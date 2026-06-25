Sharkファン製品で夏の東京サマーランドがもっと涼しく快適に・楽しくなる！「Shark 超涼感DAY in 東京サマーランド」

シャークニンジャ合同会社

シャークニンジャ合同会社は、2026年7月4日(土)、5日(日)および7月11日(土)、12日(日)の計4日間、東京サマーランドをもっと涼しく快適に楽しんでいただくためのクールダウンを届けるイベント「Shark 超涼感DAY in 東京サマーランド」を開催します。

近年、夏季の気温上昇により、屋外レジャーにおける暑さ対策の重要性が高まっています。

本イベントでは、シャーク（サメ）に扮したイベントスタッフ「シャークピーポー」がShark製品を使用し、 来園者に対して園内やアトラクション待機列などでクールダウン体験を提供します。これにより、来園者が夏の東京サマーランドをより涼しく快適に楽んでいただくことを目指します。

また、イベント開催日に来園された方を対象に、Sharkファン製品が当たるプレゼントキャンペーンも実施します。東京サマーランド内でシャーク（サメ）に扮したイベントスタッフ「シャークピーポー」を見つけて撮影し、撮影した写真をXまたはInstagramにて指定ハッシュタグ「#みつけてシャーク」を付けて投稿いただいた方の中から抽選で、夏をより快適に過ごせるSharkのファン製品をプレゼントします。

シャークニンジャ合同会社は、全国の企業・施設と連携し、“夏をあきらめない環境”の実現に向けて、各地でSharkのファン製品を導入する取り組みを推進しています。本イベントでは、Sharkのファン製品によるクールダウン体験を提供し、夏の屋外レジャーをより快適に楽しめる環境を提案します。

開催概要

イベント名

「Shark 超涼感DAY in 東京サマーランド」

開催日程

7月 4日(土) 7月 5日(日)

7月11日(土) 7月12日(日)

開催場所

東京サマーランド（東京都あきる野市上代継600）

実施内容

・来園者に対するShark製品を活用したクールダウン体験の提供

・来園者限定 #みつけてシャーク Sharkファン製品プレゼントキャンペーン

キャンペーン概要

キャンペーン名

#みつけてシャーク Shark製品プレゼントキャンペーン

実施期間

「Shark 超涼感DAY in 東京サマーランド」開催日

2026年 7月4日(土)・7月5日(日)・7月11日(土)・7月12日(日)

キャンペーン内容

イベント期間中、東京サマーランド内でシャーク（サメ）に扮したイベントスタッフ「シャークピーポー」を撮影し、 Shark製品を活用したクールダウン体験の感想と指定ハッシュタグ「#みつけてシャーク」を付けてXまたはInstagramにて投稿いただいた方を対象に、Sharkファン製品が各日程15台ずつ、4日間で計60台がその場で当たる抽選キャンペーンを実施します。

