。これにより、顧客の反応や状況に合わせた遷移先ページを短期間で作成・公開し、タイムリーなコンテンツ提供につなげられます。

両社サービスの概要

「Studio」について

日本発のWeb制作プラットフォーム「Studio（スタジオ）」。ユーザー数は90万人を突破し、スクラッチ開発と遜色ないクオリティのWebサイトをワンストップで構築・公開・運用できます。官公庁や上場企業、スタートアップなど、あらゆる企業・組織でご活用いただいております。

▼「Studio」製品サイト

https://studio.design/ja(https://studio.design/ja/?utm_source=rakus&utm_medium=press_release&utm_campaign=rakus_integration&utm_content=prtimes)

「楽楽メールマーケティング」について

「楽楽メールマーケティング」は、累計10,000社以上の導入実績から得た実践的ノウハウをもとに、必要な機能をすべて搭載したメールマーケティングサービスです。マーケティングの専門知識がなくても、直感的な操作でセグメント配信やステップメールなどの高度な機能を誰でも簡単に使いこなせます。さらに、配信案の提案や添削といった成果を出すための“運用”を共に構築する継続的なサポートで、費用対効果に優れた効果的なメールマーケティングを支援します。

▼「楽楽メールマーケティング」製品サイト

https://www.rakus.co.jp/rakurakucloud/mailmarketing/

両社概要

Studio株式会社

代表者 代表取締役CEO 石井 穣

所在地 〒153-0042 東京都目黒区青葉台三丁目6番28号 住友不動産青葉台タワー9階

設立 2016年4月19日

資本金 100百万円（資本準備金を除く）

従業員数 78名（2025年5月時点／役員及び正社員）

事業内容 AI搭載Web制作プラットフォーム「Studio」の開発・運営

企業サイト https://studio.inc

株式会社ラクス

代表者 代表取締役社長 中村 崇則

所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目27番5号

設立 2000年11月1日

資本金 3億7,837万円

事業内容 クラウドサービス事業

企業サイト https://www.rakus.co.jp/