【わらび茶屋 翠】ゆめタウン姫路店6月27日(土)NEW OPEN～兵庫県姫路市に初進出～

株式会社UNI6月27日わらび茶屋 翠 ゆめタウン姫路にOPEN！

「77Sweets shop」を展開する株式会社UNI（本社：兵庫県姫路市、代表取締役：岡本 直也）は、わらび餅と濃茶を楽しむ新感覚の茶屋「わらび茶屋 翠」を、2026年6月27日（土）にゆめタウン姫路（兵庫県姫路市）にオープンします。

箸で持ち上げるとゆっくり伸びる、たっぷりのきな粉をまとった"切ってない一本わらび餅"を看板商品に、見た目の楽しさと味わいの両方にこだわった抹茶スイーツを展開します。

詳細は公式Instagramをご覧ください。

公式Instagramはこちら :https://www.instagram.com/warabi_sui?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==

■オープンの背景・目的

わらび茶屋 翠は、「わらび餅と濃茶を楽しむ現代の茶屋」というコンセプトに基づき、思わず食べたくなるような特別感のあるわらび餅と抹茶スイーツを皆様にお届けします。

見た目の楽しさと味の美味しさの両方にこだわった商品を提供いたします。

■店舗の特徴・サービス内容

わらび茶屋「翠」で販売予定のメニュー。

「わらび茶屋 翠」はこだわりの濃厚な宇治抹茶と、もっちりとした弾力が魅力のわらび餅を使用した和スイーツ専門店です。

ひとくち頬張ると抹茶の豊かな香りが広がり、噛むほどにわらび餅ならではの食感を楽しめます。口いっぱいに広がる濃茶の味わいと、後に残る上品な余韻をぜひご堪能ください。

切ってない一本わらび餅

もっちりとした弾力と解ける口当たりを両立した、翠自慢の名物わらび餅。

箸で持ち上げるとゆっくり伸びる、もっちり食感がたまらない。

たっぷりのきな粉をまとった見た目のインパクトと弾力のある食感をお楽しみください。

翠の宇治抹茶パフェ

もっちりわらび餅、抹茶アイス、粒あん、抹茶ゼリー、宇治抹茶ソースを贅沢に重ねた翠のこだわりパフェ。

抹茶の濃厚な香りと和素材の美味しさを一度に楽しめる、満足感たっぷりな一品です。

宇治抹茶ストレート/宇治抹茶ラテ

宇治抹茶ストレートは厳選した宇治抹茶を使用し、抹茶本来の香りと旨みをまっすぐに味わえる一杯。

口に含んだ瞬間に広がる豊かな風味と、後から続く心地良い余韻をお楽しみください。

宇治抹茶ラテは濃厚な宇治抹茶とまろやかなミルクを丁寧に合わせた人気の一杯。

抹茶の深い香りを残しながらも飲みやすく、和の味わいを気軽に楽しんでいただけます。

■新店情報「わらび茶屋 翠 ゆめタウン姫路店」

・住所：兵庫県姫路市神子岡前3丁目12-17 ゆめタウン姫路2F フードコート クレープは別腹店内

・電話番号：050-8880-7781

・営業時間：10時～20時

・定休日：なし

【会社概要・問い合わせ先】

・運営会社：株式会社UNI

・代表取締役社長：岡本 直也

・事業内容：77Sweets shop FC本部

・電話番号：079-280-8005

・問い合わせ先：info@77sweets.com

ホームページ :https://77sweets.com/