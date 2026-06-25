中規模ハイグレードオフィスビル「BIZCORE（ビズコア）」シリーズ『（仮称）BIZCORE秋葉原計画』着工

日鉄興和不動産株式会社

日鉄興和不動産株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：三輪 正浩）は、中規模ハイグレードオフィスビル「BIZCORE（ビズコア）」シリーズ12棟目となる『（仮称）BIZCORE秋葉原計画』（以下、本物件）について、着工いたしましたのでお知らせします。

なお、竣工は 2028年9月を予定しております。

■BIZCOREシリーズの特徴

○BIZCOREシリーズの特徴である「積層感」を継承した新しい外装デザイン

○基準階貸室は、天井高2,800mmの開放的な空間を実現

○1階エントランスホールから貸室まで多層のセキュリティで関係者以外の侵入防止、情報漏洩防止をアシスト

○喫煙所・屋上庭園を設け、入居者の快適性を追求したリフレッシュスペースを設置

▲『（仮称）BIZCORE秋葉原計画』外観完成予想CG

■『（仮称）BIZCORE秋葉原計画』の特徴

○BIZCOREシリーズで初のシェアオフィスを併設したオフィスビル

・2～4階に当社の会員制シェアオフィス「WAW」を設け、約5～20坪のバリエーションのある

プラン構成で幅広い面積帯のオフィスニーズに対応します。

・2階にはバルコニーを併設したラウンジを整備し、会議室・フォンブースなどの共用機能に加え、テナント同士がつながり交流を促す仕組みを導入します。1階飲食店舗とも連携したソフトサービスにより、ワーカー同士のコミュニケーションを促進させる環境・仕組みを一体的に構築します。

・ラウンジや会議室等の共用機能は、シェアオフィス利用者だけでなく5～9階の一般オフィス入居者も利用でき、入居者みなさまの満足度・利便性向上を図ります。

○複数路線利用可能な交通利便性の高い立地

・都営新宿線「岩本町」駅、JR・東京メトロ日比谷線「秋葉原」駅等が利用可能なマルチアクセスで

交通利便性の高い立地です。

○入居者満足度向上を目指す新たな取り組み

・1階にはBIZCOREシリーズ初となる飲食店舗を導入します。休憩やランチなどカジュアルなコミュニケーションが図りやすく、多様な働き方を可能にする空間を提供し、地域の賑わいづくりにも貢献します。

・各テナント専有部（一般フロア・WAW）や屋上庭園などの共用部に、ビル標準設備として株式会社オプライゾン（本社：東京都港区、代表取締役：佐藤 寛人）と連携したネットワークサービスを予め完備します。入居時の工事・ネットワーク運用にかかる人材・コスト負担を軽減するとともに、入居後はすぐに信頼性の高いインターネット環境を提供し、「きもちいいほど、はかどる」を体現したオフィス環境とサポートを実現します。

○BCP対策による安心・安全なオフィス環境の整備

・建物は、建築基準法において必要とされる強度の1.25倍以上の耐力を確保しています。

・万が一の備えとしてビル内に設けた入居企業専用の災害用備蓄品倉庫に、ビル側で在館人数（※）計3日分の水・食料・簡易トイレ等の備品を完備。（※）当社想定の在館人数でご用意

・上層階（5～9階）には耐震天井を採用。貸室天井についてはブレースを利用し、地震時の落下防止を図っています。また、災害時、本線からの電力供給が寸断された場合、ビル内非常用発電機によりテナント貸室内に電力供給を行います。（15VA/平方メートル 相当：最大24時間以上）

○屋上庭園と快適なオン・オフの環境

・BIZCOREシリーズの特徴である「屋上庭園」では、PC作業のための電源環境を整備し、業務利用とリフレッシュ双方に対応した環境を実現します。

・SDGsへの取り組み

・地球環境に配慮し、「BELS（建築物エネルギー性能表示制度）」の最高ランク6★（「ZEB Ready」相当）や「CASBEE（建築評価認証制度）」のAランク(自己評価)を取得予定です。

■物件概要

所在地 ：千代田区岩本町三丁目18番２号他（地番）

交通 ：都営新宿線「岩本町」駅A5番出口 徒歩3分

東京メトロ日比谷線「秋葉原」駅4番出口 徒歩5分

JR山手線「秋葉原」駅昭和通り口 徒歩7分

敷地面積：1,049平方メートル （約318坪）

延床面積：7,902平方メートル （約2,390坪）

構造規模：鉄骨造 地上9階

設計 ：西松建設株式会社 関東建築支社 一級建築士事務所

施工 ：西松建設株式会社 関東建築支社

竣工 ：2028年9月（予定）

■地図

≪日鉄興和不動産が提供するBIZCORE≫

「BIZCORE」とは、企業活動（BIZ＝Business）に資する本質（コア・Core）を追求したオフィスを提供したい、という私たちの事業理念を表したブランド名称です。

日鉄興和不動産が長年培ってきたオフィスビルの実績、知見を集結し、新時代を担う企業の成長、さらには「社員のチカラ」が最大限に発揮できるオフィスの空間を提供いたします。コンセプトである“きもちいいほど、はかどる”を、そこに集うワーカー一人一人が実感し、最高のワークタイム・パフォーマンスを発揮できるように、

「働く人」を見つめ、考え、進化し続けます。

〈ブランドロゴ〉

■「BIZCORE」シリーズ開発スケジュール（実績と予定）

BIZCORE神保町 竣工：2017年11月30日

BIZCORE赤坂見附 竣工：2019年3月29日

BIZCORE築地 竣工：2019年7月31日

BIZCORE渋谷 竣工：2020年1月31日

BIZCORE神田須田町 竣工：2021年9月30日

BIZCORE東神田 竣工：2022年11月30日

BIZCORE御茶ノ水 竣工：2024年1月31日

BIZCORE西新橋 竣工：2025年2月28日

BIZCORE飯田橋 竣工：2025年7月31日

BIZCORE日本橋 竣工：2025年12月26日

BIZCORE神保町II 竣工：2026年5月29日

（仮称）BIZCORE秋葉原計画 竣工：2028年9月（予定）

≪日鉄興和不動産が提供するシェアオフィスWAW≫

"WORK AND WONDER"をカタチにする空間：「ワクワクする気持ち、ワクワクする空間」「WA（和、輪）＝ゼロからの繋がり・広がりを築ける場所」をコンセプトに運営する会員制シェアオフィスです。働く中で WAWを生み出すには、しっかりとした土台となるコンディションが必要と考え、「WORK」のベースとして、「OPENNESS」（＝企業と人、企業同士が垣根なく繋がれる場）、「WELLNESS」（＝健康と健全な心と身体；Well Being であること）をテーマに、ソフト・ハード両面の環境を整備しています。

公式HP：https://work-and-wonder.com/

〈ブランドロゴ〉

■シェアオフィス「WAW」シリーズ開発スケジュール（実績と予定）

WAW日本橋 開業：2019年9月30日

WAW赤坂 開業：2019年10月28日

WAW神田 開業：2021年7月6日

WAW赤坂第35興和ビル 開業：2024年2月1日

WAW品川インターシティフロント 開業：2024年4月1日

WAW上野 開業：2024年4月25日

WAW大宮 開業：2025年2月28日

WAW虎ノ門アルセアタワー 開業：2025年5月7日

WAW SVAX西新橋ビル 開業：2026年3月1日

（仮称）WAW赤坂plusビル 開業：2026年12月（予定）