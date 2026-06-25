応用技術、旭化成ホームズの住宅施工DXを推進したWeb仮設計画システムの事例を公開

応用技術株式会社

応用技術株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：小西 貴裕、以下応用技術）は、旭化成ホームズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼 社長執行役員：大和久 裕二、以下旭化成ホームズ）に提供しているWeb仮設計画支援システム「Web Construction Planner（以下、WCP）」の導入事例記事を本日公開いたしました。

旭化成ホームズがWCPにより新築住宅での元請け主導による施工計画を実現し、同社の施工DXに寄与したポイントを紹介しています。

事例のハイライト

- 元請け主導を阻む作図工数と手戻りの課題：エクセルで行われていた仮設計画の図面精度のばらつきや、寸法ミスによる手戻り、工期遅延といった現場のボトルネック- iPadを活用したマニュアル不要の現場定着： CADの専門知識がない担当者でも現場で寸法を確認しながら、直感的にクレーンの揚程シミュレーションや部材配置ができる高い操作性- 事故件数半減と月8時間の労働時間削減： WCP導入後、新築工事における保安防災事故件数が対前年比で51％減少。計画変更や手戻りの減少により、工事担当者だけでなくパートナーである工事店の負担軽減も- 基幹システムとの連携： 図面登録から検収・支払いまでをシームレスに繋ぐ社内のシステム連携を実現し、DX推進に寄与

事例記事：旭化成ホームズがWeb仮設計画システムで実現した住宅施工DX(https://tobim.apptec.co.jp/usercase/asahikasei-wcp/?utm_source=prtimes&utm_campaign=tobim-asahikasei-wcp-pr)

WCPサービス詳細(https://tobim.apptec.co.jp/solution/wcp/?utm_source=prtimes&utm_campaign=tobim-asahikasei-wcp-pr)

応用技術株式会社について

応用技術は1984年の会社設立以来、ものづくり支援やBIM/CIM、GISを活用した「ソリューションサービス事業」と防災・環境分野を対象とした「エンジニアリングサービス事業」を両輪に、お客様の課題を価値に変えるイノベーションカンパニーとして成長しています。BIM分野においては、BIMソフト「BooT.one」の開発・販売をはじめ、コンサルティング、トレーニング、システム開発など、BIMの導入から活用までを総合的に支援しています。

応用技術株式会社(https://www.apptec.co.jp/)