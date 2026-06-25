現代アートと人間の感情基盤(感情OS)構想。現代アーティスト KEN IKEDA、独自のアート概念『IRONOMI』を福岡市役所前にて発表。

株式会社AIR PLANT光と波の記憶 | Light was there from the beginning. The waves carried the memory of the moon.

株式会社AIR PLANTは、現代アーティスト KEN IKEDAによる新作インスタレーション『光と波の記憶』『黄金の箱庭』を、福岡市役所前広場にて発表します。

本発表は、KEN IKEDAが2025年に提唱した独自のアート概念「IRONOMI」に基づく新たな展開です。

IRONOMIは、光・色彩・反射・構造を通して、人間の内側にある感情・記憶・感覚・直感の痕跡、そしてこれまで目に見えなかった世界を可視化するアートプロジェクトです。

従来のアートが作り手の感情や思想を表現してきたとすれば、IRONOMIは、鑑賞者が作品を見るという一方向の関係ではなく、人間の内側にある感情・記憶・感覚・直感が、光・色彩・反射・構造によって呼び起こされる状態そのものを作品として捉えるアート概念です。

そこに現れるのは、完成された形ではなく、これまで目に見えなかった世界の輪郭です。

それは、人間が本来持っている自分らしさであり、人間らしさの痕跡です。

AI産業と宇宙開発が加速する現代において、問われるべきものは、技術やエネルギーだけではありません。

人間の内側にある感情や記憶、感覚、直感、そして文化に受け継がれてきた記憶を、どのように扱い、未来社会の中に残していくのか。

KEN IKEDAは、IRONOMIを通して、人間の内的反応を新たな基盤として捉える

「Human Emotion Infrastructure」、すなわち人間の感情基盤（感情OS）構想を提示します。

それは、世界に存在するあらゆる文化の記憶や精神性を、AI時代・宇宙時代における新たな表現へと接続していく試みです。

KEN IKEDAは、自身に根づく日本独自の美意識や自然観を、作品の出発点にしています。

今回発表する『光と波の記憶』『黄金の箱庭』は、地球が常に宇宙の一部として存在しているという現実を起点に、人間の内側にある感情や記憶、そして文化に受け継がれてきた記憶を、生命・自然・宇宙空間との関係へと接続する新作インスタレーションです。

人間の内側にある感情や記憶、文化に受け継がれてきた精神性を、未来社会へ開いていくこと。

アートとAI、テクノロジーの融合を通して、目には見えない世界と、生命・自然・宇宙空間を接続し、可視化する。

それが、KEN IKEDAの『アート宇宙構想』である。

光と波の記憶｜Day View

『光と波の記憶』は、光、波、球体、反射によって構成されるインスタレーション作品です。

本作は、

「光は最初からそこにあり、

波は月とともに記憶していた。」

という作品コンセプトをもとにしています。

光は、はじまりから存在し、波は、月とともに地球の記憶を運ぶ。

『光と波の記憶』は、その関係を空間に立ち上げるインスタレーションです。

昼の光は地球を映し、夜の光は宇宙を映す。

波は、人生や時間の中で抗うことのできない変化を象徴します。

光は、その変化の中に残る記憶や感情の痕跡を浮かび上がらせます。

人が空間を通過したあとに残る揺らぎや余韻を、光・波・反射の変化によって静かに映し出します。

反射は、“もうひとつの現実”を生み出します。

それは、目には見えない世界や、形を持たない感情、記憶、言葉になる前の感覚が、確かに存在していることを示すものです。

KEN IKEDAの代表作『波ニモマケズ』から連続する思想を受け継ぎながら、IRONOMIの感覚世界へと接続する作品です。

感情に形はない。けれど、確かにそこに存在する。Emotion has no form. Yet it undeniably exists.人は、見えない感情の中で生きている。We live within invisible emotions.

黄金の箱庭｜GOLDEN MICROCOSM

『黄金の箱庭』は、黄金の外観と銀色の内側によって構成される小さな空間作品です。

都市の中に突如現れる祠（ほこら）のような黄金の外観。

一歩足を踏み入れると、内側には光、色彩、反射が絶えず変化する小さな空間が広がります。

外側の黄金は、宇宙、光、祈り、豊かさを象徴します。

内側の銀色は、鑑賞者自身の感覚や記憶を反射する空間として機能します。

本作は、宇宙を外側に探すための作品ではありません。

人間、生命、自然、地球、宇宙が、同じ原理の中でつながっていることに気づくための装置です。

わずか数畳の箱庭の中に広がる光と反射は、無限の宇宙を小さな空間に宿す、禅的な感覚とも呼応しています。

中心に位置する『ironomi』は、始まりも終わりもない宇宙や空（くう）を表す禅の「円相（えんそう）」のように、固定された形を持ちません。

鑑賞者は、光と反射に包まれながら、外側の宇宙ではなく、自分の内側に広がる宇宙と向き合います。 『黄金の箱庭』は、日常の現実から離れ、人間の内側に広がる宇宙を静かに見つめるための小さな空間です。

ここは、現実から切り離された感覚の小宇宙。A miniature cosmos detached from reality.鑑賞者の感情と響き合いながら、絶えず変化し続ける“感覚の円相”

開催概要

開催イベント：PLEIADES PLAYGROUND 2026

作品展示期間：2026年6月19日(金)～7月5日(日)

発表作品：『光と波の記憶』『黄金の箱庭』

会場：福岡市役所前広場

IRONOMI Special Talk Session

Special Talk Session：『アート未開の地を探る』

日時：2026年6月30日(火)20:00-22:00

会場：福岡市役所前広場 大型ビジョン前

Talk：KEN IKEDA / 村上 弘

Art / Visual：KEN IKEDA

Music：DJ SHIGAMIKI

IRONOMI｜COLORS OF INNER MOTION

KEN IKEDAプロフィール

KEN IKEDA / 現代アーティスト

3歳より画家である叔母の影響を受け絵を描き始める。日本独自の美意識や精神性を根底に、ヨーロッパ美術、ニューヨークのアートカルチャー、1960～90年代の音楽・ファッション・ストリートカルチャーから影響を受け、独自の作品世界を構築。

2003年にAIR PLANTを創業。

2021年に株式会社 AIR PLANTを設立。

代表作『波ニモマケズ - NAMINIMO MAKEZU』では、人生や時代の変化を“波”として捉え、それらに抗うのではなく、受け入れ、乗りこなしながら前へ進む人間の在り方を表現している。

2025年、独自のアート概念「IRONOMI」を提唱。

人間の感情・記憶・感覚・直感、そして自然との関係性を、光・色彩・反射・構造によって可視化する表現を通して、AI時代・宇宙時代における新たなアートの可能性を探求している。





会社概要

会社名：株式会社 AIR PLANT

代表取締役：KEN IKEDA

設立：2021年

所在地：福岡県福岡市

事業内容：アート制作、展示企画、空間演出、デザイン・ブランディングを軸に、現代アートと文化表現を都市空間・商業空間・文化体験・プロダクトへ展開する企画制作事業。AI時代・宇宙時代における人間の感情・記憶・感覚・直感をテーマに、アートの新たな可能性を探求している。

公式サイト：

https://wkw-airplant.com/

Instagram：

https://www.instagram.com/wkw_airplant/

https://www.instagram.com/airplant.official/

ICBA JAPAN PROJECT：

https://lit.link/icbajapanproject

お問い合わせ先

株式会社 AIR PLANT

担当：KEN IKEDA

Mail：airplant.co.ltd@gmail.com

TEL：090-3418-5143