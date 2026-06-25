ヨーロッパから日本初上陸のドーナツブランド【LA PANADERIA DOTS(ラ・パナデリーアドッツ)】から、夏季限定でレモンジャム・ドッツが新登場！

株式会社 侍ファクトリー

株式会社侍ファクトリー(本社:札幌市北区、代表:久保正明)が手がける、ヨーロッパから日本初上陸のドーナツブランド「LA PANADERIA DOTS(ラ・パナデリーアドッツ)」は夏季限定で「レモンジャム・ドッツ」を発売します。2026年6月下旬から全国催事・オンラインショップで販売します。

レモンジャム・ドッツ

ブランド自慢のやわらかくモチモチとしたドーナツ生地の中に、みずみずしく爽やかなレモンクリームを贅沢に包み込みました。一口食べた瞬間に、レモンの心地よい甘酸っぱさと爽やかな香りが口いっぱいに広がる、夏にぴったりの爽やかなドーナツです。

【販売価格】390円（税込）

【販売期間】2026年6月下旬から順次販売(なくなり次第終了となります)

【販売店舗】駅ナカや全国百貨店などのLA PANADERIA DOTS催事(一部取り扱いの無い店舗もございます。)、オンラインショップにて販売

※催事の予定はInstagramをご覧いただくのが便利です。

LA PANADERIA DOTSとは

ドーナツ発祥の地、ヨーロッパから直輸入でお届けするドーナツブランドです。定番フレーバーから海外らしいカラフルな見た目のドーナツまで、幅広く取り揃えています。2018年の発売開始以来、全国各地のポップアップストアへの出店や通信販売などを行い、着実にファンを増やしています。

HP ：https://samurai-f.com/brand/la_panaderia_dots/

通信販売HP：https://lapanaderiadots.com/

Instagram ：https://www.instagram.com/lpdots/

株式会社侍ファクトリーとは

侍ファクトリーは、自社製造の洋菓子や海外の上質なスイーツ・パンを販売する会社です。「侍のプリン」が看板商品の「プリン本舗」や、ヨーロッパ直輸入の人気ドーナツ「LA PANADERIA DOTS」など、8つのブランドを展開しています。主に、全国の百貨店、商業施設で開催される催事で商品販売しており、年間約1,000件の催事へ出店しています。

社名 ：株式会社侍ファクトリー

本社所在地：〒001-0026 札幌市北区北26条西3丁目2－5

代表取締役：久保正明

設立 ：2011年8月31日

HP ：https://samurai-f.com