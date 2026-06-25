ステーキ宮、ドリアが主役の18日間！約6割引の700円から楽しめる期間限定キャンペーン

株式会社アトム

コロワイドグループの株式会社アトム（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：植田剛史）が展開するステーキ宮では、2026年7月3日（金）よりドリアの逆襲キャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンでは、ステーキ屋が本気で作ったドリアを主役として打ち出し、「宮ミートドリア」を700円（税込770円）、「とろ～りチーズとぷりぷり海老のドリア」を800円（税込880円）のお試し価格で提供いたします。いずれもディナー価格（※）から約6割引となるお得な価格で、気軽にお楽しみいただけます。

※グランドメニュー価格からライスバー＆全粒粉ロール食べ放題とスープバー、サラダバーを引いた価格

対象となるドリアは、2026年4月のメニュー改定で新たに登場したメニューです。ステーキやハンバーグといった定番商品に加え、新たな魅力としてより多くのお客様に体験していただきたいという思いから、本キャンペーンを実施いたします。本キャンペーンでは、 1グループの全員がメインメニューをご注文いただいたお客様にお試し価格を適用するほか、ドリア単品でのご注文も期間中は20%OFFでご提供いたします。ご家族やご友人とのお食事の中で、ステーキやハンバーグとともにシェアしながら楽しめる一品としてご利用いただけます。

「宮ミートドリア」は、お肉の旨みとトマトの酸味、バターのコクが調和した濃厚な味わい。

「とろ～りチーズとぷりぷり海老のドリア」は、チーズのコクと海老の食感が楽しめる、幅広い世代に人気の味わいに仕上げております。どちらも焼きたて熱々の状態で提供され、チーズの伸びや香ばしさも魅力のひとつです。

ステーキ宮ならではのこだわりを詰め込んだドリアを、お試し価格で楽しめる18日間。この機会にぜひ、ステーキ宮で“ドリアが主役になる体験”をお楽しみください。

【概要】

実施期間：2026年7月3日（金）～7月20日（月）

実施内容：１.宮ミートドリアを700円（税込770円）で提供

２.とろ～りチーズとぷりぷり海老のドリアを800円（税込880円）で提供

３.単品注文の場合は表示価格より20%OFFで提供

利用条件：1グループで中学生以上の全員がメインメニューをご注文

実施店舗：ステーキ宮全店

群馬県の一部店舗とイオンモール下田店は一部内容が異なります。詳しくは公式HPをご確認ください。

＜ステーキ宮＞

1975年5月24日栃木県宇都宮市にて創業。うれしい、楽しい、おいしいレストランを合言葉に、安全安心なステーキとハンバーグを、創業の味『宮のたれ』で召し上がっていただく、ステーキ専門レストランです。2026年6月1日現在101店舗。

徹底した品質管理による品質や安全性は創業当時から現在まで変わりません。

ステーキの他にも種類豊富なスープバー・サラダバー・ドリンクバー付のセットメニューも好評です。 熱々の鉄板が奏でる音と香りのハーモニー、そして心をこめたおもてなしで、くつろぎのひとときをご提供致します。

【会社概要】

社名 ：株式会社アトム

本社所在地 ：〒220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F

事業内容 ：東北・北関東・東海・北陸地区における直営・FC飲食チェーンの経営

設立 ：1972年1月（2009年3月26日 株式会社ジクト吸収合併）

資本金 ：100百万円

公式ホームページ :https://www.atom-corp.co.jp/

社名 ：株式会社コロワイド（英文名称：COLOWIDE CO., LTD.）

本社所在地 ：〒220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F

事業内容 ：1.飲食店の経営 2.各種食料品の仕入販売及び加工販売

設立 ：1963年4月

資本金 ：438億14百万円

店舗数 ：2,633店舗（2026年3月末時点）

公式ホームページ :https://www.colowide.co.jp/

コロワイドグループは、「すべては、お客様と社員のために」を企業理念に、全国で多様な外食ブランドを展開する“食”の総合プロデュース企業です。居酒屋をはじめ、レストランやデザート、給食事業、食品製造・流通まで幅広く手がけ、グループ一体となっておいしさと安心をお届けしています。

これからも「食への情熱」を原動力に、一人でも多くのお客様に「楽しかった、美味しかった」と感じていただける体験価値の創出に努めてまいります。