Instagramキャンペーンで募集したグッズアイデアが決定！バファローズコラボグッズ付宿泊プランで思い出をゲット

オリックス・ホテルマネジメント株式会社

クロスホテル大阪（所在地：大阪市中央区、総支配人：高橋 信晴）はオリックス・バファローズとクロスホテル大阪のオリジナルコラボグッズが付いた宿泊プランと、バファローズの恒例イベント「Bs オリ姫デー2026」の限定ユニフォームと観戦チケット引換券がセットになった宿泊プランを本日よりホテル公式ウェブサイト（https://cross-osaka.orixhotelsandresorts.com/）にて販売を開始します。

推し選手のユニフォームやお気に入りの応援タオルなどを入れて、試合観戦や旅行でも活躍する圧縮ポーチ イメージ

※ユニフォームはついておりません

2026年2月～3月に実施した「Instagramキャンペーン」でいただいた理想のグッズアイデアから「圧縮ポーチ」に決定しました。扉のデザインを施した圧縮ポーチは旅行や試合観戦で使用する応援タオルを入れるなど、「Bs ROOM 2026」に到着した際のわくわく感をどこでも体感いただける扉のデザインを施しました。

また、バファローズ恒例イベント「Bsオリ姫デー2026」限定ユニフォームと「京セラドーム大阪」または「ほっともっとフィールド神戸」において開催される1軍公式戦の観戦チケットを予約できる引換券が付いたプランもご用意。

激闘を繰り広げるオリックス・バファローズを応援しよう！

■【Bs ROOM 2026】オリックス・バファローズ コラボルーム＆オリジナルグッズ付き宿泊プラン概要

Bs ROOM 2026 イメージ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/101028/table/585_1_e0dcaab5986c0799b4253382d7ea9b6e.jpg?v=202606251251 ]

■【Bs ROOM 2026】スーパーエグゼクティブシート観戦チケット&オリジナルグッズ付き宿泊プラン概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/101028/table/585_2_a199914ce4ea1a4c116b05a0fa289b1f.jpg?v=202606251251 ]

■【Bs オリ姫デー 2026応援プラン】イベントユニフォーム＆観戦チケット引換券付き宿泊プラン概要

Bs オリ姫デー 2026 ロゴ[表3: https://prtimes.jp/data/corp/101028/table/585_3_ee7055c1ffd74da74fb85dd4e5a8eaef.jpg?v=202606251251 ]

上記プランのご予約は、公式ウェブサイトhttps://cross-osaka.orixhotelsandresorts.com/

または、お電話（TEL.06-6213-8281）にて承ります。

※ご要望に応じて申込条件書面を遅滞なく別途お送りします。



クロスホテル大阪について：

なんばの中心地に位置し、大阪・御堂筋の四季折々の銀杏並木の眺望や、道頓堀の夜景が魅力のスタイリッシュなライフスタイルホテルです。赤色を基調とした色鮮やかなデザインとすることで、新しく力強い洗練された空間を演出した全 229 室の客室のほか、さまざまなシーンに対応する「TERRACE & DINING ZERO」では、こだわりのお料理とお酒をご提供します。また、アートや伝統文化、食などの文化活動を通して、地域の歴史の古さと新しさの融合を表現する活動を推進しており、地域のにぎわいの創出にも貢献してまいります。

公式ウェブサイト： https://cross-osaka.orixhotelsandresorts.com/

Instagram公式アカウント： https://www.instagram.com/crosshotelosaka/

CROSS HOTEL（クロスホテル）について：

CROSS HOTELは、主要都市のプライムロケーションに位置し、人や地域とつながり、各地のトレンドと歴史を発信・体験できるライフスタイルブランド。現在展開する3軒のクロスホテルは札幌、大阪、京都の中心地で、いつ立ち寄っても、新たな発見と心に刺激が感じられるひとときをお届けします。

ORIX HOTELS & RESORTS（オリックス ホテルズ＆リゾーツ）について：

ORIX HOTELS & RESORTSは、オリックス・ホテルマネジメント株式会社の旅館・ホテルの運営事業ブランドです。ラグジュアリーからカジュアルまで、旅館とホテルを両軸に幅広いカテゴリーを有し、「また行きたい、と思っていただける場所。」をご提供するべく、お越しいただく皆さまのさまざまなライフステージに合わせた体験をお届けしています。2026年7月には「クロススイーツ東京浅草」を新規開業予定で、北は北海道から南は福岡、大分まで計6ブランドにて15の旅館・ホテルを展開してまいります。

ORIX HOTELS & RESORTS 公式ウェブサイト： https://www.orixhotelsandresorts.com/

ORIX HOTELS & RESORTS Instagram公式アカウント： https://www.instagram.com/orix_hotels_and_resorts/