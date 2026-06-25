第8回動画クリエイト甲子園『フリーBGMアワード』受賞校にて特別講座を実施

一般社団法人フリーBGM協会

一般社団法人フリーBGM協会（以下、「フリーBGM協会」）は、カンコーマナボネクト株式会社（以下「カンコーマナボネクト」）が主催・運営する「第8回動画クリエイト甲子園」において、フリーBGMを効果的に利用した作品に授与される「フリーBGMアワード」をクラークNEXT高等学校 Akihabaraチーム「プッチンプリン」へ授与し、6月11日（木）に同校にて副賞として専門家による特別講座を実施しました。

■映像と音の関係を学ぶ特別授業を実施

6月11日（木）にクラークNEXT高等学校 Akihabaraにて、フリーBGMアワードの選出にご協力をいただいた株式会社Sound Bricks上野大 様、作曲家・劇伴作家 鷹尾まさき様による特別講座を実施しました。

この特別講座は二部構成で行われ、一部では鷹尾様より「映像と音楽の関係って？」のテーマの元、映像作品に対する音楽の必要性や音楽をつける時の考え方を教えていただき、上野様には「映像のイメージを音で作ろう！」をテーマに、実際の音づけ作業を擬似体験するワークを通して、音によって映像のイメージが大きく変わるということを教えていただきました。

二部では、同校の生徒が制作した作品を、上野様、鷹尾様の専門家的な視点から見ていただく講評を行いました。すでに完成度の高い作品ばかりであるものの、「映像をより魅力的に見せる音楽の選び方」や「作品をさらにブラッシュアップするための音の工夫」といったアドバイスに、生徒たちは非常に感銘を受けている様子で、作品づくりに対する視野を広げているようでした。さらに、講座中だけでなく講座終了後にも上野様、鷹尾様へ積極的に質問をする生徒の姿が見られ、学びと交流に富んだ非常に有意義な時間となりました。

＜クラークNEXT高等学校 Akihabara様より＞

素晴らしい副賞を頂き感謝いたします。第一線で活躍される講師のBGM制作や整音技術に触れたことで、生徒の音への意識を高め、今後の創作活動への意欲に繋がる貴重な経験になりました。

＜カンコーマナボネクト ご担当者様より＞

クラークNEXTの皆さん、特別賞受賞本当におめでとうございます！先日の特別授業で熱心に学ぶ姿を拝見し、皆さんが日頃から真剣に映像制作に取り組む熱量が伝わってきました。第9回大会でも皆様のご参加をお待ちしております！

■中高生クリエイターの創作活動を引き続き支援

フリーBGM協会は、今年度も2026年6月5日よりエントリー受付が開始されている「第9回全国動画クリエイト甲子園」においても、引き続き協賛を行ってまいります。

前回大会に引き続き、著作権に関する情報提供や、生徒が安心・安全に使えるフリーBGMの選曲を簡単に行える「フリーBGMデータベース」を提供します。また、カンコーマナボネクト様と共同で制作した効果的な音付けの方法を実践的に学べるプログラム「【音のちから】音で変わる世界！フリーBGMで映像に魔法をかけよう」をブラッシュアップし、学校行事や授業内などさまざまな場面で動画制作に取り組む生徒の皆さまにご活用いただける内容へと発展させてまいります。

今後も中高生クリエイターの皆さまが、動画制作の楽しさや著作権への理解を深め、安心して創作に打ち込める環境づくりに引き続き取り組んでまいります。

<<「全国動画クリエイト甲子園」について>>

「全国動画クリエイト甲子園」は、カンコーマナボネクト株式会社が主催する、企画から準備、撮影、編集、分析、改善までを中高校生のみで行う動画コンテストです。学校単位、個人単位で参加し、審査は、表現力・独創性・探究力・構成力などをポイントに実施します。2018年告示、2022年度より実施の「総合的な探究の時間」の活動として学校授業にも取り入れられています。

<<「一般社団法人フリーBGM協会」について>>

一般社団法人フリーBGM協会は、フリーBGM作曲家と利用者の双方にとって音楽を安心して制作・利用できる環境を提供することを目指します。

団体名：一般社団法人フリーBGM協会

所在地：東京都千代田区平河町一丁目6番15号USビル8F

設立：2024年1月

活動内容：フリーBGM、フリーBGM配布サイト、フリーBGM作曲家に関わる情報の収集・発信、

フリーBGM作曲家向けの情報提供

公式サイト：https://freebgm.org/

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<<本件に関する報道関係者からのお問い合せ先>>

一般社団法人フリーBGM協会

お問い合わせ：公式サイトのお問い合わせページからお願いいたします

メール：pr@freebgm.org