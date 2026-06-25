夏が来たら、ヒマワリ。花言葉は「あなただけを見つめる」「情熱」「憧れ」まっすぐな想いを届ける、7月に贈りたい花

第一園芸株式会社

花と緑に関する事業を展開する第一園芸株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山村勝治、三井不動産グループ）は、7月のおすすめの花「ヒマワリ」のフェアを7月1日（水）から第一園芸・ビアンカバーネット・エルベシャトランの全店舗で展開します。

■夏の始まりに、元気を運ぶ花。ポジティブな気持ちを届けるヒマワリ

まっすぐ太陽に向かって咲くヒマワリは、見ているだけで元気をもらえる夏の代表的な花。明るくエネルギッシュな姿は、夏の始まりに前向きな気持ちを運んでくれる存在です。

ヒマワリには、「あなただけを見つめる」「情熱」「憧れ」といった花言葉があり、大切な人を想う気持ちを伝える花として親しまれています。

明るく前向きな印象のヒマワリは、応援や感謝の気持ちを届けたい時にもぴったりの花です。

暑さや忙しさで少し疲れを感じやすい時季だからこそ、空間に明るい花を取り入れることで、気持ちまで軽やかに切り替わります。

7月14日（火）は「ひまわりの日」。1977年7月14日に、日本で初めて気象衛星「ひまわり」が打ち上げられたことに由来するといわれています。

そんな7月は、暮らしの中にヒマワリを取り入れて、夏ならではの明るく前向きな時間を楽しんでみてはいかがでしょうか。

■ 店頭おすすめアイテム

『ヒマワリのブーケS』

ショップおすすめのヒマワリをシンプルなブーケに仕上げました。コンパクトなサイズでちょっとしたギフトやご自宅用にもおすすめです。

販売価格：1,320円（税込）

展開期間：7月1日（水）～7月31日（金）

『ヒマワリのブーケM』

ショップおすすめのヒマワリを程よいボリュームのブーケに仕上げました。季節の贈り物におすすめです。

販売価格：3,850円（税込）

展開期間：7月1日（水）～7月31日（金）

『ヒマワリのアレンジメント』

ショップおすすめのヒマワリをナチュラルなアレンジメントに仕上げました。器付きでそのまま飾って楽しめます。

販売価格：4,400円（税込）

展開期間：7月1日（水）～7月31日（金）

※画像はイメージです。使用する花や資材は店舗や入荷状況によって異なります。

■ヒマワリで、夏の始まりを前向きな気持ちで過ごしてほしい

第一園芸フラワービジネス事業本部デザイナー 志村紀子

強い日差しとともに夏の訪れを感じる7月。暑さや忙しさで、少し夏バテぎみになるこの時季にこそ、ヒマワリの明るいエネルギーを取り入れてみてほしいと思います。まるで太陽のように明るいヒマワリは、見ているだけで自然と気持ちを前向きに切り替えてくれる存在です。

リビングやデスクにさりげなく飾るだけで、空間がぱっと明るくなり、夏の疲れで気分が沈みがちな日にも、気持ちをやさしく整えてくれます。誰かに贈るのはもちろん、がんばる自分自身へのエールとして取り入れるのもおすすめです。

夏の始まりを、少しでも心地よく、前向きに過ごすために。第一園芸がおすすめするヒマワリを、暮らしや贈り物に取り入れて、この季節ならではの楽しみ方を見つけてみてはいかがでしょうか。

アートコンペディションFlower Art Award 2026 in TOKYO MIDTOWN「フローリスト オブ フランスチャレンジ2026」でグランプリを受賞した志村がデザインするブランド「Noriko Shimura」もオンライン限定商品を販売中です。

こちらもぜひご覧ください。

https://www.daiichi-engei.co.jp/category/NORIKOSHIMURA/

■飾り方いろいろ！あしらい方のヒント

■ヒマワリを、ドライフラワーでも楽しむ

大き目な花瓶にざっくりと。長さや花の向きはあえて揃えず、ラフに生けるのがポイントです。きちんと整えるよりも、少し無造作に仕上げることで、ナチュラルでのびやかな雰囲気に仕上がります。存在感のあるヒマワリは、一輪挿しにぴったり。花の向きを固定しやすい、口のすぼまった花瓶を選ぶと、自然と美しい表情に整います。コップなどにいけた花を帽子に入れるだけで、夏らしい花あしらいに。カゴバッグでもおすすめです。茎を短くカットし、花首だけをカップ＆ソーサーに。花が直接水に触れないようにすると、より長く楽しめます。茎が折れてしまった時にもおすすめです。

