あのインク・デーモンの悪夢が再び蘇る――。大人気ダークホラー『BENDY and the INK MACHINE(R)』、PS5とSwitchパッケージ版が2026年10月22日に待望の国内発売！

SOFTSOURCE PTE LTD

2026年10月22日、日本の店頭に登場する『BENDY and the INK MACHINE(R)（ベンディーとインクマシーン）』で、インク・デーモンの暗い過去を再訪せよ！

(C) Joey Drew Studios. All rights reserved.

2026年6月25日、Soft Source（シンガポール）ー

Soft Source Pte Ltdは、Silver Liningおよび開発元のJoey Drew Studiosと提携し、

PlayStation 5およびNintendo Switch用パッケージ版

『BENDY and the INK MACHINE(R)（ベンディーとインクマシーン）』を2026年10月22日にリリースすることを発表いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FOyq4zfESQs ]

『Bendy and the Ink Machine(R)』は、アニメーションの遥かなる黄金期に始まり、極めてダークな未来へと行き着く、一人称視点のパズル・アクション・ホラーゲームです。

プレイヤーは主人公・ヘンリーとなり、ジョーイ・ドリュー・スタジオの廃墟と化したアニメーション工房を探索しながら、自らの過去の悪夢（デーモン）と再び対峙することになります。

角を曲がるたびに待ち受ける予測不能な展開に、胸が高鳴り――そして、あなたの幼き日の思い出は粉々に打ち砕かれることでしょう。

もう二度と、カートゥーンを普通の目で見られなくなるはずです....

【商品情報】

タイトル： 『BENDY and the INK MACHINE（ベンディーとインクマシーン）』

ジャンル： ホラー、パズルアクション

プラットフォーム： PlayStation 5/ Nintendo Switch（パッケージ版）

発売日： 2026年１０月２２日

価格： 5,720円（税込）

対応言語: こちらのタイトルは日本語, 英語, フランス語, イタリア語, ドイツ語, スペイン語, ポルトガル語, ロシア語, 中国語 (簡体字)に対応しております。

Soft Sourceについて

Soft Source Pte Ltd(https://www.softsourcepublishing.com/)は、シンガポールに拠点を置くゲームパブリッシャーです。私たちは、東南アジア発のインディーズタイトルのパブリッシングに強い情熱を注いでいます。

エッジの効いたスタイリッシュなビジュアルと、プレイヤーを魅了する高いゲーム性を兼ね備えた作品を世界中の皆様にお届けできることを、私たちは心から楽しみにしています。

＊上記の情報は現プレスリリース発行日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ:

Soft Source Pte Ltd

(担当: Community and PR Executive at Soft Source | Natalyn Soh | natalyn@softsource.sg もしくは、pr@softsource.sgまで)

販売に関するお問い合わせは、sales@softsource.sg までご連絡ください。