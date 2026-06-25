AI inside、橋本ホールディングスとDX・AI事業包括連携協定を締結一 建設業から地域のAIインフラ創出へ

AI inside 株式会社

AI inside 株式会社（代表取締役社長CEO：渡久地 択、本社：東京都港区、以下「AI inside」）と 株式会社橋本ホールディングス（本社：静岡県焼津市、代表取締役社長CEO：橋本 真典、以下「橋本ホールディングス」）は、建設業および地域社会におけるAI活用モデルの創出と展開を目的とした、DX・AI事業包括連携協定を締結しました。

両社は、AI inside の先進的なAI技術と橋本ホールディングスが統轄する橋本グループの建設業における知見や地域ネットワークを組み合わせ、2026年7月から建設現場でのAI活用に向けた共同実証を開始します。

締結の背景

建設業は、現場で培われた職人の技術と経験によって、高い品質を支えてきた産業です。一方で、その品質は多くの工程を人手に頼ることで成り立っており、人手不足や技能継承が構造的な課題となっています。現場には図面・施工写真・報告書・点検記録など、形の定まらないデータが集積します。これらを処理し、現場の判断を引き受けるAIエージェントが、建設業の生産性や品質を左右し始めています。

AI inside は、 AIを動かすための推論専用ハードウェア「AI inside Cube」、AI統合基盤「Leapnet」を一貫して自社開発しています。2026年5月には、この技術基盤を展開し、AI推論ネットワークを構築する「Sovereign Grid」*1 を始動し、企業が自らAI基盤を保有・活用する新たな事業構造づくりを進めています。

橋本ホールディングスは、統轄する橋本グループの建設業におけるAI活用を推進する方針のもと、自社の現場で培ってきた知見をもとにAIエージェントを自ら構築し、活用していきます。将来的には、この知見を地域の企業などへ広げ、地域全体の発展に貢献していく可能性についても、地域共創型モデル「（仮称）焼津モデル」として検討していく予定です。

両社は、AIを基盤とした新しい産業構造を共に創っていくという目的のもとに、本協定の締結に合意しました。

*1 5月13日発表 AI inside、国内データセンターをAI Factoryに転換する「Sovereign Grid」を始動― AI推論ネットワークを構築(https://inside.ai/news/2026/0513_sovereign-grid/)

協業内容

橋本ホールディングスは、AI inside が提供する「Leapnet」を活用し、橋本グループが有する建設業の現場課題に即したAIエージェントの開発・実証を進めます。これにより、橋本ホールディングスは、橋本グループが培ってきた知見をもとにAIエージェントを構築し、顧客へのさらなる価値提供に繋げていくことを目指します。また、AI統合基盤を自社で保有する事業構造についても検討していきます。

両社は、「Sovereign Grid」をはじめとする先進技術の活用に向けた共同検討を推進していきます。

AI inside 株式会社 代表取締役社長CEO 渡久地 択 コメント

建設業は、AIエージェントが最も効く産業の一つです。図面、施工写真、点検記録、現場の判断―そこに積み上げられてきた技能と知見は、建設業の核心であり、地域社会の財産です。

橋本ホールディングスは、自社の技能を次代へ受け継ぐ器として、AIエージェントを構築され、現場で生まれた知見が地域のAI基盤として循環していく― 焼津から始まるこの取り組みは、橋本グループが保有する建設業の知性を地域社会に残し続けるための、最初の実装となります。

ここから、地域が主体となる産業インフラの形が、日本各地で生まれていくことを確信しています。

株式会社橋本組 橋本ホールディングス 代表取締役CEO 橋本 真典 コメント

私たちは建設会社ですが、建物やインフラをつくるだけでなく、地域の未来を支える存在でありたいと考えています。

今回の包括連携協定は、単に新しい技術を導入するためのものではありません。

建設業が抱える人手不足や生産性向上といった課題に向き合いながら、AIやDXを活用して地域にどのような新しい価値を生み出せるのかを考える第一歩だと思っています。

橋本組には現場があります。地域とのつながりがあります。そして、100年を超える歴史があります。AI inside には最先端の技術と知見があります。

お互いの強みを持ち寄りながら、まずは建設業の課題解決に取り組み、その先に地域企業や地域社会にも役立つ取り組みへ発展させていきたいと考えています。

私たちはこれからも、地域に根差した企業として挑戦を続け、次の世代に誇れる地域づくりに貢献してまいります。

私たちは、建設会社として培った現場力を強みに、地域の未来づくりに挑戦し続けます。

AI inside 株式会社について

AI inside 株式会社は、生成AI・大規模言語モデル（LLM）や自律型AIの研究開発と社会実装を推進するテックカンパニーです。日本語のドキュメント処理に特化したLLM「PolySphere」の開発をはじめ、政府機関・地方公共団体・民間企業など7万ユーザ超への導入実績を持ち、独自のAI基盤の構築と普及を進めています。主力プロダクトである「DX Suite」は、データ入力業務に特化したAIエージェントとして、前後工程全体の自動化を実現しています。これらの取り組みを通じて、人とAIの協働を推進し、生産性向上と業務効率化によって創出された時間を、より付加価値の高い業務へ移行する「VALUE SHIFT」を実現します。

https://inside.ai

※文中の製品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。