参加方法

１.東京サマーランド内で「シャークピーポー」を撮影

２.撮影した写真とShark製品を活用したクールダウン体験の感想、

指定ハッシュタグ「#みつけてシャーク」を付けてXまたはInstagramにて投稿

※Instagramの投稿形式は、ストーリーズ、フィード、リール投稿、どの形式でも参加可能です。

３.イベント中、抽選箱を持っている「シャークピーポー」に投稿画面を提示し、抽選に参加

４.当選した方には、後日ご自宅まで「Shark FlexBreeze HydroGo」を送付

シャークピーポー

※画像はイメージとなります。

当選商品

「Shark(R) FlexBreeze HydroGo コードレスサーキュレーターファン」

※4日間で計60台ご用意しております。各日15台ずつ、各カラーは3台ずつになります。

※カラーは先着順となります。

※当選した方には、製品を後日郵送で送付いたします。

キャンペーン注意事項・応募規約

■ 参加資格

・「Shark 超涼感DAY in 東京サマーランド」実施期間中に東京サマーランドへ来園された方

・日本国内在住の方

・XアカウントまたはInstagramアカウントをお持ちの方

■ キャンペーン実施期間

2026年7月 4日(土) 11時~16時

2026年7月 5日(日) 11時~16時

2026年7月11日(土) 11時~16時

2026年7月12日(日) 11時~16時

※「Shark 超涼感DAY in 東京サマーランド」 実施期間中

■ 参加方法

１.東京サマーランド内で「シャークピーポー」を撮影

２.撮影した写真とShark製品を活用したクールダウン体験の感想、

指定ハッシュタグ「#みつけてシャーク」を付けてXまたはInstagramにて投稿

※Instagramの投稿形式は、ストーリーズ、フィード、リール投稿、どの形式でも参加可能です。

３.イベント中、抽選箱を持っている「シャークピーポー」に投稿画面を提示し、抽選に参加

４.当選した方には、後日ご自宅まで「Shark FlexBreeze HydroGo」を送付

■ 当選商品

「Shark FlexBreeze HydroGo」

カラー：ホワイト/アイボリー/グリーン/ピンク/パープル

※カラーは先着順となります。

※当選した方には、製品を後日郵送で発送いたします。

■ 注意事項

・抽選は1人につき1口といたします

・XまたはInstagramのアカウントが非公開の場合は、抽選対象外となります

・抽選は定員に達した時点で終了となります

・当選権利の譲渡・換金はできません

・当選商品の発送は日本国内に限ります

・キャンペーンへの参加に際して生じた通信費等はご自身のご負担となります

・応募内容に虚偽・不正が確認された場合は、当選を無効にする場合があります

・XまたはInstagramの規約に反する行為があった場合は、抽選対象外となる場合があります

・本キャンペーンはX Corp.、Metaが主催するものではありません。

キャンペーンに関するお問い合わせはX社、Meta社ではなく事務局までお願いします

・やむを得ない事情により、キャンペーン内容・期間・賞品を変更または中止する場合があります

・個人情報は当選者への賞品発送および連絡の目的のみに使用し、それ以外の目的には使用しません

■ 主催

#みつけてシャーク キャンペーン事務局

全国25の企業・施設と連携し、“夏をもっと楽しめる環境づくり”

シャークニンジャ合同会社は、猛暑が常態化する日本において、外出やレジャー時の暑さ負担を軽減する取り組みの一環として、全国のホテル・商業施設・レジャー施設と連携を開始しました。

東京サマーランドでは、夏のレジャー体験をより快適に楽しんでいただくため、サマーランド園内のお客様休憩スペースや、運営スタッフの休憩所などに Sharkのファン製品を設置。炎天下でも涼しく快適に 過ごせる環境を整えることで、長時間でも安心して楽しめる夏のレジャー体験を提供します。

賛同企業 ※一部抜粋「東京サマーランド」設置エリア例

本取り組みでは、行列や移動、アクティビティ参加、屋外作業など、生活者や従業員が暑さ課題を感じやすい環境にSharkのファン家電を導入。来場者・宿泊者の体験価値を高めるとともに、現場で働くスタッフの労働環境改善にも貢献し、“我慢しない夏”の新しいスタンダードを全国で広げ、50か所規模への展開を目指してまいります。

取り組みの概要

導入内容：

各協賛施設・イベント会場において、屋外エントランスや来場者動線上の待機列、イベント会場内の休憩スペース、ホテル・宿泊施設のプールサイドやテラス、テーマパークやレジャー施設のアトラクション待機エリア、スポーツ会場の観戦エリアや控室など、利用者・来場者・スタッフが長時間滞在するエリアを中心に、Sharkの最新ファン家電を設置。

賛同企業（カテゴリごと・五十音順）：

［イベント・フェス］うみぞら映画祭、OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL、ガールズ グローブイノベーション、KOBE MELLOW CRUISE、クリエイターズフリマ!2、ジャパン わんこフェスタ2026 in お台場、HOTEI FES、パエリア・タパス祭り2026、ワンダーフェスティバル

［ホテル・宿泊施設］グランドニッコー東京 台場、HIYORIオーシャンリゾート沖縄、グランドメルキュール沖縄残波岬リゾート、こしかの温泉、ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄、ビジョングランピングリゾート山中湖、ホットドッググランプリ、One Suite THE GRAND

［レジャー施設・テーマパーク］東京サマーランド、よみうりランド、わんダフルネイチャーヴィレッジ

［スポーツ・団体］FC町田ゼルビア、関東ラクロス 春の最強決定戦 2026

［商業・サービス］スイング碑文谷、鳥羽水族館

［カンファレンス］沖縄リーダーズサミット2026

SharkのFan製品ラインナップ

● Shark(R) FlexBreeze コードレスサーキュレーターファン

屋外・室内を問わずマルチに使えるパワフルなコードレスファン。ワンタッチで卓上用などのポータブルサイズに変形可能で、コードレスで最大24時間駆動します。防水性能（IPX4）を備え、急な雨や水濡れが想定される場所でも安心して使用できます。

※会場設置製品

●Shark(R) FlexBreeze Pro Mist コードレスサーキュレーターファン

「Shark(R) FlexBreeze コードレスサーキュレーターファン」の特長と 便利な機能をそのままに、4.5Lの着脱式タンクを搭載し、最大3m先まで届くミスト機能により、屋外空間でも涼しく快適な環境を提供します。

