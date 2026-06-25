【神戸・舞子】明石海峡を望む絶景サウナ「さふぃスパ舞子メンズサウナ」が7月限定イベント＆開業1周年記念のイベント開催を発表！

明海グループ株式会社

シーサイドホテル舞子ビラ神戸（所在地：兵庫県神戸市垂水区）が運営する、充実の設備を誇る男性専用サウナ施設「さふぃスパ舞子メンズサウナ」は、2026年7月度を盛り上げる各種イベントの開催、および2026年7月31日（金）から8月2日（日）の3日間にわたり開催する「開業1周年記念イベント」を決定いたしました。

近年のサウナブームにおいて、「心身のリカバリー」や「ライフスタイルの充実」を求める声が高まっています。当施設ではこの夏、神戸のロケーションを最大限に活かしたスポーツコラボや、日本トップクラスの熱波師たちを招いたアウフグースイベントを通じ、地域の皆様や全国のサウナファンへ向けて特別な「整う」体験をご提供いたします。

■ 7月限定熱波：最前線で活躍する熱波師による「アウフグースイベント」

7月の週末は、サウナシーンを席巻する人気の熱波師たちが週替わりで登場。

本格的なアウフグースパフォーマンスをお届けします。

7月11日（土）｜ ゲスト熱波師：バジル

開催時間：15:00 ／ 17:00 ／ 19:00（全3回）

7月18日（土）｜ ゲスト熱波師：WA∞VE

開催時間：15:00 ／ 17:00 ／ 19:00（全3回）

7月19日（日）｜ ゲスト熱波師：むいちゃん

開催時間：15:00 ／ 17:00 ／ 20:00（全3回）

7月26日（日）｜ ゲスト熱波師：いずみん

開催時間：15:00 ／ 17:00 ／ 20:00（全3回）

⚠️ 【アウフグースイベント参加に関するご注意】

開始30分前に施設内にて整理券を配布いたします。

■ 次月予告：【超豪華】さふぃスパ舞子メンズサウナ 1周年記念イベント

皆様への感謝を込め、7月31日（金）からの3日間、サウナ界のレジェンドや著名人を招いた記念イベントを開催いたします。

7月31日（金）

アウフグース： 箸休めサトシ

8月1日（土）

アウフグース： なみきんぐ ／ まなみん

★その他スペシャルイベントを予定★

特別ゲストを招いてのこの日だけの対談イベントや、ネパドルなみきんぐ氏の特別ファンミーティングも開催予定！※詳細は後日

8月2日（日）

アウフグース：マイティ―

※1周年記念イベントの参加方法やタイムスケジュール等の詳細は、決定次第公式ホームページにて順次公開いたします。

【施設概要】

施設名： さふぃスパ舞子メンズサウナ（シーサイドホテル舞子ビラ神戸 別館SPAタワー地下1階）

所在地： 兵庫県神戸市垂水区東舞子町18-11