ヒマワリは、ドライフラワーとしても長く楽しめる花です。きれいな状態のうちにドライにすることで、より美しく残すことができます。

直射日光を避けた風通しの良い場所で、花を逆さにして吊るしておくと、1週間ほどでドライフラワーが完成します。乾燥が進むにつれて、水分を含んだみずみずしい質感から、落ち着いた風合いへと変化していく過程も楽しみのひとつです。フレッシュなときの明るく元気な印象とは異なり、ドライならではのシックでアンティーク調の色合いも魅力。飾る場所や季節感に合わせて、ヒマワリの新たな表情を楽しんでみてはいかがでしょうか。

■長く楽しむためのポイント

１. 切り口を新しくして、水を吸いやすく

花を長持ちさせるためには、切り口を新しくして水をしっかり吸わせることが大切です。水替えの際に、ぜひ茎の切り戻しを行ってみてください。茎は短めのほうが水も上がりやすく、花持ちも良くなります。元気がなくなってきたら、思い切って長さを短くするのもおすすめです。

２. なるべく涼しい場所に置く

置き場所はエアコンの風が直接当たらない、なるべく涼しい場所がベストです。人が心地よく感じる室温は、花にとっても過ごしやすい環境です。

直射日光や暑くなりやすい場所は避け、この季節に室温が高くなりがちな玄関やトイレなどに飾る場合は、あらかじめ短めにしておくと、より長く楽しむことができます。

■ヒマワリの基本情報

□出回り時期：通年（最盛期は6月～9月）

□香り：なし

□学名：Helianthus annuus

□分類：キク科ヒマワリ属

□和名：向日葵（ヒマワリ/ヒュウガアオイ）、日輪草など

□英名：Sunflower

□原産地：北アメリカ

□花言葉：「あなただけを見つめる」「情熱」「憧れ」など

■7月のレコメンドフラワー「ヒマワリ」はこちらから！

店頭ではこちらのフライヤーを配布しています

https://www.daiichi-engei.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/88104fcda1c2e1d3a136b499fbce1797.pdf

お取り扱い店舗

◇第一園芸

・東京：日本橋店、三越日本橋店、三越銀座店、伊勢丹新宿店、田園調布店、ゲートシティ大崎店、東京倶楽部ビル店

・神奈川：ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテルフラワースタジオ、横浜ベイホテル東急フラワースタジオ

・北陸地方：ホテル日航金沢フラワースタジオ

・東北地方：仙台トラストシティフラワースタジオ

◇BIANCA BARNET（ビアンカバーネット）

BIANCA BARNET BY OASEEDS東京ミッドタウン日比谷店

◇Herve Chatelain（エルベシャトラン）

Herve Chatelain GRAND NIKKO TOKYO BAY MAIHAMA Shop

■第一園芸株式会社 概要

第一園芸は、花と緑のプロフェッショナルとして創業128年を迎える、三井不動産グループの企業です。店舗やオンラインショップでの個人/法人向け商品の販売、婚礼装花、オフィスビルや商業施設などの都市緑化や公園・庭園などの造園・管理を手がける緑化事業、季節の空間装飾事業など、幅広い事業を展開しています。今後も第一園芸は花と緑に囲まれ豊かで潤いのある、そして持続可能な社会の実現を目指して挑戦しつづけます。

所在地：東京都品川区勝島1丁目5番21号 三井物産グローバルロジスティクス勝島20号館

代表者：代表取締役社長 山村勝治

創業：1898年（設立1951年）

資本金：4億8千万円

株主：三井不動産株式会社（100％）

HP： https://www.daiichi-engei.jp/

公式Facebook：https://www.facebook.com/daiichiengei/

■三井不動産グループのサステナビリティについて

三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。

2024年4月の新グループ経営理念策定時、「GROUP MATERIALITY（重点的に取り組む課題）」として、「１．産業競争力への貢献」、「２．環境との共生」、「３．健やか・活力」、「４．安全・安心」、「５．ダイバーシティ＆インクルージョン」、「６．コンプライアンス・ガバナンス」の６つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。

【参考】

・「グループ長期経営方針策定」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/

・「グループマテリアリティ」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/

・「＆ EARTH for Nature」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/business/development/earth/for-nature/

《本件に関する報道関係からのお問い合わせ》

第一園芸株式会社 広報課 谷中

Tel：03-6404-1501 ／ Mail：info_pr@daiichi-engei.co.jp