※会場設置製品

● Shark(R) FlexBreeze HydroGo コードレスサーキュレーターファン

ハンドル付きで片手で簡単に持ち運べる、超軽量・コンパクトなミスト 機能付きコードレスファン。最大20m先まで届く強力な風力と、屋内でも使いやすいドライミストを出せる設計で屋内外で快適に使用できます。

※会場設置製品

●Shark(R) TURBOBLADE ハイパワータワーファン

最大20m先までハイパワーな風を届ける羽根のない扇風機。高さ調整や吹出口の回転により、風向きを自由に調整でき、部屋中360°どこでも涼しく快適に過ごせます。また、幅広い風のベールが身体を包むようなエアブランケットで涼しく快適な睡眠体験を提供。

●Shark(R) ChillPillパーソナルクーリングファン

コンパクトながらパワフルな風、ドライミスト、そして最大9℃冷える 冷却プレートを組み合わせた「選べる3つの冷却」機能を搭載したパーソナルファン。

シャークニンジャについて

シャークニンジャはアメリカのボストン郊外に本社を置く、家庭用フロアケアとキッチン家電を中心に家電製品を開発し提供するリーディングカンパニーです。Shark(R)（シャーク）はアメリカでシェアNo.1※1の フロアケアブランド、そしてNinja(R)（ニンジャ）はアメリカで最も売れている小型キッチン家電製品※2を展開しています。

2018年7月、シャークニンジャは日本に上陸し、コードレススティッククリーナー、ハンディクリーナー、スチームモップなど、主にフロアケアブランドSharkで革新的な製品のラインナップを発売し、家電量販店において充電式ハンディクリーナー市場で販売シェアNo.1※3を獲得しています。

「消費者の本当のニーズに応える、消費者に寄り添った革新的な製品を提供する」ことを標榜し、日本のためにデザインされた全く新しいコードレススティッククリーナー「EVOPOWER(R)SYSTEM」や、今までの概念を変える革新的なハンディクリーナー「EVOPOWER(R)」など数々の人気製品を発売してまいりました。2025年9月には「360°クリーニング」を可能とした軽量コードレス掃除機「Shark(R) EVOPOWER SYSTEM BOOST/BOOST＋」、そして2026年6月には、日本の販売上位モデルの中で最もゴミを取り除く最上位パワーコードレス※4「Shark(R)PowerClean360PRO」を発売しました。また、2025年5月には「Shark(R) FlexBreeze コードレスサーキュレーターファン」を発売し、扇風機市場に初参入しました。

同じく2025年5月には、小型キッチン家電ブランド「Ninja」の新製品として、パワフル・コンパクトで 自動プログラム搭載のコードレスミキサー「Ninja Blast Max コードレスミキサー」、2025年11月には 新感覚の加熱調理家電「Ninja Crispi（クリスピー）」を発売しています。

徹底的な使用調査をし、お客さまの声に耳を傾けながら、それぞれの国や家庭に合わせた開発を実施しています。これからも「5つ星の満足度」を目指し、より良い製品を最先端のテクノロジーを駆使し提供し続けます。

公式HP：https://x.gd/Zi39t

※1 出典: Circana LLC, Retail Tracking Service USにおける2022年1月9日-2026年1月3日の売上金額合計。対象カテゴリー：フロアケア全体（フルサイズ掃除機、ハンディ型掃除機、スティック型掃除機、専用クリーニング製品)

※2 出典: Circana LLC, Retail Tracking Service USにおける2026年1月3日までの52週間の製品別売上金額。対象製品：FS301

※3 自社調べ

※4 IEC 62885-2, 62885-4 5.1/5.2/5.3/5.4/5.5に準拠したフローリング、カーペット、隙間での集じん性能測定結果の相乗平均に基づき、2025年2月から2026年1月まで自社調べにおける販売台数上位10製品及び金額上位10製品との比較。

東京サマーランドについて

株式会社東京サマーランドは、全天候型のドーム型屋内プールと広大で多彩な屋外プール（夏季限定）、遊園地を兼ね備えたレジャー施設です。

東京サマーランドは「“With Nature” 水と緑の冒険リゾート」をコンセプトに、多くのお客様が笑顔になれる場所を提供しています。

7月4日（土）からは、流れるプールに波が押し寄せる冒険体験型プール「MONSTER STREAM（モンスターストリーム）」や、園内で不動の人気を誇る最強ウォーターアトラクション「DEKASLA（デカスラ）」などの屋外プール、ウォーターアトラクション等がオープンし、子どもから大人まで楽しめる内容が揃います。ぜひ、東京サマーランドで暑い夏をお楽しみください！

屋外プール全景モンスターストリーム